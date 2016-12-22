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Шестой компонент. Кто поедет на чемпионаты Европы и мира?

Андрей Симоненко
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Евгения Медведева
Евгения МедведеваИсточник: «Советский спорт»

Кто поедет на чемпионаты Европы и мира? Это главная интрига стартующего в четверг в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию, основного отборочного старта, венчающего первую половину сезона.

Слова «основной отборочный старт» написаны не случайно. Принимая решение о составе команды на европейское и мировое первенство, Федерация фигурного катания на коньках России, как правило, руководствуется не только выступлением на чемпионате страны, но и другими критериями. Прежде всего тем, как претенденты на включение в состав сборной выступали на предыдущих турнирах сезона — в первую очередь, в серии «Гран-при». Стабильность, как известно, шестой негласный компонент судейства. И компонент очень важный, особенно накануне предолимпийского чемпионата мира, на котором распределят по странам количество путевок на Игры-2018.

Поэтому сюрпризы на чемпионатах России бывают крайне редко. И в большинстве видов уже понятно, на кого в нынешнем сезоне будет сделана ставка на международной арене. Но вопросы, на которые должен дать ответы чемпионат страны, безусловно, остаются.

ТАНЦЫ. КТО С БОБРОВОЙ И СОЛОВЬЕВЫМ?

Фавориты чемпионата России в танцах на льду очевидны. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали единственной российской парой, отобравшейся в нынешнем сезоне в финал «Гран-при». Там они продемонстрировали весьма конкурентоспособное по мировым меркам катание. Можно сказать, достигли отправной точки, от которой можно отталкиваться в борьбе за медали чемпионата мира, которые они однажды в своей карьере, в 2013 году, уже выигрывали.

А вот за оставшиеся две путевки на чемпионат Европы (и одну на чемпионат мира, там российские танцы будут представлены двумя дуэтами) развернется серьезная борьба. Впрочем, в отличие от предыдущих двух сезонов, в которых из-за перестановок в составах пар царила полная неразбериха, сейчас в этой борьбе есть лидеры — это Александра Степанова и Иван Букин, добившиеся в нынешнем сезоне реального прогресса и в катании, и в оценках, а главное, работающие планомерно, усердно и плодотворно.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, по разным причинам неидеально подготовившиеся к этапам «Гран-при», от серьезных амбиций, разумеется, отказываться не собираются. Однако не исключено, что в борьбе за призовые места к ним присоединятся неожиданные конкуренты — например, очень неплохо показавшие себя на московском Кубке Ростелекома Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев

2. Александра Степанова/Иван Букин

3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов

МУЖЧИНЫ. В ПОИСКАХ СПАСИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВА

Это наиболее печальная наша дисциплина, в которой не было ни одного российского финалиста «Гран-при». В ней опять, как и четыре года назад, приходится мыслить стратегически — кого бы послать на чемпионат мира, чтобы обеспечить хотя бы две олимпийские путевки. Ситуация чуть лучше, чем в 2013-м — тогда нужно было выбрать одного спасителя Отечества, а сейчас двоих. Но менее запутанной от этого она не становится.

Кандидатов на медали чемпионата России и, соответственно, на путевки на «Европу» и «мир» много, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Максим Ковтун, победитель трех последних чемпионатов России, умеет многое, но после смены тренера в стабильности совершенно не прибавил. Половина его прокатов в нынешнем сезоне характеризуются как полный провал. Михаил Коляда, вознесшийся на четвертое место последнего чемпионата мира, тоже не радовал в «Гран-при» качественными выступлениями — хотя попытка исполнить четверной лутц в Японии достойна уважения. Ветеран сборной Сергей Воронов более стабилен, нежели остальные — но у него есть потолок, в том числе и во второй оценке, выше которого ему не прыгнуть. Прошлогодний бронзовый призер чемпионата России Александр Петров вообще не срывает прыжки, но у него нет четверного, да и с компонентами программы не очень.

