Драма кипящей газировки. «Быки» разбиты в Мюнхене
«Бавария» нанесла сокрушительный удар по чемпионским амбициям «РБ Лейпциг» в матче 16-го тура бундеслиги.
- Мы должны были улучшить свою игру, и мы ее улучшили, - так лаконично прокомментировал победу своей команды в центральном матче не только 16-го тура, но и всего первого круга чемпионата Германии Карло Анчелотти.
Столкнувшись с главными возмутителями спокойствия в бундеслиге на своем поле, «Бавария» прибегла к испытанному средству, прошедшему многолетнюю закалку в Лиге чемпионов. Пройтись по гостям паровым катком в первом тайме, даже если это будет стоить колоссальных энергозатрат, а что будет дальше – не так уж и важно. Скорее всего, соперник не оправится от пропущенного удара.
Появление мюнхенцев на газоне «Альянц Арены» могло удивить зрителей двумя вещами. Если отсутствие в стартовом составе чемпионов Томаса Мюллера мы предполагали изначально (Анчелотти пока не может, да и не очень хочет найти ему твердую позицию на поле), то новый цвет волос защитника Матса Хуммельса действительно шокировал и вызвал в интернете немалый ажиотаж.
Schlusspfiff! Wir überwintern auf Platz 1! #MiaSanMia #FCBRBL pic.twitter.com/f2ZUJ5a2wC— FC Bayern München (@FCBayern) 21 декабря 2016 г.
Jetzt macht der #Hummels auch einen auf Colafläschchen #FCBRBL pic.twitter.com/2tnbkkFyol— Martin Schäfer (@martinbg) 21 декабря 2016 г.
Казалось, футболисты «Лейпцига» вышли на суровый экзамен предельно отмобилизованными. «Быки» сразу же включили фирменный высокий прессинг, который позволил провести кинжальную атаку в самом дебюте игры. Тимо Вернер вспорол левый фланг обороны «Баварии», дошел практически до угла вратарской и выполнил прострел, который не нашел адресата.
В том, что веский ответ на задорную партизанщину последует очень скоро – сомневаться не приходилось. Уже к десятой минуте баварские фланги Лам – Роббен и Алаба – Дуглас Коста заработали на полную мощность и, что было куда хуже для «Лейпцига», с большой эффективностью и самоотдачей действовали центральные полузащитники «Баварии», которые в текущем сезоне демонстрируют свои лучшие качества далеко не всегда.
Наконец, Роббен, стянув на себя двоих соперников, запустил Лама в прорыв по правому краю, капитан «Баварии» выполнил прострел. Роберт Левандовски, опередив защитника, ударил в штангу, но от нее мяч отскочил к Тиаго Алькантаре, который без труда внес его в пустые ворота.
После этого оборона «газировщиков» решительно затрещала по швам, а лидеры «РБ Лейпциг» не только не смогли повести партнеров за собой, но и сами потеряли самообладание. Сначала набедокурил центральный хавбек Наби Кейта, которого Ральф Хазенхюттль выпустил на поле, несмотря на травму бедра, полученную в предыдущей игре с «Гертой».
Молодого гвинейца безжалостно накрыл Артуро Видаль, затем мяч был доставлен Тиаго, который не спеша дождался подключения партнера справа. Человеком, хладнокровно завершившим спонтанную атаку, оказался 35-летний Хаби Алонсо, которого в Германии все чаще упрекают в медлительности и потере былых физических кондиций.
Flach ins lange Eck! #FCBRBL 2-0 pic.twitter.com/l9sJbf7ziD— FC Bayern München (@FCBayern) 21 декабря 2016 г.
Ну а добил «Лейпциг» другой ключевой игрок команды – Эмиль Форсберг. Вингер сборной Швеции на 30-й минуте отчаянным подкатом сзади срубил Лама, улетавшего в контратаку. Феликс Цвайер после консультации с боковым арбитром выдворил скандинава с поля, и на этом встречу вполне можно было завершать.
