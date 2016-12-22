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Елена Вяльбе: Никаких бумаг из FIS по поводу наших лыжников не получали

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Вяльбе: Никаких бумаг из FIS по поводу наших лыжников не получали

Президент Федерации лыжных гонок России – прокомментировала информацию о том, что вся сборная России может быть не допущена до чемпионата мира в Лахти, который стартует 22 февраля.

- Елена Валерьевна, вы уже ознакомились с информацией о возможном отстранении нашей сборной от ЧМ в Лахти.
- Я никакой информации не видела.

- Шведское издание Expressen сообщает, что в докладе независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном упоминаются российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков. По этой причине всю нашу сборную могут не допустить к чемпионату мира.
- Мы располагаем тем же документами, что и вы все. Вы наверняка их тоже читали. Никаких имен мы не знаем. Никаких официальных бумаг из Международной федерации лыжного спорта (FIS) по этому поводу мы не получали. Поэтому сейчас наши сильнейшие лыжники, которые отобрались на Тур де Ски, продолжают подготовку к этим стартам, а также к чемпионату мира. Ничего больше я комментировать не буду.

- Где наши лыжники готовятся к Тур де Ски?
- По-разному. Легков сегодня улетел за границу. Группа Перевозчикова тренируется в России.

- А вы сами не пробовали связаться с руководством FIS, чтобы прояснить ситуацию?
- Я вам еще раз повторяю: если вы считаете, что вам кто-то будет давать какие-либо прояснению, то никто в FIS этого делать не будет. Они повесили на своем сайте пресс-релиз и на этом общение с журналистами закончили.

- Но это с журналистами, а вы официальное лицо – президент федерации…
- Мы для чиновников FIS такие же люди, как и вы.

На прошлой неделе Елена Вяльбе в интервью «Советскому спорту» заявила, что в чистоте всех лыжников нашей сборной уверена на сто процентов.

Сегодня появилось сообщение шведского издание Expressen о том, что сборная России по лыжным гонкам в полном составе может быть дисквалифицирована и не допущена до чемпионата мира в Лахти, который стартует 22 февраля.

По информации источника издания, российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются в докладе независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. 

Напомним, Александр Легков завоевал золото на ОИ-2014 в марафоне на 50 км свободным стилем, серебро было у другого россиянина Максима Вылегжанина.  В эстафете 4х10 км оба россиянина стали серебряными призерами Игр в Сочи. Вылегжанин вместе с Никитой Крюковым завоевал еще одно серебро в командном спринте классическим стилем. 



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