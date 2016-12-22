От авиакатастрофы ВВС до Кубка Гагарина. Главные даты летописи нашего хоккея

Сегодня – день рождения нашего хоккея. Имениннику стукнуло 70! За эти годы было столько громких побед и великих мастеров, что даже простое перечисление спортивных подвигов и регалий превратиться в почти бесконечный список. Мы приготовили краткий курс истории отечественного хоккея, выбрав 16 ключевых дат.

22 декабря 1946 года

День рождения нашего хоккея! В этот воскресный день в пяти городах – Москве, Ленинграде, Риге, Архангельске и Каунасе – прошли первые шесть матчей первого чемпионата СССР по канадскому хоккею – так тогда у нас официально называлась новая игра. Турнир был проведен в рекордно короткие сроки. Уже 26 января 47-го страна узнала имя первого чемпиона – им стало московское «Динамо».

5 января 1950 года

Первая трагедия отечественного хоккея. Под Свердловском при заходе на посадку в аэропорту Кольцово разбился самолет «Дуглас C-47» с командой ВВС МВО на борту. Погибли все 13 пассажиров – игроки, тренер и персонал команды, покровителем которой был почти всесильный сын вождя народов Василий Сталин, и шесть членов экипажа. Об этой катастрофе не писали в газетах, не сообщали по радио… Команда ВВС продолжила выступление в первенстве страны и заняла четвертое место. Затем она три раза подряд выиграет чемпионат СССР. И будет расформирована в 1953 году после смерти Иосифа Сталина.

26 февраля 1954 года

В этот день сборная СССР провела свой первый матч на чемпионате планеты. Премьера прошла на бис! В Стокгольме была повержена команда Финляндии – 7:1. Через полторы недели дерзкий дебютант потрясет мир, разгромив в решающем матче безоговорочных фаворитов из Канады – 7:2. Золото с первой же попытки! На ЧМ-54 родилась новая великая хоккейная держава, с которой теперь были вынуждены считаться все без исключений.

4 февраля 1956 года

Олимпийский Эверест наша сборная тоже покорила с первой попытки. Местом боевой славы нашей команды стал итальянский зимний курорт Кортина-д’Ампецц о. Поход советской дружины под началом главного тренера Аркадия Чернышева в Доломитовых Альпах достоин только восхищения – 7 побед в 7 матча с общим счетом 40-9!

12 апреля 1961 года

Первый в истории человечества полет в космос Юрия Гагарина привел в восторг не только нашу огромную страну, но и весь мир. А ведь Юрий Алексеевич был не только космонавтом, но и капитаном хоккейной команды Звездного городка «Наши». Его имя носит главный трофей созданной в 2008 году Континентальной лиги. «Первые в космосе, первые в хоккее. Символично, не правда ли…», – так объяснили свой казавшийся поначалу неожиданным выбор названия Кубка Гагарина руководители КХЛ. И ведь действительно символично!

7 марта 1963 года

Стокгольм. Чемпионат мира. СССР – Финляндия. 6:1. Совпадение с нашим дебютом на ЧМ почти идеальное! Но это уже совсем другая знаковая история. Премьерный матч на мировом первенстве нашей сборной под руководством тренерского тандема Александр Черныше – Анатолий Тарасов. Этот дуэт установит невероятный рекорд – девять побед подряд на чемпионатах планеты!

18 апреля 1963 года

В этот день завершился 17-й чемпионат СССР, который вошел в истории благодаря феноменальному рекорду, который держится уже более полувека. Нападающий ЦСКА Вениамин Александров забросил 53 шайбы в первенстве страны! Он еще выиграет золото Инсбрука-64 и Гренобля-68, станет четырехкратным чемпионом мира и 10-кратным чемпионом Советского Союза, но самой яркой его страницей в летописи нашего хоккея останется этот удивительный рекорд.

