483 боя, 151 нокаут. Каким был UFC в 2016 году

«Советский спорт» продолжает подводить итоги уходящего года. Сегодня мы в цифрах вспоминаем, каким был год в UFC - самой популярной лиге мира.

207

Именно таким по счету будет турнир UFC. 31 января состоится последний турнир UFC в 2016 году, в котором Аманда Нуньес сразится против Ронда Роузи, а Кейн Веласкес и Фабрисио Вердум проведут реванш.

40

турниров за год состоялось под эгидой промоушена, начиная с UFC 195 и заканчивая UFC Fight Night: VanZant vs. Waterson.

10

В десяти странах проводились поединки UFC: США, Австралия, Бразилия, Канада, Хорватия, Англия, Германия, Ирландия, Мексика и Голландия.

2

Хорватия и Голландия впервые приняли у себя турнир американского промоушена.

483

боя было проведено за 40 турниров в 2016 году.

151

победа нокаутом была зафиксирована в 483 боях.

88

побед сабмишеном было зафиксировано в 483 боях.

106

побед было одержано в первых раундах.

7

ничьих было зафиксировано в 2016 году: Деймон Джексон — Леван Макашвили, Серхио Мораес — Луан Чагас, Кевин Кейси — Элвис Мутапчич, Майкл Грейвс — Боян Великович, Кристиан Коломбо — Джарвис Данхо, Алехандро Прес — Альберт Моралес, Тайрон Вудли — Стивен Томпсон.

17

титульных поединков было в 2016 году.

9

новых чемпионов появилось в лиге: Доминик Круз, Миша Тейт, Майкл Биспинг, Эдди Альварес, Аманда Нуньес, Тайрон Вудли, Конор Макгрегор, Жозе Алдо.

155,145

Ирландец Конор Макгрегор стал чемпионом UFC сразу в двух весовых категория: легкой и полулегкой.

13

секунд потребовалось Энтони Джонсона нокаутировать Гловера Тейшеру на турнире UFC 202.Это самый быстрый нокаут в 2016 году.

18

боев в году завершились меньше, чем за минуту: 15 нокаутов и три сабмишена.

12

Именно за этот срок Нейт Диас согласился провести поединок против Конора Макгрегора.

205

UFC 205 вошел в историю ММА. Нью-Йорк впервые принял турнир по смешанным единоборствам.

20

Майкл Биспинг одержал свою 20-ю победу в UFC. Это лучший показатель среди всех бойцов организации.

203

На турнире UFC 203 выступил профессиональный рестлер MC Pank, которые в первом же раунде проиграл Микки Галлу.

1653

дня прошло с того времени, как Брок Леснар вернулся в UFC. Он покинул ММА после турнира UFC 141 и вернулся в октагон на турнире UFC 200.