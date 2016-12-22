2007–2016. Алексей Морозов: Спасибо Илье Ковальчуку, что забил в Квебеке

Алексей Морозов, хотя ему только 39 лет – уже легендарный человек. Выиграл два чемпионата мира, включая историческое золото Квебека-2008. Взял первые два Кубка Гагарина в истории КХЛ. Был образцовым капитаном «Ак Барса» и сборной России. В интервью «Советскому спорту» Алексей делится свежими воспоминаниями из нашей недавней истории.

2007

О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В МОСКВЕ

– Домашний чемпионат мира проходил лично для меня удачно. Я стал первым снайпером турнира, был признан лучшим форвардом… Но все хорошо было только до четвертьфинала с Чехией (4:0), где я получил травму. В итоге не смог сыграть в полуфинале с финнами (1:2 ОТ) и в матче за третье место со шведами (3:1).

С больной ногой было очень тяжело смотреть хоккей со стороны. И жалко, что проиграли тот овертайм. Хотелось выскочить на лед, помочь ребятам. Была такая мысль: вот, сейчас бы мы своим звеном какой-нибудь свой гол бы забили, помогли бы. Чуть-чуть не хватило в атаке. Поднажали бы…

Не сбылась мечта – выступить дома в финале перед своими болельщиками. Очень приятная тогда была атмосфера в «Мегаспорте». Сумасшедшая поддержка! Все верили в победу, ждали тот чемпионат.

И правильно сказал главный тренер Вячеслав Быков, что в сборной России изменилась атмосфера. Ведь к тому моменту мы не могли уже 14 лет завоевать золото чемпионата мира. Но команда стала совсем другой. Тренерский штаб сделал так, чтобы у ребят появилась психология победителей. Мы ездили на этапы Евротура, где стояла задача не что-то и кого-тонаигрыват ь, а побеждать. Побеждать, чтобы нас боялись, перед нами дрожали. Знали бы, что с Россией тяжело бороться. В итоге мы потом выдали какую-то рекордную серию из побед, какой не было с советских времен.

Уверенность появилась у команды. Мы знали, что можем обыграть кого угодно. Ничего тут страшного нет. Как Быков и Игорь Захаркин выстраивали отношения с ребятами? Они всегда были вместе. Вот когда Вячеслав Аркадьевич уходил на пресс-конференци ю, мы обсуждали матчи с Игорем Владимировичем. Захаркин нам что-то объяснял, отвечал на вопросы. Не было такого, что только Быков – главный. У них было все между собой согласованно. Это был настоящий тандем.

И хоккеистам так удобно общаться. У одного из тренеров получил ответ – все, значит, вопрос в команде решен. Также они прислушивались к мнению ребят, хорошо общались с коллективом. Не давили, а раскрепостили, дали поверить в свои силы».

О ЗОЛОТЕ КВЕБЕКА-2008

– Капитаном на ЧМ в Москве был Петр Счастливый, а потом я получил букву «С» на одном из этапов Евротура. Как изменилась моя роль в команде? Пришлось больше говорить. Так, у Быкова и Захаркина в раздевалке перед каждой игрой капитан должен выступать с напутственными словами. Излагать свое видение по этому матчу. Подмечать детали каждого соперника – так, с чехами нужно не обращать внимание на провокации. Надо всех изучать, больше думать, размышлять, что донести до команды.

У нас всегда была дружная сборная, все играли друг за друга. Так, в групповом матче со шведами меня ударили локтем в голову, а Илья Ковальчук побежал в драку заступаться. Хотя и схватил потом дисквалификацию, но Саша Овечкин забил победный гол за шесть секунд до сирены.

Единоличников не было, мы сплотились как команда. Жили общей идеей – нужно брать золото. Наши годы уходят – когда, если не сейчас? С чем останется наше поколение?

Антураж турнира был замечательным. Приятно вспоминать те времена. Квебек, Канада, родина хоккея, 100 лет со дня создания ИИХФ. Хотелось после Москвы сделать шаг вперед. И мы верили в себя. Если Канада выиграла золото в России, что мы, не можем сделать то же самое?

Помню, как мы ехали на финал. Наш автобус остановили далековато, потому что на стадион «Колизей» прибыл премьер-министр Канады. Все перегородили, нас не пускали. Мы сидели в салоне, но никто не стал ныть: мол, это сделали специально против нас. Никакой паники. Мы вышли из автобуса и прошагали километр или два до арены пешком. Прогулялись по свежему воздуху перед игрой.

