«Бог дал мне второй шанс». Выживший игрок «Шапекоэнсе» впервые сыграл в футбол
Алан Рушел, пообещавший возобновить карьеру после того как выжил в авиакатастрофе, начал воплощать свое желание.
На стадионе «Интернасионаля» сыграли команды «Солидарность» и «Надежда», в составе которых выступали известные футболисты. Например, бразильцы Дунга и Дида, уругвайцы Себастьян Абреу и Иван Алонсо, аргентинцы Роберто Аббондансьери, Карлос Бьянки, Хуан Рикельме, Аларио, Леонардо Понцио и Марсело Галлардо.
Перед матчем болельщики устроили красивое световое шоу.
Aqui o emocionante VAMO VAMO CHAPE no final do jogo #LanceDeCraque @ChapecoenseReal pic.twitter.com/PhbNu45vAI— S. C. Internacional (@SCInternacional) 22 декабря 2016 г.
Главное событие – участие в матче Алана Рушеля, одного из игроков «Шапекоэнсе», который смог выжить в авиакатастрофе. 17 декабря он заявил, что возобновит игровую карьеру в память о своих одноклубниках.
– Бог дал мне второй шанс для жизни. Надеюсь, продолжу играть самым лучшим образом в честь своих партнеров, – повторил Рушель перед матчем.
Алан Рушель и Андрес Д'Алессандро вынесли футболки выживших футболистов «Шапеконэсе» Нето и Фоллмана. Источник: ФК «Интернасиональ»
Не обошлось в матче и без забавных эпизодов: при счете 1:1 Абреу и Д'Алессандро хотели разыграть пенальти в стиле Лионеля Месси и Луиса Суареса (или Мамаева со Смоловым). Абреу вместо удара по воротам откатил пяткой мяч на своего партнера, но Андрес первым к мячу не успел, но вступил в борьбу и снова заставил на себе сфолить.
Второй раз футболисты решили ничего не придумывать, аргентинец просто пробил в угол.
Матч закончился со счетом 6:4 в пользу «Солидарности», а главным бомбардиром стал Абреу, сделавший хет-трик.
– Я удовлетворен тем, что мы выполнили миссию: помогли наиболее нуждающимся игрокам и родственникам погибших в авиакатастрофе, – подвел итог организатор встречи Д'Алессандро.