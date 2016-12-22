«Вертушка» Ванната и еще 9 сумасшедших нокаутов UFC в 2016 году
Миочич нокаутирует Вердума
«Советский спорт» подводить итоги уходящего года в смешанных единоборствах. На днях мы представили топ-10 нокаутов в лиге ACB. Сегодня мы вспоминаем лучшие нокауты в сильнейшей организации мира — UFC.
10
Йоль Ромеро — Крис Уайдман
UFC 205
9
Дэн Хендерсон — Гектор Ломбард
UFC 199
8
Тайрон Вудли — Робби Лоулер
UFC 199
7
Майкл Биспинг — Люк Рокхолд
UFC 199
6
Дональд Серроне — Мэтт Браун
UFC 206
5
Стипе Миочич — Фабрисио Вердум
UFC 198
4
Яр Родригес — Андре Фили
UFC 197
3
Диего Ривас — Ноад Лахат
UFC Fight Night 82
2
Энтони Джонсон — Гловер Тейшейра
UFC 202
1
Ландо Ванната — Джон Макдесси
UFC 206
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