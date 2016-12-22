Сергей Чепиков: Если у Тюмени отберут Кубок мира – это будет удар для города

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – об итогах декабря и возможных санкциях Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении России.

«ФОРМА ДЕРЖИТСЯ 14-16 ДНЕЙ, НЕЛЬЗЯ ЕЕ ДЕРЖАТЬ ВЕСЬ СЕЗОН»

- Три этапа Кубка мира прошло, пока вроде все нас радует.

- Понравилось, что девушки хорошо выступили. Таня Акимова пополнила копилку медалей. Антон Шипулин, наш лидер, показал стабильно хорошие результаты, и радует, что его подстраховывают молодые ребята.

- Что-то подметили опытным взглядом?

- Функционально наши хорошо готовы, но радует и их техника. Я вижу, как они идут по дистанции, как стреляют, как ведут себя на огневом рубеже.

- Про Антона Бабикова что скажете?

- Молодец Антон. Но не стоит пока сильно его хвалить, а то можно перехвалить. Из-за этого часто результаты снижаются.

- Главный старт сезона – чемпионат мира. Некоторые специалисты считают, что к нему и надо целенаправленно готовиться, порой даже в ущерб этапам Кубка мира. Вы согласны с этим мнением?

- Согласен. Уже на нескольких чемпионатах подряд мы не можем показать достойный результат. Ради качественной подготовки к ЧМ даже можно пропустить какие-то этапы Кубка. Вместо этого лучше отправиться в высокогорье, там набраться энергии. И приехать на ЧМ отдохнувшими эмоционально, полными сил.

- Шипулин не рано ли начал показывать результат? Ведь невозможно держать пик формы на протяжении четырех месяцев до чемпионата мира.

- Пик никто и не собирается держать. Форма обычно держится 14-16 дней. Для этого и даются отрезки между этапами, чтобы поработать над восстановлением. В идеале это лучше делать в горах. Там же проделать объемную работу. В эти периоды важно, чтобы спортсмены абстрагировались от бытовых и семейных проблем. Как мы раньше делали? Просили, чтобы нам дали возможность взять с собою на сбор наших жен и подруг. А на родине спортсмена поджидает много разных моментов, когда невозможно отказать, к примеру, губернатору или пропустить юбилей у любимой тети. Это отвлекает от подготовки.

«РОССИЮ МОГУТ НЕ ДОПУСТИТЬ К ОЛИМПИАДЕ-2018»

- Мы с вами беседуем накануне исполкома Международного союза биатлонистов. Что нас может ждать?

- Я тоже был шокирован этой информацией, которая появилась неделю назад (о том, что 31 российский биатлонист подозревается в нарушении антидопингового законодательства , либо в манипуляциями с допинг-пробами. - Прим. ред.). Но затем появилась информация, что в это число включены спортсмены, которые уже завершили карьеру, а также те, которые выступали только на внутрироссийских соревнованиях. После этого немножко отпустило. Но все равно есть шанс, что нас не допустят к этапам Кубка мира. Но хуже всего, если будет включена коллективная ответственность и всю нашу команду не допустят до участия в Олимпиаде-2018.

- Ричард Паунд (основатель WADA. – Прим. ред.) уже высказал такую мысль…

- Но надо понимать, что в России много сделано и делается для борьбы с допингом. Считаю, что наше слабое звено - врачи. Необходимо принять решение на федеральном уровне, чтобы в наших ВУЗах появилась специальность «доктор спортивной команды». Чтобы в субъектах РФ работали на постоянной основе координаторы, которые бы постоянно участвовали в семинарах в Москве. Нужен постоянный обмен информацией, чтобы эти координаторы понимали, что можно, а что нельзя, и доносили эту информацию до врачей спортивных команд.

- Россию могут лишить этапа Кубка мира, который должен пройти в марте в Тюмени. Губернатор даже сказал, что для города это будет трагедией. Вы прекрасно знаете Тюмень, местных зрителей. Это сильный удар для региона?

- Конечно! Этот турнир там ждали несколько лет. Большие деньги вложены в биатлонный комплекс, заказаны гостиницы. Люди, простые болельщики ждут соревнование.

В Тюмени отличные условия, естественный снег, с чем в Европе сейчас проблемы, гостеприимные болельщики. Аншлаги там гарантированы.

Завтра на Исполкоме IBU будет принято решение в отношении России.