Это очевидные претенденты на медали, но есть и «темные лошадки». Четыре года назад Федерация сделала ставку на молодого Ковтуна — не исключены подобные варианты и сейчас. Есть, например, победитель юниорского финала «Гран-при» Дмитрий Алиев, потенциально самый компонентный фигурист страны с хорошим четверным. Есть конкурировавший с ним в этом финале на равных Александр Самарин. Конечно, пока рано говорить о них как о потенциальных участниках предолимпийского чемпионата мира, но ведь есть чемпионат Европы, куда Россия может отправить трех спортсменов. Разведку качеств молодых бойцов можно произвести и там.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Максим Ковтун

2. Сергей Воронов

3. Михаил Коляда

ПАРЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНОВ

Олимпийские чемпионы Сочи в команде, серебряные медалисты Игр-2014 в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов вернулись и выступят на чемпионате России. И главная новость для тех, кто соскучился по паре, способной набирать баллы на уровне мировых рекордов. Вопрос только в том, сумели ли Ксения и Федор набрать форму? Все-таки долгий простой, связанный с лечением травмы партнерши, бесследно пройти не мог. Но хочется верить — если Столбова и Климов решили выступать в Челябинске, значит, они готовы.

Впрочем, вешать им на шеи заранее золотые медали было бы неправильно, потому что в их же тренировочной группе подросли мощные конкуренты. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли финал «Гран-при» в Марселе и показали, что готовы к покорению любых вершин. И четверная подкрутка, сложнейший элемент, стала их очень серьезным козырем. Именно эти две пары будут бороться за золото чемпионата России.

А вот опытнейшим Юко Кавагути и Александру Смирнову, двукратным чемпионам Европы, предстоит серьезная борьба за место в команде. Главные их конкуренты в борьбе за третью путевку — Наталья Забияко и Александр Энберт, показывающие в нынешнем сезоне очень солидное катание. Выход в финал «Гран-при» тому подтверждение. Не стоит забывать и о Кристине Астаховой с Алексеем Рогоновым, которые также не стоят на месте.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Ксения Столбова/Федор Климов

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов

3. Наталья Забияко/Александр Энберт

ЖЕНЩИНЫ. ВЫБРАТЬ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ

Даже без пропускающих национальный отбор и, соответственно, не претендующих на участие в чемпионатах Европы и мира олимпийских чемпионок Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой конкуренция в борьбе за три заветные путевки в российском женском одиночном катании очень сильна. Минимум шесть фигуристок претендуют на поездку в Остраву и Хельсинки, а на медали чемпионата страны еще больше, так как среди участниц есть очень сильные юниорки. И все же фаворитов определить можно, если воспользоваться методом прогноза с условным названием «от противного».

Трудно представить, что на чемпионатах Европы и мира не будет Евгении Медведевой. Чемпионка мира бьет рекорды и не оставляет никаких сомнений в своем превосходстве, даже допуская небольшие помарки. В прошлом году в Екатеринбурге Медведева получила гигантские баллы, и есть все основания полагать, что в Челябинске произойдет то же самое.

Трудно представить, что на чемпионатах Европы и мира не будет Анны Погорилой. Бронзовая медалистка последнего мирового первенства — пожалуй, единственная у нас в стране (а может быть, и в мире, если зачесть Сатоко Мияхаре все ее недокруты), кто в нынешнем сезоне способна конкурировать с Медведевой на равных. Ее программы — хиты, ее катание впечатляет. Добавить больше нечего.

А вот на третью путевку на чемпионаты Европы и мира в разной степени претендуют сразу несколько фигуристок. Дебютантка взрослой серии «Гран-при» Мария Сотскова, пробившаяся в финал и очень достойно в нем катавшаяся, пожалуй, кажется чуть более предпочтительным кандидатом по сравнению с Еленой Радионовой и Елизаветой Туктамышевой, у которых в нынешнем сезоне есть проблемы со стабильностью.

НАШ ПРОГНОЗ

1. Евгения Медведева

2. Анна Погорилая

3. Мария Сотскова

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