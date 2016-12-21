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Ромуло и «Фламенго»: контракт на три года и зарплата 70 тысяч евро в месяц?

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ромуло и «Фламенго»: контракт на три года и зарплата 70 тысяч евро в месяц?
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает, перейдет ли 26-летний полузащитник «Спартака» Ромуло во «Фламенго» уже зимой.

«ФЛА» ХОТЕЛ ЕЩЕ И ВИТИНЬО

В Бразилии уверены почти на сто процентов – этой зимой Ромуло подпишет контракт с «Фламенго». Клуб давно определился с трансферными целями. «Наша идея – привести в команду четырех новичков», - говорил в интервью O Globo исполнительный директор клуба Родриго Каэтано. Ромуло – один из этой четверки. Правда изначально в планы входил еще и нападающий «Интернасьонала» Витиньо, права на которого принадлежат ЦСКА. Но заплатить 10 миллионов евро за игрока не под силу ни одному бразильскому клубу. Ромуло – вариант куда более дешевый, если не бесплатный вовсе.

В начале декабря в Бразилии сообщали, что переговоры со «Спартаком» идут продуктивно и что агенты игрока уже в России. А сам Ромуло, находясь в отпуске, все время был на связи со своими представителями. Тогда же жена игрока через соцсети попрощалась с Москвой. Но не намекнула, где продолжит карьеру ее муж. Ромуло пришлось обратиться к болельщикам и прессе через инстаграм. «Много всего говорится о моем переходе в «Фламенго», дескать, мы и все детали согласовали. Спасибо болельщикам, что так позитивно восприняли мою кандидатуру. Но контракт со «Спартаком» завершается в июне 2017 года. Поэтому по закону, а также просто из уважения к клубу, могу вести переговоры лишь с 1 января», - написал бразилец.

РАССТАВАНИЕ БЫЛО В ПЛАНАХ СТОРОН

«Фламенго» не хочет комментировать информацию по всем своим трансферам. А потому неизвестно, в какой стадии сейчас переговоры. Зато известно, что клуб уже увеличил бюджет под участие в Кубке Либертадорес (аналог Лиги чемпионов) и новых недешевых новичков. Зимой траты «Фламенго» возрастут на 20 процентов, с 7,5 млн. реалов до 9 (с 2 до 2,5 млн. евро).

Согласно данным transfermarkt.com, стоимость Ромуло – 3,5 млн. евро. То есть даже если «Спартак» захочет получить с «Фламенго» какую-то сумму за оставшиеся полгода контракта, у бразильцев денег хватит.

Однако по информации Lancenet, Ромуло уже предложен трехлетний контракт с зарплатой в 250 тысяч реалов в месяц (70 тысяч евро). Издание уверено, что полузащитник уже как несколько дней назад договорился со «Спартаком» о расторжении контракта. И что досрочное расставание было в планах обеих сторон. Если эта информация верна, то  «Фламенго» должен объявить о подписании Ромуло до конца года. 

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