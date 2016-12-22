Хозяева футбола. Семья Аньелли – футбольная империя на кровавые деньги

«Советский спорт» продолжает серию публикаций о самых влиятельных людях в мире футбола.

Семья Аньелли – одна из самых приближенных к королевской крови семей современной Италии. Знаменитой фамилии принадлежат заводы, дома пароходы… и «Ювентус» - сильнейшая команда в истории итальянского футбола и одна из самых успешных на планете.

Сейчас «Ювентус» переживает очередной расцвет - пять чемпионских титулов подряд и практически гарантированное чемпионство в этом сезоне. Однако, чтобы понять, как клуб пришел к господству в итальянском футболе, нам предстоит вернуться в прошлое – в далекий август 1866 года.

Футбол на четырех колесах

Тогда в крошечном городке Виллар-Пероза в семье мэра на свет появился мальчик, которого нарекли Джованни. Фамилия его была Аньелли.

Отец маленького Джованни умер в 40 лет, когда мальчику было всего пять. Он учился в школе, потом в колледже в Турине и вскоре поступил на военную службу, которую проходил до 1893 года. После этого он вернулся в родной город, пошел по стопам отца, став мэром. В этой должности он оставался до конца своей жизни.

Но провинциального городка было мало амбициозному юноше. В нем проснулась предпринимательс кая жилка. Где-то он услышал о самоходных повозках, в которых тут же увидел огромный потенциал. Он быстро, хоть и с огромным трудом, нашел инвесторов, привлек кредитные средства, сколотил группу, которая в июле 1899 года основала автомобильную фабрику в Турине.

Первый завод «Фиат» открылся в 1900 году, за который собрал 24 автомобиля. За свою долю акций Джованни тогда заплатил 400 долларов. В 1906 году завод уже производил 1149 автомобилей. Настало время выходить на миланскую биржу. Пройдя через множество скандалов, Джованни Аньелли все же скупил акции «Фиата» и стал единоличным владельце компании.

В 1924 году Джованни Аньелли, к тому времени подмявший под себя уже практически все автомобильное производство в Италии, начал скупать и другие активы. Огромные деньги свалились на него буквально с неба, когда он стал эксклюзивным поставщиком итальянской армии, продавая военным автомобили, тяжелую технику и даже оружие. Одним из этих активов стал основанный за 30 лет до этого футбольный клуб под названием «Ювентус». К тому моменту он всего раз был чемпионом Италии и звезд с неба не хватал.

Сыновья игрушка

Легендарный промышленник передал управление клубом своему сыну Эдоардо. Всего за несколько лет Эдоардо вывел клуб на новый уровень. Скромная команда получила собственный стадион и тренировочную базу. В 1931 году началось господство «Ювентуса» в итальянском чемпионате, которое до сих пор называют золотой эпохой. Клуб выиграл пять титулов подряд. Сейчас этот рекорд повторили и могут даже превзойти.

«Юве» царил в Италии, а его игроки – в сборной. Как раз на этот период приходится расцвет и национальной команды – два титула чемпиона мира в 1934 и 1938 году и победа на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Благодаря этому у команды появляются болельщики не только в родном городе, Турине, но и по всей Италии. Такого до «Ювентуса» не было ни у одного клуба. В основном болели за команду в своем городе. Клубы в основном так и назывались – «Милан» в Милане, «Рома» в Риме, «Наполи» в Неаполе. Даже в Турине была такая городская команда – «Торино».

Закончилась золотая эпоха трагедией – Эдоардо Аньелли разбился на собственном гидроплане, врезавшись в бревно, плававшее на поверхности воды в момент посадки. От удара голова футбольного функционера дернулась и попала под лопасти пропеллера – ужасная смерть.

Черная полоса на теле «зебр»

«Ювентус» в итальянском чемпионате отошел на второй план. Вперед выдвинулась другая команда из Турина. Однако славная история «Торино» завершилась также внезапно и трагично. Но это уже совершенно другая история.

После Второй мировой войны настали не самые лучшие времена и для «Фиата». Он несколько раз переходил из рук в руки – его постоянно пытались отобрать у семьи Аньелли под предлогом сотрудничества с кровавым режимом Бенито Муссолини. Но каждый раз империя возвращалась к своему владельцу – никто другой не мог с ней эффективно управляться. Даже Муссолини, с которым Джованни Аньелли держал себя более чем холодно, не рискнул отбирать заводы у их хозяина, потому что понимал важность производства для страны. К тому моменту «Фиат» уже стал крупнейшим предприятием государства.

