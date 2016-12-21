Эдуард Хусаинов: Дайте нам поработать!

В редакции «Советского спорта» прошла пресс-конференци я с участием Эдуарда Хусаинова, Александра Лебзяка и Алексея Тищенко.

В среду в редакции «Советского спорта» прошла пресс-конференци я с участием кандидата в президенты Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова, а также олимпийских чемпионов Александра Лебзяка и Алексея Тищенко.

«ЛЮДИ БОКСА ПОДДЕРЖИВАЮТ ХУСАИНОВА»

Напомним, что отчетно-выборная конференция ФБР неоднократно переносилась. Когда в очередной раз было решено ее отложить (на этот раз на 1 февраля), инициативная группа собрала в Москве делегатов, и провела неофициальную отчетно-выборную конференцию. Поскольку был кворум, ее можно считать легитимной. Подавляющее большинство – 39 из 44 участников – отдали голоса за Эдуарда Хусаинова. Вот что случилось потом:

- После выборов нам нужно было собрать документы, чтобы отправить в Минюст для утверждения смены руководителя федерации, -- рассказывает Хусаинов. -- Часть документов у нас была, часть мы должны были взять в офисе ФБР – устав, печать, ряд нормативных актов. Документы эти нам в федерации не предоставили. Я проконсультирова лся с юристом, он сказал, что они могут затянуть этот процесс на несколько месяцев. Так как они назначили конференцию на 1 февраля, а до этого срока мы почти наверняка не успеем получить необходимые документы, то их конференция также может быть легитимна, если на ней будет кворум. Это первая причина того, что мы решили присоединиться к выборам 1 февраля.

Вторая причина – наше желание объединить федерацию. На конференции 17 ноября было только чуть больше половины делегатов, а мы не хотим делить людей на «своих» и «чужих». Мы должны собраться вместе, вместе еще раз выбрать руководителя федерации и так же вместе продолжать работать.

- Можете прокомментироват ь информацию о применении вашими оппонентами административног о ресурса? – вопрос Александру Лебзяку.

- На сегодняшний день нас больше, но давление на представителей федераций в регионах есть. Самая свежая информация – о Нижнем Новгороде и Ставропольском крае. Однако люди бокса все равно поддерживают Хусаинова.

Нынешнее, а точнее вчерашнее руководство федерации ничего не делает. Боксеров как засуживали, так и засуживают. На чемпионате России в Оренбурге спортсменов засудили в 8-9 боях. Но никакой реакции нет. А те, кто засуживал, чувствуют себя безнаказанными.

На молодежном чемпионате мира в Санкт-Петербурге никого нет: руководители полтора дня побыли и уехали. А у нас – ни одного золота. Было два выигрышных боя, где нам не дали победы. Где работа федерации? Чем они занимаются?

- Я был на выборах 17 ноября, на тот момент никакого давления на нас не оказывалось, - вступает в разговор Алексей Тищенко. – Но потом пообщался с коллегами, многие из которых работают в бюджетных организациях, и многое узнал. Кого-то вызывали к начальству и советовали не голосовать за Хусаинова. Понятно, что людям было о чем задуматься. Мое мнение: боксеры должны сами в своей федерации разобраться, кто им нужен, а кто нет. У нас же долгое время федерацию возглавлял борец. Один срок, второй. Но люди же не слепые: видят, что человеку неинтересно. При этом есть другой человек, который проверен временем. Его мы постоянно видели на турнирах, на сборах, который постоянно интересовался делами боксеров вплоть до мелочей. Помню, мы попросили стиральную машину поставить на сборах, бильярдный стол. Мелочи, но все большое складывается из мелочей. Мы чувствовали интерес, заботу о себе. У руководства, которое пришло после Хусаинова, контакта с командой, с боксерами не было.

«УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ»

- Вы говорили об использовании административног о ресурса. Есть уверенность, что до 1 февраля вы сохраните большинство?

- Я общаюсь со всеми представителями регионов в постоянном режиме и уверен, что мы победим на выборах и во второй раз, - говорит Хусаинов. - Хотя давление есть, и многие об этом говорят. В нынешнем руководстве федерации – пять высокопоставленн ых генералов. Но у нас же не военная часть, а федерация бокса! Могу сказать, что с Евгением Алексеевичем Муровым (экс-директор Федеральной службы охраны, руководил Федерацией бокса России в 2007-2009 гг., после чего возглавил наблюдательный совет ФБР, сейчас – кандидат на пост президента ФБР. – Прим. ред.) было очень приятно работать, он помогал решать самые различные вопросы с организацией турниров. Но одно дело – решать глобальные проблемы, другое – быть рабочей лошадкой и заниматься текущими вопросами. Последних в работе президента федерации намного больше.

Мы идем на выборы, чтобы поднять наш бокс на былые высоты. Мы уже говорили о молодежном чемпионате мира, где мы не выиграли ни одного золота. А ведь были времена, когда у нас было восемь побед. Женский бокс: полный провал. Был рекорд: семь золотых медалей, на последнем чемпионате мира – ноль. Мы три раза выигрывали по девять золотых на чемпионатах Европы. Держали уровень и были недовольны, что не выиграли десятую награду. Где это все сейчас?!

- Вы общаетесь с вашими оппонентами?

- Да, и иногда, мне кажется, даже понимаем друг друга. Но по некоторым вопросам не можем найти общего языка. Например, мне говорят, что голосование должно быть открытым. Я же отвечаю, что Президента России выбирали закрытым голосованием, Виталия Мутко в Футбольный союз выбирали закрытым голосованием. Мое мнение: голосование должно быть закрытым, как и положено в демократическом обществе. Понятно, что при открытом голосовании у оппонентов появляется больше шансов – все же в курсе административног о ресурса. Хотя даже при этом раскладе, мы уверены в своей победе.

- А к поражению вы готовы?

- Я спортсмен, и мне приходилось проигрывать. Но какой смысл в победе соперника? Ничего же не изменится! Будут продолжать действовать старые схемы, в том числе и коррупционные. Например, в судействе. Мы же просим одного: дайте нам поработать! Мы умеем это делать и доказывали это семь лет – с 2000 по 2007 годы.

- Вы консультировалис ь с представителями Минспорта, ОКР?

- Министр спорта Павел Колобков сказал, что Федерация бокса России – общественная организация, и он не вправе вмешиваться в ее работу. Я слышал, что Виталий Мутко по поводу конференции 17 ноября якобы сказал что-то типа «собрались, пивка попили». Но при этом мы все помним, что раньше вице-премьер говорил, что федерация бокса для него загадка. Тем не менее, мы прислушиваемся ко мнению авторитетных людей, поэтому и присоединяемся к выборам 1 февраля.

- На выборах 17 ноября было только 44 из более чем 80 делегатов. Среди тех, кто не приехал, есть ваши сторонники?

- Конечно! Общался со многими. Думал, что они против, а оказывается, мы смотрим на ситуацию, на бокс одними глазами.

- Вы не опасаетесь, что помимо вашей кандидатуры и кандидатуры Евгения Мурова, появится третий кандидат, пользующийся серьезной поддержкой?

- У меня нет такой информации. Но если я вышел на ринг, я готов идти до конца. До победы.