Как правильно делать жим лежа. Видео

Жим лежа – главное упражнение для верха тела, самое популярное в силовом тренинге. Правильный жим лежа позволяет нарастить массивные мышцы груди, рук, плеч и даже спины.

«Советский спорт» собрал полное руководство по жиму лежа, его нюансам и ошибкам - благодаря которому ты перестанешь краснеть, отвечая на вопрос: «Сколько жмешь?».

Жим лежа. Какие мышцы работают

Жим лежа – первое упражнение в «золотой тройке», которая включает также становую тягу и приседания. «Золотой тройкой» эти движения прозвали за эффективность: считается, что именно они растят мышцы лучше всего.

Жим лежа – многосуставное базовое упражнение. Он вовлекает в работу практически весь мышечный массив верха тела. Правильный жим лежа воздействует на большую и малую грудные мышцы, дельтовидные мышцы, трицепс, широчайшие мышцы спины, зубчатые мышцы.

Арнольд Шварценеггер называл жим лежа «возможно, лучшим из существующих упражнений». «Я буквально испытывал состояние, близкое к оргазму, когда делал жим с большими весами, - пишет он в «Энциклопедии бодибилдинга». - Моя грудь и верх тела отлично отзывались на нагрузку жима: они росли, росли и росли».

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Жим лежа. Как правильно выполнять

В силовом тренинге принято различать две техники жима лежа. В каждой есть свои нюансы и детали. Первая – используется в бодибилдинге, ее цель максимально нарастить массу и объем верха тела. Вторая применяется в силовом троеборье (пауэрлифтинге). Это упражнение тоже отлично растит массу, но его главная цель - поднять как можно больший вес.

Жим лежа. Техника бодибилдинга на массу

Правильный жим штанги лежа в технике бодибилдинга на массу выглядит так: лягте спиной на горизонтальную скамью. Упритесь ногами в пол. Возьмитесь за штангу средним хватом. Определить нужный хват можно по такому параметру: когда вы попускаете штангу на грудь ваши предплечья должны становиться перпендикулярным и полу.

Снимите штангу, одну секунду удерживайте ее на вытянутых руках. Опустите штангу в плавном темпе до касания нижней части груди. Выжмите штангу до полного распрямления рук. Вы сделали один повтор в технике жима лежа на массу.

Видео - как правильно делать жим лежа на массу

Нюансы и типичные ошибки жима лежа на массу

- ноги должны упираться в пол твердо, это поможет выжать штангу. Отрыв ног от пола при движении штанги – частая ошибка в жиме лежа;

- штанга после взятия со стоек не должна падать на грудь. Движение штанги вверх и вниз должно быть плавным, возможно – с небольшой задержкой в нижнем положении;

- концентрируйтесь на работе грудных мышц, чувствуйте их сокращение;

- беритесь за штангу «закрытым» хватом – большой палец должен обхватывать штангу, а не лежать на грифе вместе с остальными пальцами. Это поможет избежать соскальзывания штанги.

Жим лежа. Техника пауэрлифтинга на взятие максимального веса

Ключевое отличие жима лежа в пауэрлифтинге – он выполняется из положения моста. Вы ложитесь на скамью и максимально заводите ноги назад, прогибая спину. Скамьи касаются голова, верхняя часть спины и ягодицы (поясница приподнята). Мост помогает сократить дистанцию, которую пройдет штанга от стоек до груди – это позволяет работать с более тяжелыми весами.

Видео – как делать жим лежа в технике пауэрлифтинга





Нюансы и типичные ошибки жима лежа в технике пауэрлифтинга

- локти при движении нужно уводить к туловищу, а не в стороны (в отличие от правильной техники в бодибилдинге) – так будет легче поднять вес;

- лопатки должны быть сведены. Весь верх тела представляет собой твердую конструкцию: зафиксирован прогиб в пояснице, грудь выпячена, лопатки вместе – это статичное положение должно сохраняться с начала и до конца упражнения;

- движение вверх в жиме лежа начинается с толчка ног, который дает импульс для жима.

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Что еще нужно знать о правильной технике жима

- перед выполнением жима лежа тщательно разминайте плечи. Жим лежа дает большую нагрузку на дельтовидные мышцы. Если вы не размяли их как следует, велик риск травмы;

- перед началом работы, сделайте несколько подходов с пустым грифом и легким весом. Это поможет мышцам вспомнить динамику движения и приготовиться к нагрузке;

- правильный жим лежа растит мышцы только в том случае, если вы повышаете рабочие веса. Как только вам удалось сделать заданное количество повторений во всех подходах, увеличивайте вес штанги на 2-2,5 кг;

- в технике бодибилдинга жим лежа выполняют в диапазоне 8-12 повторов (иногда до 15). В технике пауэрлифтинга работают, как правило, в малоповторном режиме – от 1 до 5 повторов в подходе;

- обязательно зовите партнера на подстраховку. В какой-то момент вы не сможете больше выжать штангу – тут и понадобится партнер. При отсутствии партнера не ставьте на штангу зажимы: это позволит сбросить блины с грифа в случае неудачи.