Джованни умер в декабре 1945 года. У него остался внук, названный в его честь – Джованни. Но больше он известен под сокращенной версией своего имени – Джанни. К тому моменту «Фиат» не принадлежал семье Аньелли, а Джанни пользовался богатством семьи – посещал все громкие светские мероприятия, ухлестывал за самыми красивыми девушками Европы, вел праздный образ жизни, каждую минуту стараясь получать удовольствие. Интереса к бизнесу у него не было.

Появился он лишь в 60-х годах, когда концерн «Фиат» был возвращен своим законным владельцам. К тому момент Джанни уже во всю занимался футбольным клубом, главой которого он стал в 1947 году. Но до момента возвращения «Фиата» с 1935 года клуб сумел победить в Серии А всего пять раз.

От Джованни до Джованни

Так началась новая замечательная эпоха в легендарной команды. С появлением денег, в клуб начали приходить лучшие футболисты планеты. «Ювентус» начал побеждать не только в Италии, но и на европейских футбольных аренах, стал узнаваем в Старом Свете. Джанни стал иконой болельщиков и прослыл одним из самых стильных людей Европы. Он же был и одним из богатейших бизнесменов планеты.

Именно Джанни привел в команду таких футболистов, как Дино Дзофф, Мишель Платини, Роберто Баджо и многих других. Под его руководством «Старая Синьора» выиграла еще 14 чемпионских титулов, доведя их общее количество до 26-ти. «Ювентус» оставил ближайших преследователей позади и стал единственным клубом Италии, который мог похвастаться двумя золотыми звездами над своей эмблемой – по одной за каждые десять чемпионских званий.

У «Интера» и «Милана» до сих пор по одной звезде, когда у «Юве» их уже три. Но третья – не заслуга Джанни. Легендарный президент умер в январе 2003 года на 82-м году жизни – от рака. За пару лет до этого погиб его сын Эдоардо, которому он изначально хотел отдать империю в наследство. Позже, правда, Джанни разочаровался в сыне – он сначала отправился в путешествие по Индии, потом принял ислам, позже его поймали в чужой стране с 200 граммами героина. Закончилось все трагично – Эдоардо скинулся с 70-метровго моста в Турине.

После смерти Джанни бразды правления клубом пришлось принять его брату Умберто. Он был гениальным стратегом и управленцем бизнесом. Во многом благодаря ему семья Аньелли сохранила у себя акции «Фиата», а не продала их американской компании «Дженерал Моторс». Позже итальянцы купили другого американского гиганта – «Крайслер». При Умберто «Юве» выиграл еще один титул. В команде продержаться Умберто удалось всего полтора года – помешала смерть от рака.

Через тернии к трем звездам

Несколько лет «Ювентусом» было просто некому заниматься. Именно на это безвременье пришелся и самый громкий скандал в истории команды, когда самый титулованный клуб в Италии обвинили в подкупе судей, лишили двух чемпионских званий и отправили во второй дивизион – в Серию Б.

Лишь в 2010 году упавшее черно-белое знамя подхватил Андреа Аньелли – сын Умберто. Он принялся выстраивать в команде новую финансовую модель, которая тут же начала давать плоды. В 2011 году был открыт новый стадион туринского клуба. Команда стала приносить огромную прибыль, которая начала конвертироваться в дорогостоящие покупки. Они, несмотря ни на что, также начали давать доход. Если «Манчестер Юнайтед» - команда, купившая самого дорого футболиста на планете, француза Поля Погба, то «Ювентус» - это клуб, сумевший продать самого дорогого игрока мира. Пока неизвестно, что из этого лучше.

При Андреа Аньелли, которому только недавно исполнился 41 год, «Ювентус» уже выиграл пять чемпионских титулов подряд, сумев добраться до финала Лиги Чемпионов. Сейчас «Старая Синьора» на всех парах несется к своей шестой победе к ряду. Если так, Андреа вскоре превзойдет достижение своего легендарного дедушки Эдоардо. А ведь сколько славных побед всего еще впереди…