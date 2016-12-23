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«Бердыев лучший. Но не для сборной». Рейтинг Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Курбан Бердыев
Курбан БердыевИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» продолжает подводить итоги первой части сезона. Наш обозреватель уже составил рейтинг лучших игроков по всем линиям. Сегодня заключительная часть сериала, в которой речь пойдет о тренерах.

1. Курбан БЕРДЫЕВ

Клуб: «Ростов»
Возраст: 64 года
Показатели текущего сезона: победы – 10 (3 – в ЛЧ), поражения – 10 (3 – в ЛЧ), процент побед – 36, результативные замены (гол+пас) – 0 (0+0).

Без сомнения, Бердыев – номер один. И не важно, какую должность он занимает в клубе, – для меня он тренер. Когда-то я говорил, несмотря на золотые медали «Рубина» и победу над «Барселоной», – команда Бердыева играет скучно. Теперь я так не скажу. В «Ростове» Курбан сделал то, что умеет лучше всех: отбалансировал оборону с атакой. В «Рубине» это получалось наплывами и зависело от прихода группы сильных игроков: Ребров, Милошевич, Семак, Домингес, Бухаров, Гекдениз. Но в паузах было скучновато.

А вот в «Ростове» Бердыев сразу строил все с учетом атаки. Азмуна и Полоза брал под задумку, а не просто так. Ему были нужны не столько хорошие, сколько быстрые форварды. И паззл из не самых сильных, надо признать, игроков сложился.

Другое дело — сборная, про которую пошли разговоры. Бердыеву нужно время. За неделю он бы команду не слепил. И мы бы разочаровались, наверное, возглавь Бердыев сборную.

2. Массимо КАРРЕРА

Клуб: «Спартак»
Возраст: 52
Показатели текущего сезона: победы – 12, поражения – 4, процент побед – 71, результативность замен (гол+пас) – 1 (0+1).

Итальянец пришел в чемпионат России с репутацией вечно второго. При этом многие забыли: вторым-то он был при Антонио Конте, который продолжает доказывать свою полнейшую состоятельность. Каррера изменил внутренне состояние игроков, сделав невозможным проигрыш важнейших матчей просто так, от несобранности и плохого настроения. Появилась жажда побед! При нем «Спартак» киприотам не проиграл бы, уверен. Ну и строгость в обороне появилась, организация игры. А разгром от «Крыльев» лишний раз подтвердил: процесс идет непросто. Еще один плюс: Каррера определил основу и верит в нее, не размениваясь на массовые замены. Тому же Ещенко доверял до тех пор, пока тот не освоился. Игроки чувствуют доверие, бегут к тренеру обниматься после голов. Такая близость в личностном плане дает, конечно, прибавку к результату.

3. Виктор ГОНЧАРЕНКО

Клуб: «Уфа» -> ЦСКА
Возраст: 39
Показатели текущего сезона: победы – 9, поражения – 6, процент побед – 47, результативность замен (гол+пас) – 3 (2+1).

От «Уфы» успехов не ждали. Но они пришли. И не только командные. Посмотрите на Васина: на него уже рукой махнули, а теперь он в ЦСКА и имеет неплохие перспективы с точки зрения сборной. При этом в клубе Гончаренко изменил не только игру, но и психологию футболистов, теперь они выходят на поле без боязни соперника, с чувством равных. Любопытно, как у белоруса сложится в ЦСКА. Ведь успех со слабой командой вовсе не гарантирует прорыв с сильной, там все по-другому. Сама восприимчивость к тренерским идеям сильно зависит от звездности футболистов. Авторитет Гончаренко, завоеванный в «Уфе», в ЦСКА ему придется подтверждать вновь. Но башкирскую команду он от вылета обезопасил, факт.

4. Хави ГРАСИЯ

Клуб: «Рубин»
Возраст: 46
Показатели текущего сезона: победы – 8, поражения – 6, процент побед – 42, результативность замен (гол+пас) – 3 (2+1).

Когда испанец приехал в Казань, многие сочли, что именно он привел с собой 15 именитых иностранцев. И поначалу ничего не клеилось, я даже выступил после 6-го тура с обличительным вопросом: кто, мол, ответит, за такую селекцию? Езжай к себе в Испанию и плати деньги всей этой бригаде, - примерно так. После этого мне позвонил один человек, знающий положение дел в «Рубине». И сказал: «Серафимыч, Грасия ведь не 15 человек с собой привел — двоих. Остальных находил и покупал клуб». В итоге «Рубин» превратился в команду понимающую и сплоченную. Проблемы есть: плохой выход из обороны из-за пробелов в середине поля. Зато мы узнали, что Жонатас — хороший форвард, что люди у Грассии чувствуют друг друга в игре, что звездность не гарантирует попадания в состав. Тот же Оздоев может оказаться в запасе, а Жемалетдинов с Набиуллиным, например, - в основе. За полгода он сумел то, о чем говорил Бесков: найти и расставить. Речь, ясно, о футболистах.

5. Гаджи ГАДЖИЕВ

Клуб: «Амкар»
Возраст: 71
Показатели текущего сезона: победы – 8, поражения – 5, процент побед – 42, результативность замен (гол+пас) – 2 (2+0).

Везде, где ему давали поработать и доверяли, Гаджиев дает результат и открывает новые имена. На этот раз — Селихов, Джикия и другие. Борис Игнатьев, работавший помощников у Гаджиева, сказал как-то: более качественного специалиста не знаю. При этом он никогда не жалуется на обстоятельства. Бывший губернатор Московской области Громов рассказывал: Гаджиев ни разу не позвонил ему, хотя имел губернаторский номер телефона. Потому что — человек дела. Его «Амкар» сейчас — реальная сила в российском чемпионате. Там тоже есть проблемы. И Гаджиев успешно с ними справляется, а его команда играет — не мучается.

P.S.: Обязан упомянуть еще трех специалистов, не вошедших в первую пятерку. Неплохо, если не сказать хорошо, сработали Рашид Рахимов, Павел Врба и Юрий Семин. Команды у всех играющие и боевые, имеющие резерв и перспективу.

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Евгений Ловчев
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