Да, канадцы собрали очень приличный состав. Да, вели 4:2 после двух периодов финала. Но мы морально не сломались. Что говорили в раздевалке в тот момент? Просто тренеры перешли на игру в три звена. Сказали действовать короткими сменами, сделали кое-какие перестановки.

Ковальчук до финала не забил ни одного гола. Но все верили в Илью. Он бился за команду – и в ситуации со мной, и в четвертьфинале, когда ударил швейцарца, заступаясь за партнера, и снова был дисквалифицирова н на один матч. Шайбы не шли, но он делал очень много полезного. И голы пришли в самый нужный момент. Я очень благодарен, что Илья забил тогда в овертайме. Это для меня самая важная победа в карьере. Первое золото за 15 лет! Я до сих пор помню каждый момент того, что происходило с нами в Квебеке».

Долгожданное золото! Капитан сборной России Алексей Морозов с трофеем за победу в чемпионате мира-2008 Источник: РИА «Новости»

О СОЗДАНИИ КХЛ

– Первый матч в КХЛ мы провели осенью 2008-го. Здорово, что в России появилась такая профессиональная лига. Создали условия для игроков, КХЛ с каждым годом растет, развивается, улучшается. Плей-офф стал немного другого формата. Для меня это большой шаг вперед в развитии российского хоккея.

Наш «Ак Барс» в те годы выступал очень удачно, мы выиграли два первых Кубка Гагарина. На стене дома у меня и сейчас висит большая картина, как я в первом сезоне забиваю тот единственный гол в седьмом матче финала против «Локомотива» (1:0). Вид из-за ворот, когда в них залетает шайба. Друзья сделали такой подарок, и это всегда перед глазами.

Наша тройка Зарипов – Зиновьев – Морозов – еще одно теплое воспоминание. Не скажу, что у нас были какие-то трения в жизни. Да, иногда в хоккейном плане могли возникнуть мелкие разногласия. Но сейчас мы хорошо общаемся, дружим. Часто пересекаюсь с Сергеем Зиновьевым по работе. Решаем вопросы, хорошо друг к другу относимся, вспоминаем старые-добрые времена. Ребята ко мне приезжали на прощальный матч в Казань, мы снова вместе играли. Нет, что вы, это лучшие годы в нашей карьере.

В чем была сила тройки? Мы хорошо друг друга понимали. Не жадничали, играли на партнера. Всегда можно было получить пас в выгодной позиции. Так сошлись звезды, что мы хорошо друг друга дополняли. Сергей здорово в обороне играл, подчищал ошибки, привозил шайбы в атаку. Хороший центральный, мог играть везде. Крайним форвардам с ним было легко.

О ЗОЛОТЕ БЕРНА-2009

– На том чемпионате мира, помню, было очень много травм. Но мы на характере снова вырвали золото, опять победив канадцев в финале (2:1). На тех же эмоциях, которые остались от 2008 года. Аппетит приходит во время еды. Мы почувствовали, как классно побеждать – хотели делать это еще и еще…

Четвертьфинал с белорусами (4:3) получился невероятным. Игра не складывалась, как нам хотелось. Но мы добились результата. И та победа оказалась очень полезной. Если и был какой-то недонастрой, то он тогда ушел. Голова сразу встала на место.

Полуфинал с американцами (3:2) тоже получился очень тяжелым, на предпоследней минуте победная шайба залетела с рикошетом от Кости Горовикова. В финале к середине матча мы повели в счете, когда Александр Радулов забил гол-шедевр. Стали играть по счету, ушли в оборону. Канадцы нас перебросали (38-17), но мы выстояли.

На последних секундах было вбрасывание в нашей зоне. Канадцы уже сняли вратаря, пошли в последнюю атаку. Но Алексей Терещенко выиграл борьбу за шайбу, и мы вывели ее из зоны…

О ВАНКУВЕРЕ И О ТОМ, ЧТО БЫЛО ПОТОМ

– Что не получилось на Олимпиаде-2010 в Ванкувере? Видимо, мы перегорели. Вышли из группы хорошо, с первого места. Канадцы попали в стыковой матч на Германию, а мы имели два дня паузы на подготовку. Тренировались, готовя себя на четвертьфинал. Помню, была травма колена у Сергея Зиновьева. Но он все равно вышел играть на уколах.