В концовке первого тайма Левандовски уверенно реализовал пенальти, заработанный Дугласом Костой. А после перерыва мюнхенцы не предпринимали видимых усилий для того, чтобы показательно унизить представителей Восточной Германии, которые в этот вечер явно не порадовали босса концерна «Ред Булл» Дитриха Матешица, присутствовавшего на трибуне. Хотя вышедшие на замену Франк Рибери и Хуан Бернат были близки к тому, чтобы забить в концовке четвертый мяч в ворота Петера Гулачи.
«Бавария» в среду выполнила ровно 700 точных передач
(против 161 у соперника), владея мячом 76% игрового времени. Не особенно
усердствуя во втором тайме, подопечные Анчелотти нанесли за 90 минут 24 удара
по воротам «Лейпцига». Происходившее на поле мало напоминало битву титанов, что, впрочем, едва ли могло кого-то удивить.
Fröhliche Weihnachten, liebe #FCBayern-Fans! 🔴⚪️ #MiaSanMia pic.twitter.com/efEdTPdDdD— FC Bayern München (@FCBayern) 21 декабря 2016 г.
Уход бундеслиги на зимние каникулы – несомненное благо для «быков». После мюнхенской оплеухи дружина Хазенхюттля вполне могла лишиться уверенности в своих силах и растерять немало очков. Теперь же у набирающего все большую популярность австрийского тренера есть время и возможность сделать все необходимое, дабы этого не произошло.
Далеко не факт, что в 2017 году «Лейпциг» продолжит чемпионскую гонку с тем же азартом и упорством, но итоговое второе место команды уже не станет сенсацией. Дортмундская «Боруссия», в 16-м туре не сумевшая на своем поле одолеть «Аугсбург», отстает от проекта «Ред Булл» на девять очков.
Матч
Бавария - РБ Лейпциг - 3:0 (3:0)
Голы
Алькантара 17 (1:0). Алонсо 26 (2:0). Левандовски 45 (3:0 - пен.).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес, Лам, Хуммельс, Алаба (Бернат, 67), Алонсо, Видаль (Киммих, 75), Алькантара, Роббен (Рибери, 46), Левандовски, Коста
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Демме, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 46), Бернардо, Форсберг, Вернер (Сельке, 59), Забитцер (Бурк, 82), Поульсен
Предупреждения:
Удаления:
нет - Форсберг, 30
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция
Другие результаты 16-го тура
Матч
Боруссия - Аугсбург - 1:1 (0:1)
Голы
Чжи Дон Вон 33 (0:1). Дембеле 47 (1:1).
Состав
Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Шмельцер, Бартра (Бендер, 46), Мерино, Пулишич, Вайгль, Гётце, Кагава (Кастро, 71), Дембеле (Шюррле, 81), Обамеянг
Аугсбург: Хитц, Стафилидис, Гаувелёв, Верхаг, Тайгль, Хинтереггер, Кор (Качар, 78), Моравек (Фойльнер, 73), Шмид, Байер, Чжи Дон Вон (Алтынтоп, 90)
Предупреждения:
Кагава, 69 - Байер, 52; Стафилидис, 65
Судья:
Гвидо Винкманн (Германия)
Место и дата
20 декабря 22:00, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Боруссия М - Вольфсбург - 1:2 (0:1)
Голы
Калигиури 3 (0:1). Азар 52 (1:1). Гомес 57 (1:2).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Корб, Кристенсен, Вестергор, Вендт, Эльведи (Дрмич, 82), Дауд, Азар, Штробль, Штиндль (Хан, 73), Раффаэл
Вольфсбург: Бенальо, Хорн, Брума, Герхардт, Арнольд, Дракслер (Кнохе, 90), Калигиури, Гилавоги, Луис Густаво, Зегуйн (Блащиковски, 83), Гомес (Майораль, 87)
Предупреждения:
Штиндль, 23 - Арнольд, 12; Брума, 33
Судья:
Роберт Кампка (Германия)
Место и дата
20 декабря 22:00, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Хргота 18 (1:0). Баркок 75 (2:0). Хргота 85 (3:0).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Вальехо, Абрахам, Чендлер, Очипка, Гачинович (Баркок, 70), Маскарель, Хасебе, Фабиан, Ребич (Тарашай, 67), Хргота (Хусти, 90)
Майнц: Лёссль, Белль, Донати, Хак, Брозински, Латца, Гбамин, Малли (Самперио, 81), Онисиво (Озтунали, 46), Кордоба, де Бласис (Зейдель, 81)
Предупреждения:
Хргота, 48; Ребич, 53; Маскарель, 64 - нет
Удаления:
нет - Кордоба, 55
Судья:
Перл Гюнтер (Германия)
Место и дата
20 декабря 22:00, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Гамбург - Шальке 04 - 2:1 (0:0)
Голы
Мюллер 60 (1:0). Вуд 82 (2:0). Авдижай 90 (2:1).
