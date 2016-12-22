Поколение-2000. 16-летние, которые уже играют со взрослыми

«Советский спорт» рассказывает о самых ярких игроках 2000 года рождения, которые уже выступают на взрослом уровне.

Вроде бы еще не так давно мы готовились встречать миллениум. Спорили, когда же наступит новое тысячелетие – 1 января 2000 года или 1 января 2001-го. Любители теорий заговоров гадали, как поведут себя компьютеры, когда придется переключать дату с 1999 на 2000 и не последует ли какого-нибудь программного сбоя и вселенского восстания машин.

Время мимолетно. И в уходящем году в ведущих европейских лигах появлялись на поле игроки, в графе «дата рождения» у которых нет единичек и девяток, а стоит двойка с тремя нулями. Это, конечно, еще не дети нового тысячелетия (оно все же наступило 1 января 2001-го), но уже «поколение 2000», начавшее заявлять о себе.

НОВЫЙ БАЛОТТЕЛЛИ

Самый известный из них – 16-летний нападающий «Ювентуса» Мойсе Кин.





19 ноября он дебютировал в серии А, выйдя на замену вместо Марио Манджукича на 84-й минуте матча с «Перуджей». А всего пару дней спустя, 22 ноября, сыграл и в Лиге чемпионов, появившись на поле в концовке встречи с «Севильей» - там Кин заменил Миралема Пьянича.

Он стал первым футболистом, родившимся в 2000 году и позже, кто сыграл в главном европейском клубном турнире. Правда, самым юным футболистом, выступавшим в Лиге чемпионов, Кин не стал – в день матча с «Севильей» ему было 16 лет и 287 дней. Рекорд же принадлежит нигерийцу Селестину Бабаяро: в 1994 году он сыграл за «Андерлехт» в возрасте 16 лет и 87 дней.

«Да я привык играть с ребятами старше себя, для меня это нормально. Не вижу в этом ничего сложного», - говорил Кин. И, похоже, это действительно так. В прошлом сезоне, когда ему было 15, он, выступая за команду «Ювентуса» U-17, забил 24 гола в 25 матчах. А в этом отметился, например, двумя голами в юношеской Лиге чемпионов, где играют 19-летние.

Кин родился в городке Верчелли, что в часе езды от Турина, в семье ивуарийских эмигрантов. Начинал заниматься футболом в команде «Асти», потом перебрался в школу «Торино», где провел пять лет, а уже оттуда перебрался в «Ювентус». Как-то в интервью его спросили об этом переходе: мол, это всегда сложный шаг.

«Знаете, я не болельщик какой-то команды в привычном значении этого слова. Думаю, в моем возрасте нужно просто получать удовольствие и гордиться тем, что носишь футболку какого-то клуба», - ответил Кин.

Он физически силен, мощен, обладает отменным дриблингом и при этом не по годам зрело читает и понимает игру. Неудивительно, что Кина сравнивают с Марио Балотелли, тем более что у них один агент – юношу уже успел взять под свою опеку великий и ужасный Мино Райола.

«Любимый игрок? Конечно же, Балотелли», - честно признался Кин. Однажды он даже, празднуя гол, показал всем майку с надписью «Почему всегда я?». Так же, как когда-то в манчестерском дерби сделал его кумир, и эта фраза с тех пор стала крылатой.

Хотя все болельщики «Ювентуса» надеются, что Кин распорядится своим талантом и своей карьерой удачней, чем его незадачливый кумир.

«Играя в футбол, я хочу как можно дольше испытывать те радость и страсть, что испытываю сейчас. И, надеюсь, моя семья будет мною гордиться», - пока Кин ставит перед собой такие цели.





ВУНДЕРКИНД ИЗ ЛЮКСЕМБУРГА

Но первым из футболистов, родившихся в 2000-е, кто дебютировал в чемпионатах так называемой «большой пятерки» (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) стал люксембуржец Венсан Тилль. Да-да, люксембуржец!





21 сентября полузащитник «Меца» вышел на замену на 82-й минуте во встрече Лиги 1 с «Бордо». Пока, правда, это единственное появления Тилля на поле в первой команде.

