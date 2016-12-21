483 боя, 151 нокаут. Каким был UFC в 2016 году
«Советский спорт» продолжает подводить итоги уходящего года. Сегодня мы в цифрах вспоминаем, каким был год в UFC - самой популярной лиге мира.
207
Именно таким по счету будет турнир UFC. 31 января состоится последний турнир UFC в 2016 году, в котором Аманда Нуньес сразится против Ронда Роузи, а Кейн Веласкес и Фабрисио Вердум проведут реванш.
40
турниров за год состоялось под эгидой промоушена, начиная с UFC 195 и заканчивая UFC Fight Night: VanZant vs. Waterson.
10
В десяти странах проводились поединки UFC: США, Австралия, Бразилия, Канада, Хорватия, Англия, Германия, Ирландия, Мексика и Голландия.
2
Хорватия и Голландия впервые приняли у себя турнир американского промоушена.
483
боя было проведено за 40 турниров в 2016 году.
151
победа нокаутом была зафиксирована в 483 боях.
88
побед сабмишеном было зафиксировано в 483 боях.
106
побед было одержано в первых раундах.
7
ничьих было зафиксировано в 2016 году: Деймон Джексон — Леван Макашвили, Серхио Мораес — Луан Чагас, Кевин Кейси — Элвис Мутапчич, Майкл Грейвс — Боян Великович, Кристиан Коломбо — Джарвис Данхо, Алехандро Прес — Альберт Моралес, Тайрон Вудли — Стивен Томпсон.
17
титульных поединков было в 2016 году.
9
новых чемпионов появилось в лиге: Доминик Круз, Миша Тейт, Майкл Биспинг, Эдди Альварес, Аманда Нуньес, Тайрон Вудли, Конор Макгрегор, Жозе Алдо.
155,145
Ирландец Конор Макгрегор стал чемпионом UFC сразу в двух весовых категория: легкой и полулегкой.
13
секунд потребовалось Энтони Джонсона нокаутировать Гловера Тейшеру на турнире UFC 202.Это самый быстрый нокаут в 2016 году.
18
боев в году завершились меньше, чем за минуту: 15 нокаутов и три сабмишена.
12
Именно за этот срок Нейт Диас согласился провести поединок против Конора Макгрегора.
205
UFC 205 вошел в историю ММА. Нью-Йорк впервые принял турнир по смешанным единоборствам.
20
Майкл Биспинг одержал свою 20-ю победу в UFC. Это лучший показатель среди всех бойцов организации.
203
На турнире UFC 203 выступил профессиональный рестлер MC Pank, которые в первом же раунде проиграл Микки Галлу.
1653
дня прошло с того времени, как Брок Леснар вернулся в UFC. Он покинул ММА после турнира UFC 141 и вернулся в октагон на турнире UFC 200.