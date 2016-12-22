И что теперь будем делать с Первым каналом? Секретные данные хоккеистов

Мне стали известны полные рейтинги и данные Кубка Первого канала. Кроме того есть повод поговорить о турнире как таковом.

Хотелось бы отпустить тему, но она не отпускается. Потому что по моим инсайдерским каналам поступают новые данные, которые нужно показать болельщикам.

Не буду говорить, от каких именно хоккеистов я это получил. Но это достоверные и важные цифры.

ТЕЛЕРЕЙТИНГ

Тут буду оперировать только долей – как самым объективным показателем у телевизионщиков.

8,31 – доля хоккея на Первом канале, когда там показали матч Россия – Швеция.

4,5 – доля на «Матч ТВ», когда играли Россия – Чехия (показали лишь третий период).

Это цифры в целом по России.

6,03 и 4,2 – это Москва.

6,71 и 2,83 – это Санкт-Петербург.

Как вы видите, хоккей больше любят в Питере, но там «Матч ТВ» не имеет такого влияния. Вот она, важность главного федерального канала при показе турнира.

Для сравнения – данные по России, когда Кубок Первого канала показывали год назад – разумеется, по Первому каналу.

9,36 – Россия – Швеция.

6,89 – Россия – Финляндия.

8,76 – Россия – Чехия.

Доля на игре с финнами низка, потому что матч поставили в субботу в полночь. В целом, по сравнению с прошлым годом, и если судить только по первому матчу (8,31 на игре Россия – Швеция), интерес к хоккею чуть снизился, но в целом в России упал интерес к спорту. То, что было потом – безобразие, которое нет желания снова комментировать.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Теперь о том, как на Кубок Первого канала ходили болельщики.

5 056 – Финляндия – Чехия (матч прошел в Хельсинки).

11 770 – Россия – Швеция.

11 768 – Россия – Чехия.

5 240 – Финляндия – Швеция.

6 455 – Чехия – Швеция.

11 970 – Россия – Финляндия.

47 203 – общая посещаемость в Москве.

9 441 – средняя посещаемость турнира

Ну, по посещаемости сборной России все понятно. Она в Москве в последние годы всегда собирает аншлаги или почти аншлаги. Это вам не футбол, ребята.

Обращу внимание на то, что меньше всего зрителей пришло в Хельсинки на матч своих же финнов. При этом на тех же финнов в северном дерби собралось больше народу в Москве. А шесть с полтиной тысяч зрителей на Чехия – Швеция?

Связано это с тем, что на матчи России попасть непросто, а народ хочет приобщиться к празднику, да и цены на иностранные команды пониже.

ПИСЬМО

Напоследок поделюсь тезисами, которые пришли мне в переписке. Привожу их без купюр.

«Завершился второй этап Евротура, после которого опять начались стенания о том, зачем он нужен, ведь матч «Северсталь» - «Динамо» (Рига) намного содержательней, интересней и вызывает настоящие праздничные чувства.

Игра сборной не была ровной, но и состав, надо сказать, не был сильнейшим. К тому же финны чехи и шведы тоже немножко работают и не намерены сдаваться только потому, что у нас 70-летие хоккея.

Из-за допинг-скандалов у нас отбирают одно соревнование за другим, а мы давайте возьмем и добровольно откажемся от международного соревнования, на которое приходит полный дворец. И средняя посещаемость которого больше 9 тысяч зрителей. На матчах России полные трибуны, это понятно. Но на матче Финляндия – Швеция (который начался в 12 часов!) – 5200, на Чехии Швеции – 6500! Даже на «Динамо» и ЦСКА столько не ходят!

Вместо того, чтобы развивать это, давайте закопаем. Так что ли?

Евротур рано или поздно реформируют, скорее всего, это будет чемпионат Европы. Может быть, открытый чемпионат Европы, почему нет, с канадцами и американцами, играющими на старом континенте. Рано или поздно к этому придут.

А если все развалить прямо сейчас, вместо развития, то у нас останется только ночной хоккей по платному аккаунту. И то интерес к нему будет недолгим.

Что до Первого канала, то целевая аудитория центральных эфирных каналов – женщины, 55 лет и старше. И спорт в прайм-тайм всегда был и будет провальным по сравнению с ток-шоу, особенно в прайм-тайм (19.00 – 23.00). В дневное время рейтинги спорта не сильно отличаются от остальных программ Первого канала, а прайм-тайм очень резко. Все спортивная аудитория давно смотрит матчи в интернете».

В целом я со всем этим соглашусь. Хотелось бы поспорить, да не о чем.

ВОПРОС

Что делать с Первым каналом? Как я знаю, партнерство с ним в следующем году могут не продолжить.

На одной чаше весов – доля в 9,36, до которой «Матч ТВ» вряд ли допрыгнет. И статус, что твой турнир показывают на главном канале страны. Это важно для спонсоров.

На другой чаше весов – такое вот отношение к тебе со стороны главного информационного партнера. Задвигание хоккея иногда в полуночную сетку. Также на Первом канале нет такой подачи хоккея – от картинки (не HD-картинка, а оформление студии) до экспертов, как есть на «Матч ТВ».

Так что надо садиться за стол переговоров и все серьезно решать. На это есть месяцев десять.

Напоследок – теледанные по «Матч ТВ». Это рейтинг по России, возраст от четырех лет.

4,1 – 4,7 – доля Кубка Первого канала на «Матч ТВ» колебалась в этих пределах.

6,0 – лыжные гонки, Кубок мира, воскресная эстафета.

8,0 – биатлон, Кубок мира, воскресный масс-старт, женщины.

1,9 – «Манчестер Сити» - «Арсенал» (чемпионат Англии по футболу).

0,6 – проклятый «Юнайтед» (это что такое?).

0,8 – «Монако» - «Лион» (чемпионат Франции по футболу)

Посмотрите, как низка доля футбола, который лезет на нас из каждого утюга. Навязывается, что это самый популярный вид спорта.

И как высок биатлон, из которого Дмитрий Губерниев сделал конфетку.

Как один из выходов для хоккея – договориться о показе с «Матч ТВ», переименовать кубок. Но сразу подписать жесткий контракт с телевизионщиками, в котором предусмотреть все малейшие детали. Как хоккей будет стоять в сетке, как его будут показывать и раскручивать. В принципе долю хоккея можно поднять до 6-8, а это уже уровень Первого канала. Но аудитория будет другой – болельщики, а не домохозяйки.

Напомню, что когда майские матчи чемпионата мира по хоккею одновременно показывались на Первом канале и «Матч ТВ», то рейтинги последнего были выше. Но там и уровень турнира круче, так что один из ключевых вопросов – грамотная реформа Евротура.

В самом деле, турнир-то хороший. Но придайте ему статус повыше. Чтобы это был чемпионат Европы с участием еще Швейцарии, Германии, Словакии ну и Белоруссии. Посещаемость у этих стран на уровне, стадионы нормальные. Если сделать грамотную формулу, то зрительский интерес возрастет. 4,7 – доля на «Матч ТВ» у матча, когда было известно, что сборная России уже не занимает первое место. Это дно, с которого путь только наверх.