Тилля можно сравнить с Никитой Черновым – защитником ЦСКА, выступающим на правах аренды за «Енисей». Он, как и россиянин, сыграл за сборную, не проведя ни одного матча на взрослом уровне в чемпионате страны. Тилль дебютировал за национальную команду Люксембурга 25 марта в возрасте 16 лет и 50 дней. А 31 мая забил за сборную первый гол. Случилось это в товарищеском матче с Нигерией. При этом параллельно с играми за главную команду Тилль рубится и за юношескую сборную Люксембурга U-17.

«По сравнению с остальными молодыми игроками Венсан – как будто с другой планеты. Смотреть за его игрой – настоящее удовольствие. По-моему, единственный способ остановить его – это сфолить», - нахваливал парня главный тренер сборной Люк Хольтц.

«Вызов в сборную – самое важное, что случилось в моей жизни в 2016 году», - не скрывал своей радости полузащитник.

Тилль – из футбольной семьи. Его отец Серж играл за сборную страны, равно как и его старший брат 22-летний Себастьян. «Знаете, я никогда не играл в одной команде с Себастьяном, было бы здорово это сделать. Ну и подписать профессиональный контракт с «Мецем» тоже было бы неплохо», - поделился Тилль планами на будущий год.

Некоторые сравнивают его с Лео Месси – такой же рост (168 см), Тилль тоже левша, как и аргентинец, схожая манера дриблинга и контроля мяча. Другие говорят, что он похож на Миралема Пьянича, который тоже когда-то играл за юношескую сборную Люксембурга и «Мец». «Он так же умен и здорово видит поле», - говорит тренер академии «Меца» Оливье Мут.

А еще Тилль, как и Пьянич, здорово исполняет штрафные. Выступая за юношескую сборную Люксембурга, он ударами со «стандартов» забил Австрии и Сербии.

Неудивительно, что летом им всерьез интересовалась «Бавария». Следят за Тиллем и скауты мадридского «Реала».





ТАЛАНТ ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ

Есть свой «двухтысячник» и в Англии – Кейн Уилсон из «Вест Бромвича». Левый защитник, который, способен сыграть и справа, причем как в обороне, так и в полузащите.





Его дебют случился в августе в Кубке лиги – Уилсон отыграл 50 минут в матче с «Нортхэмптоном», который «дрозды» проиграли в серии пенальти. А спустя несколько дней главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис включил его в заявку на встречу с «Мидлсбро» в премьер-лиге. Все ждали дебюта и в чемпионате Англии, но пока его не случилось, хотя Уилсон четыре раза был в заявке на матчи.

В прошлом сезоне, когда ему было только 15, Уилсон вовсю играл за 18-летних, и даже трижды вышел на замену за молодежный состав «Вест Бромвича» (U-21). А летом Пьюлис взял его на сбор первой команды в Австрию.

«Это просто невероятно, сумасшествие какое-то. Каждый день я просыпался и думал: «Что я здесь делаю?» Но потом старался сосредоточиться и просто впитывать в себя как можно больше», - вспоминал Уилсон.

У него получилось проявить себя, и он даже принял участие в товарищеской встрече с «ПСЖ», а затем и с голландским «Витессом».

«Уилсон - один из самых больших талантов, каких я только видел за очень долгое время. Он как маленький танк. Он очень силен для 16-летнего. При этом Кейн – отличный парень и у него есть голова на плечах», - делился впечатлениями вратарь «Вест Бромвича» Бен Фостер.

ШОТЛАНДСКАЯ СКАЗКА

Чемпионат Шотландии нынче далеко не так хорош, как прежде, но и там появляются самородки. Джек Эйткисон – один из таких.





Он дебютировал за «Селтик» в матче с «Мотеруэллом» в последнем туре прошлого сезона в возрасте 16 лет и 71 дня, став самым юным футболистом в истории «кельтов». Более того, Эйткисон даже забил, причем сделал это первым же касанием!

Пока, впрочем, этим все и ограничилось, и в этом сезоне форвард больше не попадал в заявку на матчи первой команды. Зато здорово проявил себя в юношеской Лиге чемпионов (U-19), играя с ребятами на три года старше себя – шесть матчей, два гола.