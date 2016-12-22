Костоломы из Португалии. Почему все боятся команду болельщиков «Порту»

Рассказываем о португальской команде «Канелас 2010», матчи с которой бойкотируют все соперники из-за боязни быть покалеченными.

11 матчей по 3:0

«Я посмотрел видео с матчей, там жестко! Каждую игру людей на скорой помощи вывозят. И судьи многое им позволяют. Мне кажется, арбитры их просто боятся. Мафия какая-то!», - вот что рассказывал о «Канелас» российский нападающий «Авеша» Владислав Дрогунов.

Португальский футбол совсем недавно столкнулся с такой необычной проблемой. «Канелас» играет в четвертом дивизионе страны. И в этом сезоне наводит на всех ужас. Но не потому, что громит одного соперника за другим. Просто во всей лиге уверены — выйди на игру с «Канелас», и рискуешь уехать не домой, а в больницу на скорой помощи. Команда костоломов, беспредельщики, парни с привилегиями, - так говорят о клубе.

На данный момент «Канелас 2010» лидирует в своей группе, имея в активе 16 побед и одну ничью. Но тут нужно обратить внимание на счет этих победных матчей. Последние 11 раз - это 3:0. В чем подвох? Все просто: 12 из 13 соперников просто отказались ехать в гости к костоломам. Все они предпочли заплатить штраф в 750 евро и отделаться техническим поражением, а не играть с командой, которая славится своей жестокостью на поле. Доходило до смешного. Последний матч «Канелас» должен был сыграть на выезде против «Риу Тинту». Но хозяева... отказались выходить на поле. Отказываются и арбитры — в этом сезоне 90% из них не захотели обслуживать встречи «Канелас». Футбольная ассоциация Порту даже потребовала, чтобы на матчах присутствовали полицейские, но соцсети все еще заполнены видео о том, как игроки «Канелас» ломают соперников.