К + М, Бердыев и кокаин. Главные скандалы сезона

Александр Кокорин и Павел Мамаев Источник: ТАСС

«Советский спорт» вспоминает самые резонансные события, произошедшие в первой части нынешнего сезона.

«Спартак» и Бердыев

Если вы думаете, что в российском футболе видели все, то сильно ошибаетесь.

В начале августа «Спартак» и «Ростов» стали авторами дивной многоходовочки. После очередного еврокубкового фиаско красно-белых в отставку ушел Дмитрий Аленичев. Его место должен был занять Курбан Бердыев. Наставник «Ростова» забрал в клубе трудовую книжку, сказал всем «спасибо, до свидания», устроил прощальный ужин с игроками и отправился покорять Москву. Однако главным тренером «Спартака» Бердыев так и не стал – стороны не сошлись при разделе власных полномочий. Вернулся в «Ростов», где для него придумали специальную должность – вице-президент-тренер.

Для полного абсурда «Спартак» должен был вернуть Аленичева. Но до этого, к счастью болельщиков, не дошло. Массимо Каррера вывел «Спартак» в лидеры чемпионата. Хэппи-эндом завершилась и ростовская история – команда здорово выступила в Лиге чемпионов, подарив одну из самых ярких сенсаций за последние годы.

Еременко и кокаин

После матча «Байер» – ЦСКА в Лиге чемпионов, состоявшегося 14 сентября, у Еременко взяли допинг-пробу. В начале октября полузащитника отстранили на месяц от всех матчей. А 10 ноября в штаб-квартире УЕФА состоялись слушания по этому делу. Вынесенный вердикт шокировал всех неравнодушных к российскому футболу и фактически поставил крест на дальнейшей карьере Романа – дисквалификация на два года за употребление кокаина.

ЦСКА, который и без потери Еременко едва набирал игроков на стартовый состав, долго не мог перестроиться, пробуя на позиции Романа то Головина, то Вернблума, то Натхо, но к концу осенне-зимнего отрезка все-таки нащупал свою игру. Еременко подал апелляцию, и сейчас клуб с игроком ждут ее рассмотрения. А там, наверное, и точку в отношениях поставят.

Матч «Зенит» – «Спартак» и судейство

В центральном матче 9-го тура разгорелся один из самых резонансных судейских скандалов в истории российского футбола. Работу «мальчика», как Сергея Иванова назвал президент РФС Виталий Мутко, обсуждали, разбирали, проклинали. Терабайты комментариев в социальных сетях, сотни статей, десятки тысяч возмущенных людей… Если бы премьер-лига была планетой, она бы точно сошла с орбиты.

Полетели головы с плеч. Тот Иванов, что обслуживал матч, был отстранен от работы в премьер-лиге. Правда, ненадолго – вернулся уже в 14-м туре. Другой Иванов, Валентин, через несколько дней после матча покинул должность главы департамента судейства и инспектирования. На самом верху заговорили о реформировании судейского корпуса. Видимо, первым шагом этого реформирования и стало возвращение Сергея Иванова.

Скрипченко и «Урал»

В 12-м туре состоялся один из самых странных матчей сезона – как это нередко бывает, с участием «Терека» и «Урала». «Терек» в гостях разгромил уральцев, которые играли так, словно жаждали поражения. После матча главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко покинул свой пост, повторив поступок соотечественника Виктора Гончаренко годом ранее. Только тогда отставка случилась не после, а до матча «Урала» с «Тереком».

Однако экспертную комиссию, в которую вошли Булыкин, Бутенко и Кавазашвили, все эти странности не смутили. «Никаких характерных черт договорного матча не обнаружено», – отрапортовал Кавазашвили. И у нас нет оснований не верить заслуженному ветерану. Тем более что за всю историю нашего футбола не было выявлено ни одного договорного матча. Наш футбол кристально чист. Подумаешь, кому-то что-то показалось.

«Томь» и выживание

Дела «Томи» совсем плохи. И не только в турнирной таблице, которую она замыкает. Денег у клуба нет! Никогда раньше такого не было и вот опять. Игроки, которым задолжали зарплату за много месяцев, массово покидают команду. Уже ушли Дроппа, Яблонски, Жиров. Доигрывать сезон «Томь» планирует дублерами и выходцами из ФНЛ. Это в лучшем случае. В худшем – будет снята с чемпионата и объявлена банкротом.

Впрочем, на «Томи» рано ставить крест. Ведь еще не использована опция «письмо президенту». И кто знает, чем все закончится. Случаются в нашем футболе чудесные спасения. В том числе финансовые. И в том числе с «Томью». Особенно с «Томью».

Футбол и морозы

Под занавес первой части сезона все футбольное сообщество ждало удивительное климатическое открытие: оказывается, в ноябре в России снег и мороз. Например, «Спартак» играл в Томске при минус 13, а в Самаре – при минус 10. Матч «Амкар» – «Оренбург» и вовсе проходил в минус 16. В последних турах только в Краснодаре и Каспийске столбик термометра поднимался выше ноля по Цельсию.

Поднялся шум. Претензии были, как всегда, к верстке календаря. Проводить матчи в Сибири и на Урале поздней осенью – очень сомнительная затея. И зачем было ставить два тура в неделю в декабре? Получается, чем крепче морозы, тем плотнее календарь. Так было раньше, так будет впредь. Не верите? В ноябре-2017 снова вернемся к этому разговору.

Кокорин и Мамаев

Посиделки этой парочки в элитном монакском клубе после краха сборной России на Евро-2016 не имеют прямого отношения к первой части сезона. Но не включить это событие с рейтинг скандалов было бы неправильно. Кокорин и Мамаев, шампанское на за огромные деньги, знаменитая реплика полузащитника «Краснодара» в социальной сети, появившаяся чуть раньше тусовки в Монте-Карло, – все это и есть квинтэссенция российского футбола в уходящем году.

А недавно Кокорин с Мамаевым вновь отличились. На этот раз — публичной самоиронией, спародировав известный клип на алкогольную тему. Но получилось как-то неуместно и совсем не смешно.