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«Демаршей не было». Консул России в Марселе – о досрочном освобождении фанатов

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Беспорядки на трибунах после матча Англия - Россия в Марселе
Беспорядки на трибунах после матча Англия - Россия в Марселе

Консул генконсульства России в Марселе Даниил Болтакс в интервью «Советскому спорту» прояснил ситуацию с российскими фанатами, которые будут условно-досрочно освобождены.

Напомним, 16 июня в Марселе за участие в столкновениях с полицией и английскими фанатами были осуждены директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов (на два года), исполнительный директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев (на 18 месяцев) и руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов (на год).

- Судьей по надзору за исполнением наказаний принято положительное решение в отношении Николая Морозова об условно-досрочном освобождении, - говорит Даниил Болтакс. - Ходатайство защиты поддержано прокурором и дирекцией тюрьмы Ле Бомет. Морозов по решению судьи может покинуть территорию Франции, начиная с 19 декабря. Мы поддерживаем связь с родственниками, с мамой Николая, он, естественно, очень хочет домой.

- А с Сергеем Горбачевым и Алексеем Еруновым какая ситуация?
- В среду принято решение удовлетворить ходатайство по условно-досрочному освобождению Горбачева и Ерунова. Судья принял решение, что они могут покинуть территорию Франции, начиная с 16 января 2017 года. Мы рассчитывали, что улетят они пораньше, но есть правовые тонкости.

- Какие?
- В частности, у Алексея Ерунова половина срока наступает после 9 января. Соответственно, досрочное освобождение возможно только после истечения половины срока заключения. У Горбачева срок был изначально меньше. Но тут не обязательно, что те, кто отбыл полсрока, имеют право покинуть тюрьму сразу же. Это зависит от решения судьи, законодательства. Судья принял решение, что Горбачев и Ерунов отправятся домой в одно время. Мы уже проинформировали об этом родственников и адвокатов, наших коллег в посольстве и руководство в Москве. У всех троих обязательное условие – выдворение с территории Франции.

- В итоге, когда Морозов может покинуть Францию?
- Решение вступит в силу с 22 декабря, поскольку службе, которая занимается выдворением, нужно было приобрести билет, согласовать полицейское сопровождение, получить разрешительные документы. По закону, такое выдворение может осуществляться в течение длительного периода времени. Не обязательно, если 16-го принято решение об освобождении, в этот же день люди покинут территории Франции.

- Какова практика?
- Это может затянуться на несколько месяцев. Но в рамках действующего законодательства. О каких-либо отказах наших граждан, недовольстве и нареканиях нам неизвестно. В том числе, и из моего разговора с родителями Николая Морозова, сестрой Сергея Горбачева и супругой Алексея Ерунова.

- Появилась информация, что Сергей Горбачев намерен не покидать тюрьму, пока не подойдет срок Алексея Ерунова. Это правда?
- Это неправда. В отношении Горбачева принято решение только в среду и технически невозможно его освобождение 22 декабря. Демаршей со стороны наших граждан не было.



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