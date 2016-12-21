Ромуло и «Фламенго»: контракт на три года и зарплата 70 тысяч евро в месяц?
«Советский
спорт» рассказывает, перейдет ли 26-летний полузащитник «Спартака» Ромуло во
«Фламенго» уже зимой.
«ФЛА»
ХОТЕЛ ЕЩЕ И ВИТИНЬО
В Бразилии уверены почти на сто
процентов – этой зимой Ромуло подпишет контракт с «Фламенго». Клуб давно
определился с трансферными целями. «Наша идея – привести в команду четырех
новичков», - говорил в интервью O
Globo исполнительный
директор клуба Родриго Каэтано.
Ромуло – один из этой четверки. Правда изначально в планы входил еще и
нападающий «Интернасьонала» Витиньо,
права на которого принадлежат ЦСКА. Но заплатить 10 миллионов евро за игрока не
под силу ни одному бразильскому клубу. Ромуло – вариант куда более дешевый,
если не бесплатный вовсе.
В начале декабря в Бразилии сообщали,
что переговоры со «Спартаком» идут продуктивно и что агенты игрока уже в
России. А сам Ромуло, находясь в отпуске, все время был на связи со своими
представителями. Тогда же жена игрока через соцсети попрощалась с Москвой. Но
не намекнула, где продолжит карьеру ее муж. Ромуло пришлось обратиться к
болельщикам и прессе через инстаграм. «Много всего говорится о моем переходе в
«Фламенго», дескать, мы и все детали согласовали. Спасибо болельщикам, что так
позитивно восприняли мою кандидатуру. Но контракт со «Спартаком» завершается в
июне 2017 года. Поэтому по закону, а также просто из уважения к клубу, могу
вести переговоры лишь с 1 января», - написал бразилец.
РАССТАВАНИЕ
БЫЛО В ПЛАНАХ СТОРОН
«Фламенго» не хочет
комментировать информацию по всем своим трансферам. А потому неизвестно, в
какой стадии сейчас переговоры. Зато известно, что клуб уже увеличил бюджет под
участие в Кубке Либертадорес (аналог Лиги чемпионов) и новых недешевых
новичков. Зимой траты «Фламенго» возрастут на 20 процентов, с 7,5 млн. реалов
до 9 (с 2 до 2,5 млн. евро).
Согласно данным transfermarkt.com, стоимость Ромуло – 3,5 млн. евро. То есть
даже если «Спартак» захочет получить с «Фламенго» какую-то сумму за оставшиеся
полгода контракта, у бразильцев денег хватит.
Однако по информации Lancenet, Ромуло уже предложен
трехлетний контракт с зарплатой в 250 тысяч реалов в месяц (70 тысяч евро).
Издание уверено, что полузащитник уже как несколько дней назад договорился со
«Спартаком» о расторжении контракта. И что досрочное расставание было в планах
обеих сторон. Если эта информация верна, то
«Фламенго» должен объявить о подписании Ромуло до конца года.