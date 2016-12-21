Майоров: Ковальчук – лидер сборной. Ну а кто еще – Санников и Телегин что ли?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о возвращении форварда СКА Ильи Ковальчука в сборную России.

Форвард СКА Илья Ковальчук выступил за сборную России на Кубке Первого канала. До этого форвард не вызывался в сборную ровно год. Он пропустил чемпионат мира-2016 в Москве и Кубок мира-2016 в Торонто.

По итогам нынешнего московского турнира Ковальчук признан лучшим нападающим.

- У меня нет никаких сомнений, что по уровню мастерства Илья сейчас не только твердый игрок сборной России, но именно лидер нашей команды, - заявил Борис Майоров. - На Кубке Первого канала мы еще раз убедились, что нынешний Ковальчук – совсем не тот форвард, который выступал за СКА в прошлом году. Он выделялся активными действиями в каждом матче. И было видно, что на льду – настоящий мастер. Что он живет игрой. Молодец.

- Но станет ли убедительная игра Ковальчука на Кубке Первого канала пропуском в сборную и на весеннем чемпионате мира.

- Решать, разумеется, Знарку. Но лично у меня сомнений на этот счет нет. Ну а кто должен попадать в сборную, если не Ковальчук? Кто должен становится ее лидером. Санников и Телегин что ли? Илья доказывал свою состоятельность по обе стороны океана. И если он сейчас взял себя в руки и вновь показывает результативный и напористый хоккей… Почему тренеры сборной должны его игнорировать?

Напомним, что на Кубке Первого канала сборная России заняла второе место пропустив вперед шведов.

В поединке с чехами (5:1) Ковальчук принял участие в двух первых результативных атаках питерского звена россиян, которые завершились голами Сергея Плотникова и Павла Дацюка. А затем поставил эффектную точку в матче, поразив ворота в большинстве.

В битве с финнами в последний день турнира форвард СКА поймал финнов на контратаке, убежал один на один с вратарем и записал на счет сборной России четвертую шайбу, которая в итоге и оказалась победной в этом нелегком поединке – 4:3.

Набрав 4 (2+2) очка Илья стал лучшим бомбардиром нашей команды. И вторым на Кубке Первого канала. Он уступил только финну Миро Аалтонену – 5 (4+1) очков – выступающему в КХЛ за «Витязь».

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общем зачете Евротура после двух первых этапов. У наших – 15 очков. У чехов – 9. У шведов и финнов – по 6.





