Гаджи Гаджиев: Перед матчем со «Спартаком» все решил разговор с Селиховым

Интервью корреспонденту «Советского спорта» дал главный тренер одной из самых неуступчивых команд лиги – «Амкара». Гаджи Гаджиев рассказал, каково это – играть без нападающих; почему на матч со «Спартаком» решил поставить будущего спартаковца Селихова; и что он думает о возможном скором уходе Джикии.

«ВАГНЕР И ЦСКА – ЭТО КЛАССИКА ДЛЯ МЕНЯ»

- Игроки в отпуске, а вы, Гаджи Муслимович, от футбола отдыхаете?

- Для любого тренера отдых – понятие относительное. Отдыхать надо, потому что сезон напряженный. Силенок нужно поднабраться. Ну, и сделать анализ – что было и как планировать подготовку, комплектовать команду.

- «Амкар» долго был среди лидеров, сейчас на шестом месте выше «Ростова», «Рубина», «Локомотива». Вам есть, чем гордиться?

- Мне есть чем гордится – я был членом тренерского штаба сборной СССР на Олимпиаде в 1988-м. А сейчас… Можно сказать, что игроки, которые добавили в игре, добавили и авторитета тренеру. Если игрок вырос в результате совместной работы, то тренер этим может гордиться. А какое место мы занимаем… Гордиться в данном случае – все-таки не то слово.

- Вырос кто? Селихов? Джикия?

- Селихов, Джикия, абсолютное большинство игроков добавили. Кто-то больше, кто-то меньше. Этим можно быть довольным.

- Лучшие бомбардиры «Амкара» – футболисты по фамилии Костюков, Бодул и Зайцев. У всех по два мяча. Честно говоря, для широкого круга, это малоизвестные футболисты. Но, несмотря на отсутствие ярко выраженного бомбардира, «Амкар» все равно наверху. Как это у вас получается?

- Это сложно – когда нет форвардов. Для меня классика нашего футбола – Вагнер и ЦСКА. Когда Вагнер появлялся в ЦСКА, например, после аренды, команда с ним преображалась. Вагнер без ЦСКА был слабее. Форвард – это же особая структура. Не случайно за него платят больше денег. Ну, или за игрока середины поля, но хорошо действующего в атаке. Поэтому нам тяжело приходилось.

У «Амкара» есть форварды с определенными задатками, но они относятся к группе, которая еще должна добавить. Сначала у нас играли Шиндер и Чума, потом оба травмировались и после этого у них уже не так получалось. Нам пришлось тасовать линию атаки больше всего. А оборона была относительно стабильна. Поэтому в нападение мы даже Мишу Костюкова ставили, хотя он вообще защитник.

- У вас нет ощущения, что «Амкар» все время живет в режиме ЧС? То нет форварда, то по ходу сезона приходится продавать лучших, чтобы решить проблемы, то мороз не дает тренироваться. Может, вы в тонусе из-за этой напряженки?

- Самая большая сложность – то, что года за полтора-два нам пришлось значительно менять состав. У нас ушло около 23 человек. Климат, конечно, тоже сказывается, когда нет своевременной оплаты труда – также сложности. Но смена состава – наибольшая проблема.

«ДЖИКИЮ ХОЧЕТСЯ СОХРАНИТЬ В «АМКАРЕ»

- Как вы расстались с Селиховым? Болельщики ему баннер рисовали, на стене – граффити. В Перми его ценили.

- И правильно делали, потому что Селихов – не только талантливый футболист, но и парень нормальный. Хорошо понимает, что такое команда и какова его роль в ней. Свою роль Селихов не превозносит, поэтому к нему и внутри команды, и вне ее хорошее отношение. Он не раз выручал и стабильно играл, несмотря на свой относительно молодой возраст. Не хочется с таким футболистом расставаться. Это с одной стороны. С другой – хочется, чтобы такие игроки продвинулись как можно дальше и играли за более престижные места в чемпионате, может, в сборной. Поэтому, конечно, желаем Селихову удачи.

- В том матче со «Спартаком», когда уже было известно, что он перейдет в московский клуб, были сомнения ставить ли его на игру?

- Здесь все зависит от характера игрока – насколько он может управлять эмоциями. Если он духом крепкий, конечно, надо ставить. Если есть волнение, тогда нет смысла. Мы с ним поговорили перед игрой. Саша сказал, что уверен и спокоен, поэтому поставили его.

- Такой удар, который удался Глушакову, ни один вратарь не смог бы отбить?

- Думаю, да.

- Не слишком ли много игроков «Амкара» для «Спартака» – Селихов, теперь вот про Джикию говорят.

- Джикия – талантливый футболист. Как идут переговоры – не знаю. Это не мой вопрос. Но, безусловно, это потенциально сильный игрок и его нам не хочется терять. Хочу, чтобы Джикия сезон в «Амкаре» доиграл. Но это вопрос клуба, стараюсь не вмешиваться. Потому что у «Амкара» непростая ситуация, надо закрывать долги. Это более важная составляющая. А так Джикия координирован, техничен, хорошо играет вверху…

- Вы это заметили, другие – нет.

- Эти черты были видны. Джикию помню по сборам у меня в «Анжи» пару лет назад. Тогда он еще слишком молод был. Но и скорость, и координация уже тогда просматривались. Просто время его пришло.

- С Селиховым вы попрощались. А с Джикией?

- Да нет. Тогда бы мне позвонили...

- Задача на весеннюю часть для «Амкара» – попасть в еврокубки?

- Весенняя часть для нас сложится сложнее, чем первая. По ряду причин. Нужно приглашать новичков, а это непростой вопрос – кто и как впишется в коллектив. И сопротивление нам будет более жестким. Нам бы хотелось сохранить результат, но совсем рядом и «Ростов», и «Локомотив»...