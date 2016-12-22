Спортсмены – под домашний арест, деньги – на ветер? Что решит исполком IBU?

Сегодня Исполком IBU примет решение по поводу возможных санкций в отношении России.

Напомним, что неделю назад Международный союз биатлонистов получил от ВАДА список, в который входит 31 российский биатлонист, подозреваемый в применении допинга. Этот список был сформирован на основании документов из второй части доклада независимой комиссии Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи, а также до и после Игр-2014.

IBU создал рабочую группу, в которую вошли люди с опытом правовой и антидопинговой работы. Сегодня они представят исполкому свои соображения, на основе которых и будут приниматься решения о санкциях.

В исполком IBU входит десять человек:

Андерс Бессеберг (Норвегия) – президент IBU

Виктор Майгуров (Россия) – первый вице-президент

Клаус Ляйстнер (Австрия) – вице-президент по финансовой части

Макс Кобб (США) – вице-президент по спортивным вопросам

Ивор Лехотан (Словакия) – вице-президент по информационной политике

Олле Далин (Швеция) – вице-президент по развитию

Томас Фюллер (Германия) – вице-президент по маркетингу

Джеймс Каррабр (Канада) – вице-президент по медицинским вопросам

Нами Ким (Корея) – вице-президент по специальным вопросам

Николь Рёш (Германия) – генеральный секретарь

Многое будет зависеть от того, что конкретно сообщит рабочая группа, быть может у членов Исполкома просто не будет выбора. В любом случае, именно эти люди будут принимать решение. Один голос, понятно, будет на российской стороне, если, конечно, Виктору Майгурову, как заинтересованном у лицу, оставят право голоса. С остальными сложнее. Многое будет зависеть от позиции 70-летнего президента федерации Андерса Бессеберга.

На членах Исполкома IBU лежит дополнительная ответственность и еще и потому, что другие международные федерации по зимним видам будут ориентироваться на их решение. По нашей информации, вероятность полной дисквалификации российской команды – ничтожна. Невелики шансы и на то, что отлучение от спорта будет частичным. Из осведомленных источников известно, что к нынешней сборной претензий у антидопинговых служб быть не может.

А вот вероятность, что у России отберут турниры этого сезона – велика. Во-первых, это этап Кубка мира, который в этом году должен был пройти в Тюмени. Во-вторых, это юношеский чемпионат мира в Острове Псковской области. Проведение «Гонки чемпионов» в той же Тюмени, понятно, тоже под вопросом.

Если это случится, то российская сторона понесет не только серьезные имиджевые, но и финансовые потери. Оцениваются они десятками миллионов рублей. Например, для турнира в Острове уже закуплены мишенные установки для биатлона стоимостью 12 миллионов рублей.

Бюджет этапа Кубка мира в Тюмени – 282 миллиона. Понятно, что в основном затраты должны были случиться ближе к турниру, однако и сейчас это большой удар по бюджету Тюменской области и федерального Министерства спорта.

Напоследок – любопытная информация о допинг-контроле биатлонистов в 2014 году. Общее количество проб, взятых на соревнованиях под эгидой IBU или на национальном уровне, - 2255 для спортсменов 38 стран. Из них едва ли не половина – 878 было взято у биатлонистов из России. Нет, никакого особого отношения тогда к нашим спортсменам еще не было – 813 из этих проб были взяты на внутрироссийских соревнованиях. Это говорит, о том, что мы сами установили жесточайший контроль (причем не только на турнирах, но и вне их) и сами были заинтересованы, чтобы наши спортсмены были чистыми. Иначе стоило ли тратить столько средств (а анализ проб не дешев), чтобы потом еще и манипулировать пробами?



