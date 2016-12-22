Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик1 : 3ЦСКА
Хоккей  Спартак2 : 1Локомотив
Баскетбол  Жальгирис80 : 88УНИКС
Хоккей  Торпедо1 : 2 ОТДинамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда82 : 70Реал
Футбол  Фиорентина0 : 0Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная на 56-м месте? Потому что никому, кроме Черчесова, не нужна!

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная на 56-м месте? Потому что никому, кроме Черчесова, не нужна!
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Николай Роганов – об антирекорде сборной России по футболу.

С разницей в три дня пришли две грустные новости. В понедельник главный тренер сборной Станислав Черчесов сделал заявление на официальном сайте РФС: «Интересы сборной должны в каких-то моментах превалировать над клубными делами». И пояснил: «Иной раз клубы выпускают на матчи футболистов с незалеченными до конца травмами. Ценой таких жертв они набирают очки, но игроки зачастую выбывают из строя».

А сегодня ФИФА обновил свой рейтинг, согласно которому наша сборная опустилась на рекордное 56 место. Теперь она место ниже Саудовской Аравии и Израиля, но выше Марокко и Панамы, дай Бог всем этим странам мира и хорошего урожая.

Уверен, второй новости без первой никогда бы не было. И вот почему. Станислав Саламович – большой дипломат, он не стал называть те самые эгоистичные клубы, которые ради результата готовы жертвовать здоровьем игроков, но мы-то с вами взрослые люди и понимаем, о ком речь.

Например, о «Зените» и Артеме Дзюбе. 6 ноября форвард отбегал 73 минуты в Грозном против «Терека», но 10-го и 15-го за сборную против соответственно Катара и Румынии сыграть никак не мог. Стоило национальной команде страны провести свои матчи, Дзюба, о чудо, выздоровел – 20 ноября провел полный матч против «Крыльев Советов» и даже забил два мяча. Наверное, целебный питерский воздух помог.

Александр Самедов: Не слишком серьезно отношусь к рейтингу ФИФА

Или вот другой зенитовец Юрий Жирков. В середине октября главный тренер «Зенита» Мирча Луческу через СМИ, как бы это помягче сказать, посоветовал Черчесову не вызывать Жиркова: «Возможно, не стоит приглашать его сейчас в сборную с учетом того, что чемпионат мира пройдет только через два года. Ведь в 2018 году Жиркову будет уже 35».

При этом я ни разу не читал в прессе, чтобы Черчесов советовал что-то Луческу. Например, меньше критиковать судей и больше работать над созданием в команде хорошей атмосферы. Не говорил такого Черчесов публично, правда?

И потом, неужели у Мирчи нет телефона Станислава, чтобы позвонить и тихо-мирно объяснить свою позицию? Зачем совершать такой некорректный по отношению к коллеге поступок?

Но мы отвлеклись. Следующий пример – вратарь Сослан Джанаев. Опять же цитируем сайт РФС, аплодируя дипломатичным формулировкам его пресс-службы: «Джанаев прибыл на сбор (перед матчами с теми же Катаром и Румынией – Прим. ред.) национальной команды с небольшим повреждением мышечной ткани плечевого пояса. Поскольку болевые ощущения в течение последних дней у него не проходили, было принято решение: он продолжит лечение в клубе».

Вы не поверите, но в «Ростове» Джанаева возродили! 18-го ноября он играл против «Рубина»! Наверное, целебный ростовский воздух как-то помог. Врачи-то везде примерно одной квалификации - в сборной они как минимум не хуже, чем в «Ростове».

Станислав Черчесов: Даже если ты победишь в товарищеском матче Бразилию, то все равно упадешь на десять пунктов в рейтинге ФИФА

Ничего не имею против Дзюбы, Жиркова и Джанаева. Всю эту свистопляску с травмами не они придумали. Да и логика клубов понятна – у них ведь ответственные матчи, а у сборной всего лишь контрольные.