Мы тогда оказались не готовы к канадцам. Они все важные голы забили почти сразу, а потом спокойно довели матч до победы. У нас же не получалось ничего, и мы ту игру (3:7) переломить не смогли.

После чемпионата мира-2011 сняли Быкова и Захаркина, сборную России возглавил Зинэтула Билялетдинов – мой тренер по «Ак Барсу». Но в национальную команду меня больше не вызывали. Видимо он чувствовал, что мои года уходят. Шла подготовка к Олимпиаде-2014. Там должны были быть более молодые ребята. Золото чемпионата мира-2012, опять финны в четвертьфинале в Сочи (1:3) – все это прошло мимо меня.

И конечно, трагическая веха той десятилетки – авиакатастрофа «Локомотива» в сентябре 2011 года. Как я о ней узнал? Пришел после тренировки, пообедал, лег спать днем. Готовился к матчу. Просыпаюсь – мне супруга сообщает, что-то случилось в Ярославле, пошли какие-то слухи. Вроде бы ребята разбились. Я бросился к интернету – и к большой беде, все это оказалось правдой…

Тогда в Уфе начинался матч открытия между «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом». Включаю телевизор – и на лед выходит президент КХЛ Александр Медведев со словами о трагедии. Ту игру отменили. Страшные дни, даже сейчас вспоминать больно…

Вечная вам память, ребята.

СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ

Об этом ужасе мы в редакции узнали за полчаса до матча открытия сезона. Поначалу никто не поверил. В это невозможно было поверить. Никто не хотел в это верить. У меня и сейчас не укладывается в сознании, что ярославского «Локомотива» больше нет.

Ни с кем из погибших я не был близко знаком – короткие интервью, общение по телефону не в счет. Но мне сейчас так больно… Так жалко всех ребят – цвет не только российского, но мирового хоккея. Их родных и близких. Не знаю, но у меня сейчас в душе такая же пустота, как шесть лет назад, когда я потерял отца… И слезы сами выступают на глазах…

Старенький самолет рухнул в реку, едва набрав высоту. Они погибли на взлете. За несколько часов до трагедии – какое же это слабое, тусклое слово! – у нас в гостях на видеоконферен ции был тренер сборной, знаменитый советский вратарь Владимир Мышкин. Так получилось, что в беседе он проговорился, мол, на звено железнодорожнико в Александр Калянин – Геннадий Чурилов – Александр Галимов в новом сезоне Зинэтула Билялетдинов планирует сделать особую ставку. Галимов – единственный из хоккеистов выжил. У него обожжено 90 процентов тела. Врачи бьются за его жизнь. Давайте все вместе думать о нем, молиться. Мы можем, должны ему помочь. Я знаю, испытал это шесть лет назад – мир нематериален. Для нашего мира сознания нет границ и расстояний – мы должны верить, что сумеем спасти Сашу.

Рассказал Мышкин и о том, что тренеры сборной намерены внимательно следить за ярославской молодежью. А она в «Локомотиве» всегда была едва ли не лучшей в России. В Минск полетели сразу четверо юниоров. Один из них, 18‑летний Максим Шувалов, вообще впервые отправился на выезд с главной командой. Как же он с мамой радовался приглашению…

Погасли наши звездочки, так и не успев вспыхнуть. На взлете… Нет больше двух героев Буффало, двух чемпионов мира среди молодежи Даниила Собченко и Юрия Урычева. Юрий должен был остаться дома – у него дисквалификация с прошлого сезона. Но уговорил тренеров взять в рейс – хотел быть вместе с командой…

О гибели хоккеистов мгновенно узнал весь мир. Через несколько минут, после того как в редакцию пришла эта страшная новость, нам позвонил из Чехии коллега Вацлав Яхим. Он, как и все мы, пребывал в шоке. На родине на него обрушилась лавина звонков – неужели больше нет капитана чешской сборной Карела Рахунека, ее ведущих нападающих Йозефа Вашичека и Яна Марека?.. А в Минске отказывались верить, что на лед красавицы «Минск-Арены» больше никогда не выйдет капитан сборной Белоруссии Руслан Салей…

…Уверен, что наша хоккейная семья сделает все, чтобы в кратчайшие сроки собрать в Ярославле новую боеспособную команду. И волжский город еще обязательно отведает шампанского из Кубка Гагарина.

А сейчас выпьем не чокаясь.

«Советский спорт» от 8 сентября 2011 года