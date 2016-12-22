«Стремились овладеть тонкостями замечательной игры». 70 лет назад начался хоккей

Матч в канадский хоккей команды ВВС (Москва) и Дом офицеров (Ленинград). Момент у ворот ленинградцев Источник: «Советский спорт»

В день 70-летия ХК СКА и отечественного хоккея «Советский спорт в Санкт-Петербурге» рассказывает о чемпионате СССР-1946/47 и первых матчах в нем ленинградских армейцев.

Первые правила

По непривычным нам правилам играли советские команды в первом чемпионате: три периода по 15 минут, между которыми 10 на отдых. Удалить судья мог на время от 1 до 10 минут без права замены. Вообще заменить во время матча могли только пятерых игроков, а вратаря – и вовсе только в перерыве. Играли советские хоккеисты на площадках канадских размеров – 60х25 метров.

Газета «Сталинский Сокол», 24 декабря 1946 год. Источник: Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного

Первые участники чемпионата

В первом чемпионате играли 12 команд. В группе А выступали московские ЦДКА и ВВС МВО, а также Дома офицеров Ленинграда (ныне – СКА, – Прим. ред.) и Свердловска. В группе Б – московский «Спартак», а также рижское, таллиннское и ленинградское «Динамо». В группе В – московское «Динамо», архангельский «Водник», команда литовского города Каунас и «Спартак» из украинского Ужгорода.

Победители групп сражались за победу и призы, а команды, занявшие вторые места с лучшей третьей – за 4-7 места.

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Первые игроки

Во всех командах было немало игроков, пришедших из хоккея с мячом – это на тот момент самый близкий к канадскому хоккею вид спорта. Состав Ленинградского Дома офицеров выглядел так:

Вратарь: Николай Аракчеев

Защитники: Владимир Понугаев (к), Сергей Северов, Азарий Баскаков.

Нападающие: Николай Михайлуца, Геннадий Дмитриев, Петр Хабаров, А. Вешняков, Константин Туманов, В. Ваганов, В. Солдатенков, Алексей Богданов, Валентин Васильев.

Тренер: Геннадий Дмитриев

Любители истории футбола и хоккея с мячом найдут здесь немало знакомых имен. Владимир Понугаев выступал за ленинградские команды по хоккею с мячом, становился бронзовым призером чемпионата СССР и трижды входил в список 22-х лучших. А когда ему было 36 лет, решил попробовать себя в новой игре – хоккее с шайбой, а затем он работал еще и арбитром в чемпионате СССР!

А Сергей Северов – сын участника Олимпийских игр 1912 в соревнованиях по борьбе и капитана петербургского футбольного клуба «Меркур» Александра Северова. Сергей год поиграл в хоккей, а потом пошел по стопам отца.

Почти все игроки того времени участвовали в Великой Отечественной войне. Азарий Баскаков, например, награжден медалью «За боевые заслуги». 19-летний Азарий Александрович в 1941-м участвовал в боях в районе Невской Дубровки в Ленинградской области. Баскаков спасал раненых и оказывал им первую помощь. Когда его самого ранили, он сначала спас товарища и только потом сам отправился в госпиталь. Именно там ему предложили выступать в футбольной команде, а впоследствии он попал в Ленинградский Дом офицеров, где играл и в футбол, и в хоккей.

Описание подвига Азария Баскакова в наградном листе медали «За боевые заслуги». Источник: портал «Память народа»

В других командах выступали игроки, которые определяли развитие советского спорта – и футбола, и хоккея, – еще долгие годы. Аркадий Чернышев был играющим тренером московского «Динамо», в ЦДКА играли Всеволод Бобров, Евгений Бабич. В «Спартаке» – даже сложно поверить – будущий первый вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин. За рижское «Динамо» – дед нынешнего тренера СКА и сборной России Харийс Витолиньш Первый. В ВВС – пожалуй, самый известный человек нашего хоккея – Анатолий Тарасов. В ленинградском «Динамо» – Валентин Федоров, который почти через 20 лет станет тренером футбольного «Зенита».

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Первый матч

22 декабря 1946 год – именно в этот день начался первый чемпионат СССР по хоккею. Шесть матчей в пяти городах, 48 заброшенных шайб – главные цифры первого тура чемпионата.

Ленинградским армейцам повезло первый матч проводить дома. Правда, играли они против ВВС МВО – команды Василия Сталина, сына Иосифа Виссарионовича. Игра проходила на стадионе «Динамо» на Крестовском острове. По статистике «Советского спорта» на игру пришла тысяча зрителей. Мы точно знаем автора первой шайбы ленинградских армейцев в истории – это играющий тренер Геннадий Дмитриев.

Но лучше нас о матче могут рассказать наши коллеги, работавшие на игре 70 лет назад. Корреспондент Ф. Георгиев из «Советского спорта» в заметке с многозначительным заголовком «Без афиш…» описывал игру весьма подробно.

– Первый матч по канадскому хоккею в Ленинграде привлек мало зрителей. Виной этому – отнюдь не отсутствие интереса, а полное отсутствие рекламы. А жаль! Игра прошла интересно. Обе команды действовали очень старательно и стремились овладеть тонкостями этой замечательной игры. <...>

Москвичи тактически несколько выше ленинградцев. Очевидно, сказалась их тренировочная игра со «Спартаком». Счет первого тайма 3:0 в пользу ВВС. Шайбы отправлены в ворота А. Тарасовым и дважды – Афонькиным.

Во втором тайме ленинградцы провели ряд удачных атак, но все же летчики удержали перевес, выиграв и этот тайм со счетом 3:2. Голы провели дважды Тарасов и Воронин у ВВС, а ворота москвичей – ленинградец Дмитриев и… москвич Тарасов.

Третий тайм прошел ровно и закончился вничью 1:1, причем в ворота ВВС шайба попала от двух клюшек, а в московские – от Хабарова. Лучшим игроком был А. Тарасов.

Несомненно, обе команды в ближайшем будущем явятся одними из сильнейших в стране: игроки физически сильны и смелы, быстры в движениях и, самое главное, хотят хорошо играть, – подводит итог игры Георгиев.

Гораздо лаконичнее описывала матч газета «Сталинский Сокол»: «Хорошая слаженность в игре, напористость позволили авиаторам выиграть этот матч с хорошим счетом – 7:3».

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Первое очко

В том сезоне ленинградские армейцы не смогли отправиться на матч второго тура в Свердловск, но третья игра стала исторической. Во встрече с ЦДКА Дом офицеров набрал первое очко! Армейцы без Всеволода Боброва играли не очень мощно, и во втором периоде Николай Михайлуца вывел ленинградцев вперед.

– За 150 секунд до конца игры команда ЦДКА добилась ничьей. Спасительный гол забил защитник команды и ее капитан, – рапортует «Советский спорт» о шайбе Павла Короткова.

Ленинградцы не попали в финальный раунд и следующие три года не выступали в высшей лиге. Новая история армейцев начнется в 1950-м.