Состав
Гамбург: Матения, Дуглас, Джуру, Острзолек, Сакаи, Костич (Спахич, 90), Экдаль, Мюллер, Юнг, Грегорич (Ласогга, 88), Вальдшмидт (Вуд, 59)
Шальке 04: Ферманн, Баба, Колашинац, Хёведес, Шёпф (Кайсара, 77), Керер, Гайс (Авдижай, 69), Коноплянка (Реесе, 89), Горецка, Майер, Бенталеб
Незабитые пенальти
Джуру (Гамбург), 76
Предупреждения:
Юнг, 41; Матения, 90 - Майер, 26; Шёпф, 42; Керер, 75; Бенталеб, 78
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
20 декабря 22:00, Имтех Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Платтенхардт 53 (1:0). Калу 66 (2:0).
Состав
Герта: Ярстейн, Платтенхардт, Штарк, Пекарик, Штокер (Аллаги, 78), Дарида (Эссвайн, 82), Хегелер, Лустенбергер, Шелбред, Ибишевич, Калу (Харагучи, 90)
Дармштадт: Эссер, Сулу, Сиригу, Федецкий, Холланд, Вранчич (Юнгвирт, 77), Нимайер, Хеллер, Гондорф, Шипплок (Бен-Хатира, 67), Розенталь (Безьяк, 71)
Предупреждения:
Платтенхардт, 42 - Федецкий, 65; Сулу, 71; Нимайер, 90
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
21 декабря 22:00, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Ингольштадт - Фрайбург - 1:2 (0:2)
Голы
Нидерлехнер 34 (0:1 - пен.). Нидерлехнер 41 (0:2). Зуттнер 53 (1:2).
Состав
Ингольштадт: Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Матип, Тиссеран, Гросс, Коэн, Моралес (Кристиансен, 36), Роджер (Лескано, 46), Леки, Хинтерзеер (Киттель, 73)
Фрайбург: Шволов, Союнчу, Гульде, Гюнтер, Штенцель, Хаберер (Петерсен, 54), Грифо, Хёфлер, Франц, Филипп (Булут, 66), Нидерлехнер (Геде, 78)
Предупреждения:
Моралес, 20; Роджер, 42; Тиссеран, 67; Матип, 85 - Штенцель, 88; Булут, 89
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
21 декабря 22:00, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Модесте 22 (1:0). Венделль 44 (1:1).
Состав
Кёльн: Кесслер, Маврай, Хектор, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Озкан, Рауш, Руднев (Цоллер, 68), Осако, Модесте
Байер: Лено, Венделль, Драгович, Хенрихс, Топрак, Хавертц, Брандт, Чалханоглу, Юрченко, Кампль (Эрнандес, 63), Мехмеди (Пойянпало, 85)
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
21 декабря 22:00, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция
Матч
Хоффенхайм - Вердер - 1:1 (1:0)
Голы
Вагнер 26 (1:0). Гнабри 87 (1:1).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер, Зюле Н., Тольян, Кадержабек, Демирбай (Швеглер, 66), Полански, Амири (Атик, 82), Фогт, Ют (Крамарич, 67), Вагнер
Вердер: Дробны, Сане (Йоханссон, 76), Бауэр, Велькович, Гарсия С., Мойсандер, Гнабри, Юнузович, Баргфреде (Бартельс, 46), Писарро (Гарсия У., 89), Крузе
Предупреждения:
Хюбнер, 78; Швеглер, 90 - Гарсия С., 53; Бартельс, 73
Судья:
Бенджамин Кортус (Германия)
Место и дата
21 декабря 22:00, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция