Игроки «Спартака» приехали на матч на «Фердинанде», как Жеглов и Шарапов (видео)

На ретро-матч с «Локомотивом» спартаковцы приехали на знаменитом «Фердинанде», автобусе из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».

– Стреляй, Глеб Егорович! Стреляй, уйдет ведь гад, – вот так я не удержался и выкрикнул знаменитую фразу из «Место встречи изменить нельзя», когда увидел знаменитого «Фердинанда», подкатывающего к «ВТБ Ледовому дворцу». За окнами допотопного автобуса маячили лица игроков «Спартака». Команда прибыла на матч с «Локомотивом».

Впрочем, вышибать стекло локтем и палить в воображаемого Фокса никто из игроков не решился. «Выстрелы» прозвучат два часа спустя. В поединке с «Локомотивом».

Пока же игроки в алых хоккейных свитерах выскакивали из «Фердинанда» и устремлялись в свою раздевалку. Автобус весело мелькал разноцветными сигнальными огоньками…

– Машина под стать игре? – съехидничал один из моих коллег. Но на колкость никто не ответил…

Автобус ЗИС-8 попал выпускался на Московском автомобильном заводе им. Сталина с 1934 по 1936 годы. Ну а в известном советском боевике на нем бандитами из «Черной кошки» гонялись МУРовцы. Оказывается, машина до сих пор на ходу.

На ретро-матч «Фердинанд» попал вместе с другими экспонатами. В четверг в Парке Легенд можно было увидеть уникальные образцы отечественного автопрома. Даже «Москвич- 401», прозванным в народе «Буратино» за деревянный (березовый) кузов…

Могу открыть вам, как красно-белые провернули фокус с автобусом. Конечно, они не ехали на нем по Москве. Хотя, как рассказал мне водитель «Фердинанда», машина на полном ходу и в боевом состоянии. Не далее, как месяц назад также переезжала из Музея на выставку своим ходом.

Ну а сейчас «Фердинанд» сверкая свежей красно-белой краской ждал спартаковцев в засаде – за углом, у служебного входа «ВТБ Ледового дворца». На сиденьях игроков уже ждали спортивные свитера и шапочки с помпончиком, которые носили в сороковых и пятидесятых годах прошлого века.

– Да разве мы сюда все влезем, – качали головой «гладиаторы», но послушно натягивали ретро-свитера на свои цивильные футболки.

– Заднюю откройте, – в шутку возмущался оказавшийся в очереди последним Костя Глазачев.

Настроение перед матчем «Фердинанд» хозяевам поднял!