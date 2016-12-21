Что подарить девушке-спортсменке? Новогодний гид по фитнес-подаркам
Ваша девушка приседает день и ночь? Тянет становой больше Хафтора Бьорнссона? Или, наоборот - сидит дома и смотрит «Дом-2», а вы хотите, чтобы она приседала?
«Советский спорт» собрал лучшие идеи новогодних фитнес-подарков для девчонок. Они подойдут и тем, кто уже с головой в спорте, и тем, кому нужно волшебное ускорение, чтобы пойти в зал.
ЛЕГГИНСЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
Что это: чем привлечь девушку в тренажерный зал, если не красивой одеждой? Производители спортивной экипировки давно поняли это и стараются изо всех сил.
Леггинсы для кроссфита и бега – пример того, как работают технологии будущего в одежде. Они созданы из смеси полиэстера и эластана, имеют систему отведения влаги с поверхности тела, антибактериальну
Помимо спорта в таких леггинсах можно гулять с детьми, с собакой и просто фланировать по району, показывая всем, кто тут больше всех за ЗОЖ.
Цена: от 3000 рублей в магазинах спортивной одежды
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СПОРТИВНЫЙ БЮСТГАЛЬТЕР
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Что это: спортивный бюстгальтер (или топ-бра) пригодится вашей подруге в любом виде спорта, будь то бег, йога, кроссфит, тяжелая атлетика или даже верховая езда.
Топы-бра делают из эластана и полиамида, иногда усиливая материал кевларовыми вставками. Часто топ-бра оснащен влаговыводящей системой и сетчатыми вставками для вентиляции. Агрессивная раскраска придает спортивному бюстгальтеру вид одновременно модный и технологичный.
Цена: от 1990 рублей в магазинах спортивной одежды
НАБОР ГАНТЕЛЕЙ 1.5-2,5 КГ
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Что это: вариант, способный бюджетно решить проблему фитнеса в вашей семье. В большинстве тренировочных программ для девушек не требуется большой вес. Программы ставят акцент на жиросжигании, которого достигают за счет интенсивного кругового тренинга.
Пара гантелей весом по 2 кг каждая будет отличной прогрессией нагрузок в тренировках по видео-урокам. Поэтому, если адресат вашего подарка не хочет идти в зал, вы знаете, как решить эту проблему. Не надо никуда ходить, вот гантели, вот Youtube – и поехали худеть!
Цена: от 300 рублей в магазинах спорттоваров
ПРОТЕИН СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ
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Что это: протеин с клубничным вкусом – это то, что делает спорт желанным. Мысль о том, что после тренировки ее ждет клубничный коктейль, сделала из многих девушек фанатов спортзала.
При покупке обратите внимание на содержание белка. Берите тот, где белка не меньше 80%. Это гарантия того, что в протеине сведено к минимуму наличие примесей в виде жиров, углеводов и вкусовых добавок.
Рассчитать процентаж белка можно так: разделите указанное количество белка в одной порции на вес этой порции, а затем умножьте результат на 100 – это и есть процентное содержание.
Цена: в среднем от 2000 за 1 кг протеина в магазинах спортивного питания
КОМПЛЕКТ ПОВЯЗОК НА ГОЛОВУ
The new year is coming up and that means NEW YEARS RESOLUTIONS! !! Our TRUEfit Bands are SO SO GOOD for getting your sweat on! They have just enough stretch to stay on your head but not TOO TIGHT to give you that dreaded headband headache! Grab one (or 3) & you can have new motivation to #getfit ! @kellpennfitography thanks for the gorgeous picture. Keep up the good work girl! ! #fitness #healthylife #liftchicks #ladyboss #girlboss #yoga #hotyoga #bestheadbandever #fitnessheadband #sweatband #modernwoman #justdoit #crossfitheadband #crossfit
Что это: еще один аксессуар, который превращает женский фитнес в модное занятие.
Повязки на лоб делают из эластичных материалов, снабжают гелевыми подкладками для лучшей посадки, раскрашивают в яркие цвета. В легких полиэстеровых повязках можно заниматься в зале. Повязки с внутренним слоем для терморегуляции отлично подойдут для занятий или прогулок на воздухе.
Цена: от 900 рублей в магазинах спортивной экипировки
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КОВРИК ДЛЯ ФИТНЕСА
Что это: мат для фитнеса, украшенный графическими принтами, подойдет как для занятий дома, так и для походов в зал. Для спортивной девушки выбор правильного коврика – вопрос той же важности, что и покупка сумочки или туфель для модницы.
Хотите сразить ее наповал? Ищите дизайнерские варианты с принтами в духе Жана-Мишеля Баския и Энди Уорхола.
Цена: от 1500 рублей в спортивных магазинах
БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ
Что это: это только кажется, что бутылка для воды – слишком мелкий подарок. Современные производители фитнес-аксессуар
Цена: от 700 рублей в спортивных магазинах