2 сентября 1972 года

Первая встреча нашей сборной с непобедимыми канадскими «профи». Стартовый матч легендарной Суперсерии-72 в Монреале. Хозяева забрасывают две шайбы уже к 7-й минуте и, кажется, ожидаемый всеми разгром неминуем. Так оно и случится. Только победителем станет сборная СССР – 7:3! Наша команда проиграет эту историческую и даже судьбоносную серию из восьми матчей, пропустив решающий гол за 34 секунды до конца последнего поединка в Москве. Но хоккейный мир станет уже совсем другим…

18 сентября 1977 года

Первый матч сборной СССР под руководством нового главного тренера Виктора Тихонова. Наша команда в Праге победит сборную Чехословакии 4:1 в матче на призы газеты «Руде право». Так начнется великая эпоха. Три золота Олимпиад, девять побед на чемпионатах мира, тотальное доминирование нашей знаменитой «Красной машины»…

13 сентября 1981 года

Монреаль. Финал Кубка Канады-81. И те же цифры на табло – 8:1. В пользу сборной СССР. Невероятная развязка турнира, на котором собрались все сильнейшие хоккеисты планеты. Ни до, ни после этого дня наша команда никогда не громила элитную сборную родоначальников хоккея с таким унизительным счетом.

30 марта 1989 года

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пряхин выходит на лед в составе «Калгари» в матче против «Виннипега». Он стал первым игроком из СССР, которому разрешили заключить контракт с клубом НХЛ. «Сергей – первопроходец. Они посылают его сюда на проверку, посмотреть как пойдет процесс», – уверял тогда Клифф Флетчер, генеральный менеджер «Калгари». Процесс пошел… Уже совсем скоро НХЛ будет невозможно представить без наших лучших игроков.

23 февраля 1992 года

Финал Олимпиады в Альбервилле. Против канадцев на лед выходит молодая команда со странным названием «сборная Союза Независимых Государств», у которой нет ни флага, ни гимна… Но наши ребята обыгрывают основоположников хоккея 3:1 и берут золото!

Это был последний матч сборной СНГ. Уже через полтора месяца та же самая команда выйдет на лед под флагом России.

И это была пока последняя наша победа на Олимпиаде…

22 апреля 1997 года

Криминальная драма. В 8.40 утра президент Федерации хоккея Валентин Сыч вместе с женой и водителем выезжал из деревни Иванцево в сторону Москвы на служебном автомобиле «Volvo 850GLE». На повороте на грунтовую дорогу их поджидали киллеры на «Москвиче-427». Когда машина главы ФХР сбавила скорость и повернула, убийцы открыли огонь. В Сыча попали 10 пуль: из них 8 – в голову, одна – в сердце и еще одна – в плечо. Он погиб на месте…

18 мая 2008 года

Самая яркая ледовая сказка ХХI века. Международная федерация хоккея отмечает 100-летие. Чемпионат мира впервые в истории принимает родина хоккея. Финал Канада – Россия – самая вкусная «вишенка» на праздничном «торте». Хозяева рвут и мечут – они ведут 3:1, 4:2, победа уже почти в кармане… Но наша сборная не сдается! Илья Ковальчук, не забивавший весь чемпионат, переводит игру в овертайм, а в дополнительное время приносит команде России победу. Первую за 15 лет!

2 сентября 2008 года

День рождения КХЛ. В этот день прошли первые матчи новой лиги. Историческую первую шайбу забросил нападающий рижского «Динамо» Александр Ниживий, поразивший ворота «Амура» в Хабаровске. В премьерном сезоне в лиге играли команды из четырех стран – России, Белоруссии, Казахстана и Латвии. К 2016 году КХЛ приняла в свои ряды клубы из Словакии, Хорватии, Финляндии и даже Китая. Команда из Поднебесной в нашей лиге! Такую картину было трудно представить себе еще пару лет назад. Но сказка очень быстро стала былью…

7 сентября 2011 года

Самый страшный день в истории хоккея. Не только нашего – мирового.

Авиалайнер Як-42Д с командой «Локомотив» должен был выполнить рейс по маршруту Ярославль – Минск. Но полет длился всего несколько секунд… Самолет набрал высоту, затем столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонки и взорвался. В катастрофе выжил только один человек: инженер по авиационному и радиотехническом у обслуживанию Александр Сизов. Остальные 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа) погибли…

С тех пор 7 сентября в КХЛ в хоккей не играют.

Это день памяти.