Окститесь, господа хорошие, это же сборная! Ей через полгода играть на Кубке Конфедераций. Одного козла отпущения страна летом нашла, назначив им Леонида Слуцкого. Следующим станет Черчесов? Возможно. Но результат от этого лучше не станет. А тот, кто называет рейтинг ФИФА лукавым или неверно подсчитанным, сам лукавит. За контрольные матчи дают меньше рейтинговых очков, но мы и их проигрываем, так что дело не в подсчете.

56-е – наше место. И кроме Черчесова, есть ощущение, сборная не нужна никому.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Мостовой: У сборной нет результатов, поэтому мы находимся на том месте, какого заслуживаемБывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал 56-е место сборной России в общем рейтинге ФИФА.Россия опустилась на 56-ю строчку рейтинга ФИФАОфициальный сайт ФИФА предоставил последний рейтинг мужских национальных команд на 2016 год.Денис Глушаков: Друзья, желаю вам огромного счастья! И помните: смысл жизнь – это дети!Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о своей жизненной позиции.Сборная России 24 марта сыграет с Кот-д'ИвуаромСоперником сборной России по футболу в товарищеском матче, запланированном на 24 марта, вероятнее всего станет команда Кот-д'Ивуара, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Дмитрий Селюк: Ожидал, что РФС скажет спасибо за матч с БельгиейФутбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, как договорился о товарищеском матче Россия - Бельгия.«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»«Кто захочет отнять ЧМ-2018, пусть сначала заплатит страховку!»Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома на пресс-конференции объяснил, почему отобрать ЧМ у России будет непросто.Виталий Мутко: С апреля Фернандес сможет играть за сборную России. Но попробуем его задействовать уже в мартеПрезидент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома рассказал, когда защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет сыграть за сборную России.Сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч 28 марта в СочиСтали известны дата и место проведения товарищеского матча сборной России и Бельгии.Сборная России прошла пять допинг-тестов на Евро-2016Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что на чемпионате Европы национальная команда пять раз проходила допинг-контроль.Станислав Черчесов: В последней игре с Румынией ребята схватили идею игрыГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, определился ли он с базовой тактической схемой игры команды.Станислав Черчесов: Интересы сборной должны в каких-то моментах превалировать над клубными деламиГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласен с позицией клубов, которые задействуют футболистов в играх РФПЛ, но просят поберечь их в матчах национальной команды.Кокорин занял первое место в медиарейтинге самых публичных футболистов сборной России в ноябреФорвард «Зенита» Александр Кокорин стал первым в рейтинге наиболее публичных футболистов сборной России по итогам ноября.День в истории. Роману Павлюченко – 35 лет!15 декабря исполняется 35 лет нападающему «Урала» Роману Павлюченко. Роман Павлюченко - бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. 24 июля 2013-го нападающий объявил о завершении карьеры в национальной команде.Игорь Акинфеев: Постараемся хорошо выступить на Кубке конфедерацийГолкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев – о российских болельщиках, которые поддержат национальную команду на Кубке конфедераций-2017.Станислав Черчесов: Работа в сборной России – вершина в моей тренерской карьереГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что работа в национальной команде является вершиной в его тренерской карьере.Станислав Черчесов: По Кубку конфедераций можно будет судить о сборной РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что страна и футбольная сборная постараются приложить максимум усилий, чтобы оставить приятное впечатление от выступления на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.Мамаев ответил на критику КононоваПолузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев ответил экс-наставнику «быков» Олегу Кононову, который ранее заявил, что игрок не сделал определенных выводов после скандала, связанного с вечеринкой в Монте-Карло.Черчесов, Ломбертс и позор. 3 свежих истории про соперника «Зенита» и РоссиюЧерчесов, Ломбертс и позор. 3 свежих истории про соперника «Зенита» и Россию«Зенит» в 1/16 Лиги Европы сыграет с командой, которая в последние полгода активно контактировала с нами.РФС близок к договоренности о проведении матча с Бельгией в марте в СочиРоссийский футбольный союз (РФС) близок к заключению контракта с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией о проведении в марте 2017 года товарищеского матча между национальными сборными в Сочи.Жоаозиньо: Верю, что получу шанс сыграть за сборную РоссииПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, что по-прежнему надеется получить приглашение в сборную России.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости