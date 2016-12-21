«Демаршей не было». Консул России в Марселе – о досрочном освобождении фанатов

Беспорядки на трибунах после матча Англия - Россия в Марселе

Консул генконсульства России в Марселе Даниил Болтакс в интервью «Советскому спорту» прояснил ситуацию с российскими фанатами, которые будут условно-досрочно освобождены.

Напомним, 16 июня в Марселе за участие в столкновениях с полицией и английскими фанатами были осуждены директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов (на два года), исполнительный директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев (на 18 месяцев) и руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов (на год).

- Судьей по надзору за исполнением наказаний принято положительное решение в отношении Николая Морозова об условно-досрочно м освобождении, - говорит Даниил Болтакс. - Ходатайство защиты поддержано прокурором и дирекцией тюрьмы Ле Бомет. Морозов по решению судьи может покинуть территорию Франции, начиная с 19 декабря. Мы поддерживаем связь с родственниками, с мамой Николая, он, естественно, очень хочет домой.

- А с Сергеем Горбачевым и Алексеем Еруновым какая ситуация?

- В среду принято решение удовлетворить ходатайство по условно-досрочно му освобождению Горбачева и Ерунова. Судья принял решение, что они могут покинуть территорию Франции, начиная с 16 января 2017 года. Мы рассчитывали, что улетят они пораньше, но есть правовые тонкости.

- Какие?

- В частности, у Алексея Ерунова половина срока наступает после 9 января. Соответственно, досрочное освобождение возможно только после истечения половины срока заключения. У Горбачева срок был изначально меньше. Но тут не обязательно, что те, кто отбыл полсрока, имеют право покинуть тюрьму сразу же. Это зависит от решения судьи, законодательства . Судья принял решение, что Горбачев и Ерунов отправятся домой в одно время. Мы уже проинформировали об этом родственников и адвокатов, наших коллег в посольстве и руководство в Москве. У всех троих обязательное условие – выдворение с территории Франции.

- В итоге, когда Морозов может покинуть Францию?

- Решение вступит в силу с 22 декабря, поскольку службе, которая занимается выдворением, нужно было приобрести билет, согласовать полицейское сопровождение, получить разрешительные документы. По закону, такое выдворение может осуществляться в течение длительного периода времени. Не обязательно, если 16-го принято решение об освобождении, в этот же день люди покинут территории Франции.

- Какова практика?

- Это может затянуться на несколько месяцев. Но в рамках действующего законодательства . О каких-либо отказах наших граждан, недовольстве и нареканиях нам неизвестно. В том числе, и из моего разговора с родителями Николая Морозова, сестрой Сергея Горбачева и супругой Алексея Ерунова.

- Появилась информация, что Сергей Горбачев намерен не покидать тюрьму, пока не подойдет срок Алексея Ерунова. Это правда?

- Это неправда. В отношении Горбачева принято решение только в среду и технически невозможно его освобождение 22 декабря. Демаршей со стороны наших граждан не было.





