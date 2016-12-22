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Жозе Моуринью: Не даю играть Депаю, потому что все позиции перенасыщены

Источник:  Sky SportsКомментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюИсточник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на самые актуальные вопросы сегодняшнего дня. В частности, португальский специалист прокомментировал возможный трансфер защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа. 

О работе в чемпионате Китая:

«Сейчас многие отправляются в туда ради больших денег, – говорит португалец, – но я предпочитаю футбол на самом высоком уровне. 53 года – не тот возраст, чтобы переехать в чемпионат Китая. Я еще слишком молод. Хочу остаться в АПЛ, потому что именно в Премьер-лиге вам приходится выкладываться на все сто процентов. Здесь очень тяжело, а это именно то, что мне нужно», – заявил Моуринью.

Также наставник «красных дьяволов» прокомментировал информацию, согласно которой клуб планирует продлить с ним контракт до 2025 года.

«Мне не поступало никаких предложений. И я не ожидаю подобных вещей, потому что в этом вопросе все очень просто: у меня контракт, сроком на три года вот и все. Хочу отработать его до конца.

Руководство поддерживает меня, я это чувствую. Боссы «Юнайтед» знают, как я люблю футбол, и они знают, что если в один прекрасный день предложат мне продлить соглашение – я не стану долго думать. Мне даже не нужны советы. Подпишу контракт, потому что очень люблю свою работу», – добавил специалист.

Также Моуринью рассказал, почему полузащитники Мемфис Депай, а также Эшли Янг не получают игровой практики.

«У меня есть определенное разочарование в себе, поскольку я не даю возможности проявить себя Эшли Янгу и Мемфису Депаю. Почему? Потому что все позиции в «Юнайтед» просто перенасыщены. Пытаюсь понять, как сделать так, чтобы эти парни получили шанс в каком-нибудь матче, но у меня не получается. Из-за этого я чувствую себя очень не хорошо»,  – сказал португалец.

Моуринью намекнул, что приход защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа возможен. В последнее время британские СМИ активно обсуждают эту тему, а некоторые издания уже сообщили о конкретной сумме трансфера – 45 млн евро.

«В Португалии постоянно пишут подобные вещи. Было время, когда СМИ утверждали, что тот или иной футболист переходит в мадридский «Реал». Потом начали писать про «Челси». Сейчас это происходит с «Манчестер Юнайтед», но я отношусь к этому нормально. 

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Повторюсь в очередной раз: доволен нынешним составом своей команды. Считаю, что лучшее время для покупок – летнее трансферное окно. У вас больше времени, больше выбора на рынке. Но давайте посмотрим, что произойдет в январе. В любом случае, «Манчестер» не будет покупать 3-4 футболистов. Если от нас кто-то уйдет, то это случится не потому, что его кто-то вышвырнул, а потому, что он сам этого захотел», – отметил Жозе Моуринью, слова которого приводит Sky Sports.

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