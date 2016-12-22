Сборная на 56-м месте? Потому что никому, кроме Черчесова, не нужна!

Обозреватель «Советского спорта» Николай Роганов – об антирекорде сборной России по футболу.

С разницей в три дня пришли две грустные новости. В понедельник главный тренер сборной Станислав Черчесов сделал заявление на официальном сайте РФС: «Интересы сборной должны в каких-то моментах превалировать над клубными делами». И пояснил: «Иной раз клубы выпускают на матчи футболистов с незалеченными до конца травмами. Ценой таких жертв они набирают очки, но игроки зачастую выбывают из строя».

А сегодня ФИФА обновил свой рейтинг, согласно которому наша сборная опустилась на рекордное 56 место. Теперь она место ниже Саудовской Аравии и Израиля, но выше Марокко и Панамы, дай Бог всем этим странам мира и хорошего урожая.

Уверен, второй новости без первой никогда бы не было. И вот почему. Станислав Саламович – большой дипломат, он не стал называть те самые эгоистичные клубы, которые ради результата готовы жертвовать здоровьем игроков, но мы-то с вами взрослые люди и понимаем, о ком речь.

Например, о «Зените» и Артеме Дзюбе. 6 ноября форвард отбегал 73 минуты в Грозном против «Терека», но 10-го и 15-го за сборную против соответственно Катара и Румынии сыграть никак не мог. Стоило национальной команде страны провести свои матчи, Дзюба, о чудо, выздоровел – 20 ноября провел полный матч против «Крыльев Советов» и даже забил два мяча. Наверное, целебный питерский воздух помог.

Или вот другой зенитовец Юрий Жирков. В середине октября главный тренер «Зенита» Мирча Луческу через СМИ, как бы это помягче сказать, посоветовал Черчесову не вызывать Жиркова: «Возможно, не стоит приглашать его сейчас в сборную с учетом того, что чемпионат мира пройдет только через два года. Ведь в 2018 году Жиркову будет уже 35».

При этом я ни разу не читал в прессе, чтобы Черчесов советовал что-то Луческу. Например, меньше критиковать судей и больше работать над созданием в команде хорошей атмосферы. Не говорил такого Черчесов публично, правда?

И потом, неужели у Мирчи нет телефона Станислава, чтобы позвонить и тихо-мирно объяснить свою позицию? Зачем совершать такой некорректный по отношению к коллеге поступок?

Но мы отвлеклись. Следующий пример – вратарь Сослан Джанаев. Опять же цитируем сайт РФС, аплодируя дипломатичным формулировкам его пресс-службы: «Джанаев прибыл на сбор (перед матчами с теми же Катаром и Румынией – Прим. ред.) национальной команды с небольшим повреждением мышечной ткани плечевого пояса. Поскольку болевые ощущения в течение последних дней у него не проходили, было принято решение: он продолжит лечение в клубе».

Вы не поверите, но в «Ростове» Джанаева возродили! 18-го ноября он играл против «Рубина»! Наверное, целебный ростовский воздух как-то помог. Врачи-то везде примерно одной квалификации - в сборной они как минимум не хуже, чем в «Ростове».

Ничего не имею против Дзюбы, Жиркова и Джанаева. Всю эту свистопляску с травмами не они придумали. Да и логика клубов понятна – у них ведь ответственные матчи, а у сборной всего лишь контрольные.

Окститесь, господа хорошие, это же сборная! Ей через полгода играть на Кубке Конфедераций. Одного козла отпущения страна летом нашла, назначив им Леонида Слуцкого. Следующим станет Черчесов? Возможно. Но результат от этого лучше не станет. А тот, кто называет рейтинг ФИФА лукавым или неверно подсчитанным, сам лукавит. За контрольные матчи дают меньше рейтинговых очков, но мы и их проигрываем, так что дело не в подсчете.

56-е – наше место. И кроме Черчесова, есть ощущение, сборная не нужна никому.