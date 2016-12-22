Звонкое эхо «Детей Азии»

В Министерстве спорта РФ на Казакова, 18, где в эти дни подводят итоги 2016 года, был отмечен и Издательский дом «Советский спорт».

Оценивая вклад тех, кто смог сделать VI международные спортивные игры «Дети Азии» по-настоящему ярким фрагментом календаря главных событий мирового спорта, вице-премьер правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Гуляев в присутствии руководителей федерального и региональных министерств спорта от имени президента Республики Егора Борисова вручил памятную медаль и благодарность редакции «Советского спорта».

Наши журналисты работали в Якутске и до, и во время проведения «Детей Азии». Мы подготовили и доставили в столицу Игр красочный спецвыпуск, посвященный этим традиционным стартам. А на нашем сайте в минувшем июле, когда юные спортсмены из 38 стран соревновались на самых современных спортивных объектах Якутска, публиковались отчеты о самых интересных состязаниях, на которых за 12 соревновательных дней был разыгран 321 комплект медалей.