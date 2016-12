Вопрос дня: что с тобой происходит, Александр Овечкин? (видео, 5 гвоздей НХЛ)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.



МАТЧ ДНЯ

Очень крутой матч команд из дивизиона Метрополитан. «Филадельфия» недавно одержала 10 побед подряд, «Вашингтон» - шесть. Нужно отбирать очки друг у друга, тем более впереди идут «Питтсбург», «Рейнджерс», «Коламбус».

Вот «Вашингтон» проиграл. В прошлом сезоне эта команда выиграла регулярный чемпионат, получила «Президент Трофи». Но теперь идет только пятой в дивизионе. Не исключаю вариант, что «Вашингтон» может вообще не попасть в плей-офф, если прибавит та же «Тампа». Или попадет, но в первом раунде получит очень сильного соперника.

В целом матч получился равным. Счет открыл Андре Бураковски, которого три матча держали в запасе. Он же сделал передачу, когда забивал Эллер. Но «Филадельфия» тоже забила дважды. Причем во втором моменте допустил ошибку Евгений Кузнецов – он небрежно выбросил шайбу по борту, она досталась Клоду Жиру, и тот забил гол.

В серии буллитов лучше были «летчики» и их вратарь Стив Мэйсон, всего сделавший 36 сэйвов.

ВОПРОС ДНЯ

Александр Овечкин снова не набрал очки. Из последних 10 матчей для него шесть прошли вхолостую. Вообще это много. Чем запомнился Овечкин в этой игре?

Двумя бросками, шестью силовыми приемами и полезностью «-1». Как-то все это грустно. Что-то сломалось в игре Александра Великого с тех пор, как его попрессовал тренер Барри Тротц и пообещал посадить на лавку, если он снова схватит удаление. Все дальше конкуренты в борьбе за «Морис Ришар Трофи», все меньше очков у Ови. Все чаще мы видим такие вот язвительные твиты:

Justin Schultz has 15 points in his last 11 games. That’s more than double Alex Ovechkin’s production (seven points) over his last 11.

«Защитник «Питтсбурга» Джастин Шульц набрал 15 очков в последних 11 матчах. Это в два раза больше, чем за такой же срок заработал капитан «Кэпс» Александр Овечкин – 7».

Вообще «Филадельфия» закрыла тройку Овечкина и Кузнецова, выпуская против них в основном Ивана Проворова. Срочно берите этого парня в сборную! Смотрите, какой он цепкий!

@BOBonTCN @CSNPhilly they made Ovechkin look mediocre and not give him much room to operate at all I think he had 1 SOG