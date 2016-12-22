Вопрос дня: что с тобой происходит, Александр Овечкин? (видео, 5 гвоздей НХЛ)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.



МАТЧ ДНЯ





Очень крутой матч команд из дивизиона Метрополитан. «Филадельфия» недавно одержала 10 побед подряд, «Вашингтон» - шесть. Нужно отбирать очки друг у друга, тем более впереди идут «Питтсбург», «Рейнджерс», «Коламбус».

Вот «Вашингтон» проиграл. В прошлом сезоне эта команда выиграла регулярный чемпионат, получила «Президент Трофи». Но теперь идет только пятой в дивизионе. Не исключаю вариант, что «Вашингтон» может вообще не попасть в плей-офф, если прибавит та же «Тампа». Или попадет, но в первом раунде получит очень сильного соперника.

В целом матч получился равным. Счет открыл Андре Бураковски, которого три матча держали в запасе. Он же сделал передачу, когда забивал Эллер. Но «Филадельфия» тоже забила дважды. Причем во втором моменте допустил ошибку Евгений Кузнецов – он небрежно выбросил шайбу по борту, она досталась Клоду Жиру, и тот забил гол.

В серии буллитов лучше были «летчики» и их вратарь Стив Мэйсон, всего сделавший 36 сэйвов.

ВОПРОС ДНЯ

Александр Овечкин снова не набрал очки. Из последних 10 матчей для него шесть прошли вхолостую. Вообще это много. Чем запомнился Овечкин в этой игре?

Двумя бросками, шестью силовыми приемами и полезностью «-1». Как-то все это грустно. Что-то сломалось в игре Александра Великого с тех пор, как его попрессовал тренер Барри Тротц и пообещал посадить на лавку, если он снова схватит удаление. Все дальше конкуренты в борьбе за «Морис Ришар Трофи», все меньше очков у Ови. Все чаще мы видим такие вот язвительные твиты:

Justin Schultz has 15 points in his last 11 games. That’s more than double Alex Ovechkin’s production (seven points) over his last 11. — Jason Mackey (@JMackeyPG) December 21, 2016

«Защитник «Питтсбурга» Джастин Шульц набрал 15 очков в последних 11 матчах. Это в два раза больше, чем за такой же срок заработал капитан «Кэпс» Александр Овечкин – 7».

Вообще «Филадельфия» закрыла тройку Овечкина и Кузнецова, выпуская против них в основном Ивана Проворова. Срочно берите этого парня в сборную! Смотрите, какой он цепкий!

@BOBonTCN @CSNPhilly they made Ovechkin look mediocre and not give him much room to operate at all I think he had 1 SOG — john mcguoirk (@mcg222) December 22, 2016

В целом, как написали в этом твите, «летчики» сделали все, чтобы Овечкин в этом матче выглядел посредственностью, и не дали ему оперативного пространства».

Барри Тротц, тренер «Вашингтона»! В игре твоей команды надо что-то менять!

ТРАВМА ДНЯ

Мало того, что «Тампа» из-за травмы надолго потеряла своего капитана Стивена Стэмкоса. Так она еще только что лишилась основного вратаря. Бен Бишоп повредил нижнюю часть тела и выбыл на три-четыре недели.

Что ж, это бриллиантовый шанс для Андрея Василевского, чтобы доказать: он может быть первым вратарем в НХЛ. Не забывайте, что у Бишопа истекает контракт, Василевский подписан надолго, а в перспективе в лиге маячит «Вегас», который летом на драфте расширения умыкнет интересных вратарей у других команд. Защитить можно только одного.

Идеальный вариант для Стива Айзермана – выгодно обменять Бишопа перед дэдлайном. Но для этого Василевский в ближайшее время должен показать, что он – молодец.

БОМБАРДИР ДНЯ

Но нельзя говорить, что все посредственно только у Александра Овечкина. Посмотрите на лучшего бомбардира лиги Коннора Макдэвида. В шести последних матчах он набрал два жалких очка (0+2). Работа на вбрасывании с «Аризоной» не выдерживает никакой критики – одна выигранная попытка, семь проигранных.

Все понятно, что это новое лицо НХЛ и наследник Гретцки. Но сейчас в игре Коннора тоже наблюдается спад. Конечно, никто прессовать Макдэвида не станет, да и ему только 19 лет. Однако вот увидите, скоро первое место в списке бомбардиров от Коннора уплывет. Если он, конечно, опять не взорвется голами и передачами. Может, рождественская пауза пойдет ему на пользу.

НАЗНАЧЕНИЕ ДНЯ

Вы помните Боба Хартли? Этот тренер выиграл Кубок Стэнли-2001 с «Колорадо», потом по четыре сезона возглавлял «Атланту» и «Калгари», а с «огоньками» в 2015 году получил «Джек Адамс Трофи» как лучший тренер НХЛ.

В мае этого года Хартли уволили, когда «Калгари» не вышел в плей-офф. Он оставался без работы, и вот получил приглашение в сборную Латвии.

Это меня не удивило, ведь раньше с латышами работал Тед Нолан. Тут другой момент: Хартли сказал, что в его договоре с Латвией есть пункт, что в случае предложения из НХЛ он вернется в лучшую лигу мира. На таких же условиях был и Нолан, для которого сборная Латвии была только подработкой.

Конечно, нельзя себе в такой же ситуации представить большую хоккейную державу. Вот сборную России возглавит Майк Кинан, но скажет: ребят, если меня позовут в НХЛ, то я уеду. А латышам только один вопрос: вы что сказу Сандису Озолиньшу не отдали сборную? Что мудрите-то?

ЦИТАТА

«Там у Кузнецова был неудачный отскок – шайба попала в стык листов борта и отскочила не в том направлении. Если повторить такое несколько тысяч раз, то не получишь тот же эффект».

Барри ТРОТЦ, тренер «Вашингтона»

ТАБЛО

Филадельфия – Вашингтон – 3:2 бул. (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Раффл, Жиру, Симмондс (п.бул.) – Бураковски, Эллер

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 1, 15.02)

Проворов (0+0; +1, 0, 2, 23.52)

В: Овечкин (0+0; -1, 0, 2, 19.57)

Кузнецов (0+0; -2, 0, 3, 19.46)

Орлов (0+1; +1, 0, 1, 24.29)

Аризона – Эдмонтон – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Ганзал, Экман-Ларссон – Летесту, Лучич, Хендрикс

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.