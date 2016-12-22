Да кто в эту Тюмень поедет?!» Почему нарастает бойкот

Почему нарастает бойкот этапа Кубка мира по биатлону в России.

Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение в отношении России, по поводу возможного наказания наших биатлонистов. Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что 31 российский биатлонист подозревается в нарушении антидопингового законодательства , либо в манипуляциями с допинг-пробами. Это следует из доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Спецкомиссия IBU эту информацию изучала неделю, и сегодня исполком международной федерации назовет возможные санкции в отношении наших биатлонистов.

А пока наезд на Россию набирает новую силу: президент норвежской федерации биатлона Эрленд Слоквик сообщил, что федерация отправила письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) с просьбой наказать Россию за допинговые скандалы.

- Мы вместе с чешской федерацией направили письмо в IBU, в котором требуем отменить все международные соревнования в России. Несколько стран согласны с нами. Мы призываем IBU немедленно принять меры и лишить Россию всех соревнований, пока антидопинговая работа в России официально не будет утверждена и признана WADA. Кроме того, мы хотим, чтобы все действующие биатлонисты, упомянутые в докладе Макларена, были немедленно дисквалифицирова ны, - цитирует Слоквик а tv2.no.

А вот, что говорит биатлонный чиновник из Чехии.

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза отметил, что его спортсмены будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти с 9 по 12 марта. Такое решение чешская сторона приняла из-за допинговых скандалов в российском спорте, которые коснулись и биатлона.

– Я не думаю, что этап в Тюмени состоится, – цитирует iDnes Хамзу. – По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились. Если ничего не изменится, французы тоже не поедут. России нужно дать сигнал о том, что вся эта история выглядит дурно. Пришло время кому-то сказать вслух то, о чем говорят все за кулисами. Полагаю, что и о чемпионате мира 2021 года в России не может идти речи.

Призывает к бойкоту и такая биатлонная держава, как Великобритания.

Генеральный секретарь Союза биатлонистов Великобритании Марк Гудсон заявил, что спортивная организация планирует поддержать бойкот этапа Кубка мира в Тюмени, который состоится в первой половине марта.

«В минувшие выходные руководство Союза биатлонистов Великобритании приняло единогласное решение о бойкоте восьмого этапа Кубка мира в Тюмени», – приводит слова Гудсона FasterSkier.

Итак, бойкот нарастает, как снежный ком. Такое уже было совсем недавно по поводу чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи. Вначале отказались одни, затем другие. Третьи посмотрели на первых и вторых и решили: а мы что рыжие? Затем главные фавориты, латышские братья Дукурсы опубликовали официальное заявление на сайте своей федерации, где объяснили причину отказа ехать в Сочи.

7-кратный обладатель Кубка мира и 4-кратный чемпион мира Мартинс Дукурс сказал, что его убедила вторая часть доклада Макларена, поэтому он в Сочи на ЧМ не поедет. Он хочет соревноваться честно и в равных условиях. Таким образом, турнир в Сочи потерял свой смысл – если многие фавориты не хотят в нем участвовать, зачем такой чемпионат нужен? У международной федерации не оставалось другого выхода, как перенести соревнования в другую страну. Пройдет ЧМ в феврале в немецком Кенигзее. Решение абсолютно логичное, тут придраться сложно. Кому нужен такой недочемпионат?!

И вот теперь история с этапом Кубка мира по биатлону в Тюмени, который должен пройти в марте, абсолютно напоминает историю с ЧМ в Сочи по бобслею и скелетону.

Если реально в Тюмень не поедут норвежцы, чехи, британцы, вероятно, и французы, а это известные страны-отказники только на данный момент, и понятно, что список будет увеличиваться, то сам этап потеряет всякий смысл. И давайте признаемся себе честно: не только этап Кубка мира по биатлону в Тюмени под серьезной угрозой, но и финал Кубка мира по лыжным гонкам, который тоже должен был пройти в этом городе в марте.

А тут еще совсем некстати появилась информация, что сборная России по лыжным гонкам в полном составе может быть дисквалифицирова на и не допущена до чемпионата мира в Лахти, который стартует 22 февраля, сообщает шведское издание Expresse n.

По информации источника, российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются в докладе независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном.

В общем, пришла беда – отворяй ворота.



