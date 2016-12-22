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«Бог дал мне второй шанс». Выживший игрок «Шапекоэнсе» впервые сыграл в футбол

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Алан Рушел
Алан РушелИсточник: ФК «Интернасьонал»

Алан Рушел, пообещавший возобновить карьеру после того как выжил в авиакатастрофе, начал воплощать свое желание.

На стадионе «Интернасионаля» сыграли команды «Солидарность» и «Надежда», в составе которых выступали известные футболисты. Например, бразильцы Дунга и Дида, уругвайцы Себастьян Абреу и Иван Алонсо, аргентинцы Роберто Аббондансьери, Карлос Бьянки, Хуан Рикельме, Аларио, Леонардо Понцио и Марсело Галлардо.

Перед матчем болельщики устроили красивое световое шоу.


Главное событие  участие в матче Алана Рушеля, одного из игроков «Шапекоэнсе», который смог выжить в авиакатастрофе. 17 декабря он заявил, что возобновит игровую карьеру в память о своих одноклубниках.

 Бог дал мне второй шанс для жизни. Надеюсь, продолжу играть самым лучшим образом в честь своих партнеров,  повторил Рушель перед матчем.


Алан Рушель и Андрес Д'Алессандро вынесли футболки выживших футболистов «Шапеконэсе» Нето и Фоллмана. Источник: ФК «Интернасиональ»

Не обошлось в матче и без забавных эпизодов: при счете 1:1 Абреу и Д'Алессандро хотели разыграть пенальти в стиле Лионеля Месси и Луиса Суареса (или Мамаева со Смоловым). Абреу вместо удара по воротам откатил пяткой мяч на своего партнера, но Андрес первым к мячу не успел, но вступил в борьбу и снова заставил на себе сфолить.

Второй раз футболисты решили ничего не придумывать, аргентинец просто пробил в угол.


Матч закончился со счетом 6:4 в пользу «Солидарности», а главным бомбардиром стал Абреу, сделавший хет-трик.

 Я удовлетворен тем, что мы выполнили миссию: помогли наиболее нуждающимся игрокам и родственникам погибших в авиакатастрофе,  подвел итог организатор встречи Д'Алессандро.

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