«Демаршей не было». Консул России в Марселе – о досрочном освобождении фанатов
Консул генконсульства России в Марселе Даниил Болтакс в интервью «Советскому спорту» прояснил ситуацию с российскими фанатами, которые будут условно-досрочно освобождены.
Напомним, 16 июня в Марселе за участие в столкновениях с полицией и английскими фанатами были осуждены директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов (на два года), исполнительный директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев (на 18 месяцев) и руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов (на год).
- Судьей по надзору за исполнением наказаний принято положительное решение в отношении Николая Морозова об условно-досрочно
- А с Сергеем Горбачевым и Алексеем Еруновым какая ситуация?
- В среду принято решение удовлетворить ходатайство по условно-досрочно
- Какие?
- В частности, у Алексея Ерунова половина срока наступает после 9 января. Соответственно, досрочное освобождение возможно только после истечения половины срока заключения. У Горбачева срок был изначально меньше. Но тут не обязательно, что те, кто отбыл полсрока, имеют право покинуть тюрьму сразу же. Это зависит от решения судьи, законодательства
- В итоге, когда Морозов может покинуть Францию?
- Решение вступит в силу с 22 декабря, поскольку службе, которая занимается выдворением, нужно было приобрести билет, согласовать полицейское сопровождение, получить разрешительные документы. По закону, такое выдворение может осуществляться в течение длительного периода времени. Не обязательно, если 16-го принято решение об освобождении, в этот же день люди покинут территории Франции.
- Какова практика?
- Это может затянуться на несколько месяцев. Но в рамках действующего законодательства
- Появилась информация, что Сергей Горбачев намерен не покидать тюрьму, пока не подойдет срок Алексея Ерунова. Это правда?
- Это неправда. В отношении Горбачева принято решение только в среду и технически невозможно его освобождение 22 декабря. Демаршей со стороны наших граждан не было.