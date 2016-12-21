Что подарить девушке-спортсменке? Новогодний гид по фитнес-подаркам

Ваша девушка приседает день и ночь? Тянет становой больше Хафтора Бьорнссона? Или, наоборот - сидит дома и смотрит «Дом-2», а вы хотите, чтобы она приседала?

«Советский спорт» собрал лучшие идеи новогодних фитнес-подарков для девчонок. Они подойдут и тем, кто уже с головой в спорте, и тем, кому нужно волшебное ускорение, чтобы пойти в зал.

ЛЕГГИНСЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

Что это: чем привлечь девушку в тренажерный зал, если не красивой одеждой? Производители спортивной экипировки давно поняли это и стараются изо всех сил.

Леггинсы для кроссфита и бега – пример того, как работают технологии будущего в одежде. Они созданы из смеси полиэстера и эластана, имеют систему отведения влаги с поверхности тела, антибактериальну ю пропитку и компрессионный крой. Последнее означает, что леггинсы максимально плотно прилегают к телу – как раз так, как любят мужчины.

Помимо спорта в таких леггинсах можно гулять с детьми, с собакой и просто фланировать по району, показывая всем, кто тут больше всех за ЗОЖ.

Цена: от 3000 рублей в магазинах спортивной одежды

Читать еще на «Советский Спорт»: Что подарить качку? Новогодний гид по фитнес-подаркам. Часть 1

СПОРТИВНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР

⚡️В наличии S !!!!⚡️ Комплект 🐳" Basic Bluе" 🐳топ с push up и шорты. Цена: 5200 руб. Viber/WhatsApp+79095191910 #sportweather#спортивнаяодежда#легинсы#лосины#sport#комбинезон#sportbra#fitness#fitnessmodel#bodybuilding#gym##lifestyle#likes#motivation#nvkz#новокузнецк#nvkz#новокузнецк#кузня#томск#новосибирск#кемерово#сибирь#tomsk#Kemerovo#Novosibirsk#киселевск#ленинсккузнецкий#мыски#междуреченск#калтан Фото опубликовано Дизайнеская одежда для фитнеса (@df.novokuznetsk) Дек 20 2016 в 4:36 PST

Что это: спортивный бюстгальтер (или топ-бра) пригодится вашей подруге в любом виде спорта, будь то бег, йога, кроссфит, тяжелая атлетика или даже верховая езда.

Топы-бра делают из эластана и полиамида, иногда усиливая материал кевларовыми вставками. Часто топ-бра оснащен влаговыводящей системой и сетчатыми вставками для вентиляции. Агрессивная раскраска придает спортивному бюстгальтеру вид одновременно модный и технологичный.

Цена: от 1990 рублей в магазинах спортивной одежды

НАБОР ГАНТЕЛЕЙ 1.5-2,5 КГ

Что это: вариант, способный бюджетно решить проблему фитнеса в вашей семье. В большинстве тренировочных программ для девушек не требуется большой вес. Программы ставят акцент на жиросжигании, которого достигают за счет интенсивного кругового тренинга.

Пара гантелей весом по 2 кг каждая будет отличной прогрессией нагрузок в тренировках по видео-урокам. Поэтому, если адресат вашего подарка не хочет идти в зал, вы знаете, как решить эту проблему. Не надо никуда ходить, вот гантели, вот Youtube – и поехали худеть!

Цена: от 300 рублей в магазинах спорттоваров

ПРОТЕИН СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ

Что это: протеин с клубничным вкусом – это то, что делает спорт желанным. Мысль о том, что после тренировки ее ждет клубничный коктейль, сделала из многих девушек фанатов спортзала.

При покупке обратите внимание на содержание белка. Берите тот, где белка не меньше 80%. Это гарантия того, что в протеине сведено к минимуму наличие примесей в виде жиров, углеводов и вкусовых добавок.

Рассчитать процентаж белка можно так: разделите указанное количество белка в одной порции на вес этой порции, а затем умножьте результат на 100 – это и есть процентное содержание.

Цена: в среднем от 2000 за 1 кг протеина в магазинах спортивного питания

КОМПЛЕКТ ПОВЯЗОК НА ГОЛОВУ

Что это: еще один аксессуар, который превращает женский фитнес в модное занятие.

Повязки на лоб делают из эластичных материалов, снабжают гелевыми подкладками для лучшей посадки, раскрашивают в яркие цвета. В легких полиэстеровых повязках можно заниматься в зале. Повязки с внутренним слоем для терморегуляции отлично подойдут для занятий или прогулок на воздухе.

Цена: от 900 рублей в магазинах спортивной экипировки

Читать еще на «Советский Спорт»: Что подарить дрищу? Новогодний гид по фитнес-подаркам. Часть 2

КОВРИК ДЛЯ ФИТНЕСА

Что это: мат для фитнеса, украшенный графическими принтами, подойдет как для занятий дома, так и для походов в зал. Для спортивной девушки выбор правильного коврика – вопрос той же важности, что и покупка сумочки или туфель для модницы.

Хотите сразить ее наповал? Ищите дизайнерские варианты с принтами в духе Жана-Мишеля Баския и Энди Уорхола.

Цена: от 1500 рублей в спортивных магазинах

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ

Фото опубликовано @sportbottle Фев 4 2015 в 10:03 PST

Что это: это только кажется, что бутылка для воды – слишком мелкий подарок. Современные производители фитнес-аксессуар ов делают бутылки, которым место в галереях современного искусства. Футуристический дизайн, флуоресцентные цвета, герметичность и удобная клапанная система – это все про нее. С такой бутылкой не стыдно и в тренажерный зал, и в техно-клуб – на новогоднюю вечеринку. Ну, а что в нее налить на Новый год – решите сами.

Цена: от 700 рублей в спортивных магазинах