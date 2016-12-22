«Подозрения – не основания для введения санкций». Что говорится в заявлении IBU

Сегодня в Мюнхене прошло внеочередное собрание исполкома IBU, на котором решалась судьба российского биатлона.

Независимая комиссия Ричарда Макларена предоставила в IBU данные своего расследования, которые были проанализированы самым серьезным образом. Для того, чтобы определить дальнейшие шаги было созвано внеочередное собрание членов Исполкома IBU.

Международный союз биатлонистов рассмотрел все документы, которые предоставило WADA. Однако на настоящее время от WADA и независимой комиссии Макларена не получено ответа, все ли это документы, которые есть в их распоряжении, касающиеся биатлона.

На собрании Исполкома обсуждались предложения рабочей группы IBU, в которую вошли люди с опытом правовой и антидопинговой работы. Кроме того, в последнее время Международный союз биатлонистов проводил плодотворные консультации с МОК и WADA.

IBU получил досье на 31 российского спортсмена, один из которых соревновался только на национальном уровне, другой же уже дисквалифицирован СБР, о чем есть подтверждение в докладе Макларена.

После тщательного исследования всех данных Исполком IBU постановил:

1. Принять во внимание то, что МОК начал дисциплинарные процедуры в отношении двух российских спортсменов.

2. Инициировать временную дисквалификацию этих биатлонистов.

3. Инициировать расследование в отношении СБР и еще 29 спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, но чьи дела не связаны с Олимпийскими играми в Сочи.

Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения молодежного чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут эти соревнования, будет сообщено дополнительно.

Официальное заявление президента IBU Андерса Бессеберга после заседания:

– Это первый сигнал для Союза биатлонистов России, который должен показать IBU и мировому спортивному сообществу, что нынешняя ситуация воспринимается очень серьезно. Это позволит биатлонной семье сосредоточиться на спорте на ближайших турнирах.

Данные доклада Макларена свидетельствуют о больших проблемах в российском спорте и его антидопинговой системе. IBU всегда демонстрировал нулевую терпимость к допингу на всех уровнях, что в последнее время было доказано продлением дисквалификации бывшего вице-президента IBU Готлиба Ташлера еще на два года (в 2010 году Ташлер организовал встречу своего сына Даниэля с доктором Микеле Феррари, который продал допинг биатлонисту. – Прим. ред.).

Борьба с допингом – непростое дело. Но это один из главных наших приоритетов. Это важно для будущего нашего спорта, чтобы укрепить доверие между спортсменами, болельщиками, федерациями и нашими партнерами. Все биатлонисты должны быть уверены, что соревнуются с «чистыми» соперниками. При этом подозрения не являются достаточными основаниями для введения санкций. Мы будем работать профессионально, заслушивая все заинтересованные стороны, но не собираемся делать выводы на основе догадок и подозрений. Правила должны работать корректно и для виновных и для невиновных.

15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России