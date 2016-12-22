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«Cмолов больше не изгой – он нужен всем». Рейтинг Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Cмолов больше не изгой – он нужен всем». Рейтинг Ловчева

«Советский спорт» продолжает подводить итоги первой части сезона. В рубрике «Рейтинг Ловчева» наш обозреватель выделяет пять лучших игроков по всем линиям плюс пятерку лучших тренеров. Сегодня – четвертая серия сериала – о нападающих.

1. Федор СМОЛОВ

Клуб: «Краснодар»
Возраст: 26
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 12
Голы: 10

- Без сомнения, Смолов – номер один. Не важно, за какие деньги играешь, в какой стране, при каком политическом строе – есть фраза, что молиться надо одному богу, футбольному. Я об этом и своему старшему сыну всегда говорил. В какой-то момент Смолов эту заповедь нарушил, делал много околофутбольного, будем говорить так.

Но он поумнел. И в жизненном плане, и в футбольном. Гол, который Смолов забил «Ницце» говорит об этом. Федор видит, где вратарь, знает под какую ногу ударить. Этот парень растет. Из изгоя, которого и я, в том числе, чихвостил, превратился в самого востребованного игрока. Его теперь хочет любой наш клуб. И в Европу его тоже зовут. Хотя ведь и европейский опыт у Смолова тоже есть – помните он несколько матчей за «Фейеноорд» провел? Там ведь им были довольны, останься там Смолов на более продолжительное время – заиграл бы.

2. Зе ЛУИШ

Клуб: «Спартак»
Возраст: 25
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 12
Голы: 5

- Зе Луиша «Спартаку» не хватало, как и Смолова «Краснодару», когда Федор был травмирован. Тем более и Промес проводил не лучшие полгода. А в Зе Луише я с первых шагов увидел интересного форварда. Да, у него ведь многие сначала не получалось. Но я видел, как многие нападающие «Спартака» занимаются показухой при верховых подачах, например. А Луиш – чуть ли не единственный, кто борется, а не показывает, что борется. Выпрыгивает и именно играет головой. А дальше я увидел, что при таком росте Зе Луиш пластичен и мягко с мячом обращается. Потом и скорость его проявилась. Для «Спартака» этот игрок – находка.

3. Дмитрий ПОЛОЗ

Клуб: «Ростов»
Возраст: 25
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 14
Голы: 4

- Включаю в свой рейтинг не Азмуна, а именно Полоза. И вот почему. Азмун – спринтер. Его часто меняют во втором тайме, когда иранец набегается. А Полоз и скоростной, и мяч придержать может, и очень умно в штрафной действует. Не случайно в сборную его привлекают.

Все у парня есть, даже вверху может побороться, несмотря на невысокий рост. И потом место на поле ему нашли – то он слева, в основном, играл, а теперь по всему фронту. И очень опасен. А главное тренер его научил, что самый короткий путь до ворот – самый лучший. Поэтому как только мяч у Нобоа или у защитников, Полоз сразу делает рывок в атаку. И это постоянно напрягает защиту соперника. А уж когда Полоз играет в стенку с Азмуном – это вообще потрясающе.

4. Беким БАЛАЙ

Клуб: «Терек»
Возраст: 25
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 16
Голы: 8

- Неожиданно этот парень проявил себя. Настойчивый, наглый. Таких игроков из Албании в нашем чемпионате еще не было. Хотя и албанская сборная на Евро ведь выглядела достойно, во всяком случае, лучше нашей. В «Тереке» раньше, в основном, выезжали, за счет действий Иванова и Лебеденко в атаке, с нападающими было не очень. А этот парень – острый, все время впереди, агрессивен, нагнетает.

Нет, Балай не похож на Дзюбу. Албанец быстрее, маневреннее, все время на острие.

5. Бернард БЕРИША

Клуб: «Анжи»
Возраст: 25
Матчи в РФПЛ в текущем сезоне: 17
Голы: 4

- Люблю этого игрока – неугомонного и, видимо, даже немного неуправляемого. Даже когда мяч уходит за бровку, Бериша все равно несется за ним. Энерджайзер просто! Думаю, «Анжи», кроме работы в клубе Врба, стал нам интересен именно благодаря Берише. Потом что-то происходило у них – Бериша забил гол, побежал к тренеру, стал что-то кричать. Он неравнодушен. Всегда хочет быть лучшим. Такие игроки разукрашивают футбол. Даже если команда будет гореть 0:5, Бериша не опустит руки.

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