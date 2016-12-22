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Гендиректор «Томи» Руслан Киселев: Комбарова удерживать не будем

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кирилл Комбаров
Кирилл КомбаровИсточник: «Советский спорт»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал «Советскому спорту» о нынешней ситуации и перспективах сибирской команды.

- Есть ли новости, касающиеся финансового положения «Томи»?
- В январе будем рассчитываться с долгами по заработной плате. Речь про игроков. Как будет дальше, еще не решено. Но решается.

- Но вратарь Антон Коченков, защитники Александр Жиров, Давид Яблонский, Максим Тишкин и полузащитник Лукаш Дроппа уже покинули команду.
- Уходить или нет — решение за футболистами. Хотят уйти? Имеют право.

- Кирилл Комбаров тоже на выход смотрит?
- Комбаров смотрит на выход, да. И мы его задерживать не будем.

- Как, в общем, и всех остальных, я правильно понимаю?
- Ну, почему? С кем-то из молодых постараемся договориться. Молодежь у нас останется и будет играть. Те, кого мы подключали из дубля.

- Означает ли все это смену клубной стратегии, целей и задача команды?
- Да, означает.

- Официально это уже закреплено в задачах, которые ставят перед клубам акционеры?
- Нет, это вытекает из самой ситуации. Надо жить по средствам.

- Золотые слова. Не помешало бы почесть их за правило всему российскому футболу.
- У вас еще есть вопросы? Я в дороге, дорога плохая. Все находятся в отпуске. Если после Нового года будут изменения, тогда и поговорим. Сейчас пока не о чем.

- Скажите, однако, те деньги, которые будете выплачивать по долгам в январе, - это разовый транш? Или часть нового бюджета, сверстанного на 2017 календарный год?
- Как вы себе это представляете? Нам единоразово дали, и мы все раздали? Нет, конечно.

- Вот сейчас непонятно. «Томи» дали денег вообще или точечно?
- Без комментариев.

P.S.: По информации «Советского спорта», «Томь» планирует рассчитаться с уходящими из клуба игроками для получения разрешения на регистрацию новичков и продолжения участия в чемпионате. Источник средств – поступления от спонсоров, а не кредит или деньги областного бюджета. Глобально вопрос с финансированием клуба по-прежнему не решен, о погашении задолженностей перед остающимися в команде игроками речь пока не идет.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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