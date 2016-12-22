Драма кипящей газировки. «Быки» разбиты в Мюнхене

«Бавария» нанесла сокрушительный удар по чемпионским амбициям «РБ Лейпциг» в матче 16-го тура бундеслиги.

- Мы должны были улучшить свою игру, и мы ее улучшили, - так лаконично прокомментировал победу своей команды в центральном матче не только 16-го тура, но и всего первого круга чемпионата Германии Карло Анчелотти.

Столкнувшись с главными возмутителями спокойствия в бундеслиге на своем поле, «Бавария» прибегла к испытанному средству, прошедшему многолетнюю закалку в Лиге чемпионов. Пройтись по гостям паровым катком в первом тайме, даже если это будет стоить колоссальных энергозатрат, а что будет дальше – не так уж и важно. Скорее всего, соперник не оправится от пропущенного удара.

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

Появление мюнхенцев на газоне «Альянц Арены» могло удивить зрителей двумя вещами. Если отсутствие в стартовом составе чемпионов Томаса Мюллера мы предполагали изначально (Анчелотти пока не может, да и не очень хочет найти ему твердую позицию на поле), то новый цвет волос защитника Матса Хуммельса действительно шокировал и вызвал в интернете немалый ажиотаж.

Казалось, футболисты «Лейпцига» вышли на суровый экзамен предельно отмобилизованными. «Быки» сразу же включили фирменный высокий прессинг, который позволил провести кинжальную атаку в самом дебюте игры. Тимо Вернер вспорол левый фланг обороны «Баварии», дошел практически до угла вратарской и выполнил прострел, который не нашел адресата.

В том, что веский ответ на задорную партизанщину последует очень скоро – сомневаться не приходилось. Уже к десятой минуте баварские фланги Лам – Роббен и Алаба – Дуглас Коста заработали на полную мощность и, что было куда хуже для «Лейпцига», с большой эффективностью и самоотдачей действовали центральные полузащитники «Баварии», которые в текущем сезоне демонстрируют свои лучшие качества далеко не всегда.

Наконец, Роббен, стянув на себя двоих соперников, запустил Лама в прорыв по правому краю, капитан «Баварии» выполнил прострел. Роберт Левандовски, опередив защитника, ударил в штангу, но от нее мяч отскочил к Тиаго Алькантаре, который без труда внес его в пустые ворота.

После этого оборона «газировщиков» решительно затрещала по швам, а лидеры «РБ Лейпциг» не только не смогли повести партнеров за собой, но и сами потеряли самообладание. Сначала набедокурил центральный хавбек Наби Кейта, которого Ральф Хазенхюттль выпустил на поле, несмотря на травму бедра, полученную в предыдущей игре с «Гертой».

Молодого гвинейца безжалостно накрыл Артуро Видаль, затем мяч был доставлен Тиаго, который не спеша дождался подключения партнера справа. Человеком, хладнокровно завершившим спонтанную атаку, оказался 35-летний Хаби Алонсо, которого в Германии все чаще упрекают в медлительности и потере былых физических кондиций.

Ну а добил «Лейпциг» другой ключевой игрок команды – Эмиль Форсберг. Вингер сборной Швеции на 30-й минуте отчаянным подкатом сзади срубил Лама, улетавшего в контратаку. Феликс Цвайер после консультации с боковым арбитром выдворил скандинава с поля, и на этом встречу вполне можно было завершать.

В концовке первого тайма Левандовски уверенно реализовал пенальти, заработанный Дугласом Костой. А после перерыва мюнхенцы не предпринимали видимых усилий для того, чтобы показательно унизить представителей Восточной Германии, которые в этот вечер явно не порадовали босса концерна «Ред Булл» Дитриха Матешица, присутствовавшего на трибуне. Хотя вышедшие на замену Франк Рибери и Хуан Бернат были близки к тому, чтобы забить в концовке четвертый мяч в ворота Петера Гулачи.

«Бавария» в среду выполнила ровно 700 точных передач (против 161 у соперника), владея мячом 76% игрового времени. Не особенно усердствуя во втором тайме, подопечные Анчелотти нанесли за 90 минут 24 удара по воротам «Лейпцига». Происходившее на поле мало напоминало битву титанов, что, впрочем, едва ли могло кого-то удивить.



Уход бундеслиги на зимние каникулы – несомненное благо для «быков». После мюнхенской оплеухи дружина Хазенхюттля вполне могла лишиться уверенности в своих силах и растерять немало очков. Теперь же у набирающего все большую популярность австрийского тренера есть время и возможность сделать все необходимое, дабы этого не произошло.

Далеко не факт, что в 2017 году «Лейпциг» продолжит чемпионскую гонку с тем же азартом и упорством, но итоговое второе место команды уже не станет сенсацией. Дортмундская «Боруссия», в 16-м туре не сумевшая на своем поле одолеть «Аугсбург», отстает от проекта «Ред Булл» на девять очков.

Другие результаты 16-го тура

Матч Герта - Дармштадт - 2:0 (0:0) Голы Платтенхардт 53 (1:0). Калу 66 (2:0). Состав Герта: Ярстейн, Платтенхардт, Штарк, Пекарик, Штокер (Аллаги, 78), Дарида (Эссвайн, 82), Хегелер, Лустенбергер, Шелбред, Ибишевич, Калу (Харагучи, 90) Дармштадт: Эссер, Сулу, Сиригу, Федецкий, Холланд, Вранчич (Юнгвирт, 77), Нимайер, Хеллер, Гондорф, Шипплок (Бен-Хатира, 67), Розенталь (Безьяк, 71) Предупреждения: Платтенхардт, 42 - Федецкий, 65; Сулу, 71; Нимайер, 90 Судья: Роберт Хартманн (Германия) Место и дата 21 декабря 22:00, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция



