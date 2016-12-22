Костоломы из Португалии. Почему все боятся команду болельщиков «Порту»
Рассказываем о португальской команде «Канелас 2010», матчи с которой бойкотируют все соперники из-за боязни быть покалеченными.
11 матчей по 3:0
«Я посмотрел видео с матчей, там жестко! Каждую игру людей на скорой помощи вывозят. И судьи многое им позволяют. Мне кажется, арбитры их просто боятся. Мафия какая-то!», - вот что рассказывал о «Канелас» российский нападающий «Авеша» Владислав Дрогунов.
Португальский футбол совсем недавно столкнулся с такой необычной проблемой. «Канелас» играет в четвертом дивизионе страны. И в этом сезоне наводит на всех ужас. Но не потому, что громит одного соперника за другим. Просто во всей лиге уверены — выйди на игру с «Канелас», и рискуешь уехать не домой, а в больницу на скорой помощи. Команда костоломов, беспредельщики, парни с привилегиями, - так говорят о клубе.
На данный момент «Канелас 2010» лидирует в своей группе, имея в активе 16 побед и одну ничью. Но тут нужно обратить внимание на счет этих победных матчей. Последние 11 раз - это 3:0. В чем подвох? Все просто: 12 из 13 соперников просто отказались ехать в гости к костоломам. Все они предпочли заплатить штраф в 750 евро и отделаться техническим поражением, а не играть с командой, которая славится своей жестокостью на поле. Доходило до смешного. Последний матч «Канелас» должен был сыграть на выезде против «Риу Тинту». Но хозяева... отказались выходить на поле. Отказываются и арбитры — в этом сезоне 90% из них не захотели обслуживать встречи «Канелас». Футбольная ассоциация Порту даже потребовала, чтобы на матчах присутствовали полицейские, но соцсети все еще заполнены видео о том, как игроки «Канелас» ломают соперников.
«Они запугивают судей»
Почему такой клуб еще существует, и никого не дисквалифицируют? Ответ прост: команда составлена из руководителей ультрас «Супер Драконы», главной фанатской силы «Порту». А в Португалии давно известно, что лидеры ультрас не только пользуются покровительством президента клуба, но и, возможно, ведут с ним бизнес.
Кстати, доказательств не просто грубой, а намеренно жестокой игры, со стороны футболистов «Канелас» хватает. Но никто ничего не предпринимает. «Мы получаем угрозы, арбитров тоже запугивают, в итоге они даже не упоминают о том, что творилось в матчах. А так как в комитеты никаких отчетов не доходит, никто не реагирует», - рассказывал в интервью El Pais Мануэл Гомеш, президент клуба «Грижо».
«Матчи проходят в атмосфере ужаса. Они побеждают только за счет своей агрессии и запугивания молодых 20-летних парней. Судьи и полиция ничего не делают, чтобы это пресечь», - уже на правах анонимности добавил один из игроков команды соперника.
«Канелас» в своем обновленном виде существует всего пять лет. Клуб был создан в 50-х годах прошлого века, но в период кризиса 2000-х вынужден был закрыться из-за больших долгов и выросших налогов. Новая команда — это по большей части творение лидера «Супер Драконов» Фернандо Мадурейры по прозвищу Макаку. Именно он стал капитаном «Канелас» и привел в клуб нескольких друзей в 2012 году. За это время команда, стартовавшая с самого дна португальских дивизионов, добилась больших высот. И имеет реальный шанс выйти в третий дивизион. Если это произойдет, клуб сможет принять участие в розыгрыше кубка Португалии, и выйдет на профессиональные команды страны.
Макаку сам когда-то подавал большие надежды, был неплохим бомбардиром. Но предпочел забросить футбольную карьеру и присоединился к фанатскому движению.
«Бруну Алвеш играет так же»
Кстати, сам Мадурейра все обвинения отвергает, считая поведение соперников странным. И на все претензии находит ответы.
«Видео? Да они так смонтированы, умело сделанная подборка с матча прошлого года. Нас хотят выставить в плохом свете. Конечно, столкновения неизбежны. Но их выдергивают из контекста. Из 90 минут берут три, и показывают самые жесткие моменты. Если сделать такую подборку с «Реалом», «Бенфикой» или «Порту»...Даже Макси Перейра играл подобным образом, как и Луизау, и Бруну Алвеш, - заявлял Мадурейра в интервью ESPN.com.br. - Мы действуем в духе четвертого дивизиона, то есть играем жестко. Тут много борьбы, от нее никуда не деться. Это не балет или плавание. Похоже, это какое-то политическое решение. К команде так относятся, потому что мы — болельщики «Порту».
Фото: Facebook CF Canelas 2010
Капитан считает свою команду жертвой бойкота: «Не понимаем, почему все прибегают к такой радикальной мере, как бойкот матчей. Не понимаем, почему наши игры записывают на камеру, почему присутствует полиция, почему нас теперь судят арбитры национальной категории, которые назначаются на матчи того же «Порту». Я не сразу узнал, почему к нам не приезжают команды. Оказалось, что клубы устроили собрание, договорились, что не хотят играть против нас, так как мы очень жестокие, запугиваем всех подряд...».
Есть у команд претензии и к агрессивным болельщикам «Канелас». На матчах обычно присутствует около 50 фанатов. И по разным данным, именно они угрожают расправой арбитрам и игрокам соперников. «Да, они много чего кричат. Это нормально. Так же делают и болельщики любого большого клуба. Не вижу здесь проблемы, - заявляет Мадурейра. - То что происходит на играх «Канелас», бывает в каждом клубе мира. Стычки между болельщиками не редкость».
Помогает ли «Порту» своим активным болельщикам? Фернандо утверждает, что спонсора у клуба нет, как и большой финансовой поддержки: «Мы бедная команда, не хватало даже на нормальную форму. Единственное, что получили от «Порту» - как раз новая форма. Финансирование? У парней деньги только на бензин. Каждый получает по 50 евро в месяц».
В марте «Канелас» узнает своих соперников за выход в третий дивизион. Среди них вполне может быть «Авеш» Б, за который выступает Влад Дрогунов.