Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик1 : 3ЦСКА
Хоккей  Спартак2 : 1Локомотив
Баскетбол  Жальгирис80 : 88УНИКС
Хоккей  Торпедо1 : 2 ОТДинамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда82 : 70Реал
Футбол  Фиорентина0 : 0Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Подозрения – не основания для введения санкций». Что говорится в заявлении IBU

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Подозрения – не основания для введения санкций». Что говорится в заявлении IBU

Сегодня в Мюнхене прошло внеочередное собрание исполкома IBU, на котором решалась судьба российского биатлона.

Независимая комиссия Ричарда Макларена предоставила в IBU данные своего расследования, которые были проанализированы самым серьезным образом. Для того, чтобы определить дальнейшие шаги было созвано внеочередное собрание членов Исполкома IBU.

Международный союз биатлонистов рассмотрел все документы, которые предоставило WADA. Однако на настоящее время от WADA и независимой комиссии Макларена не получено ответа, все ли это документы, которые есть в их распоряжении, касающиеся биатлона.

На собрании Исполкома обсуждались предложения рабочей группы IBU, в которую вошли люди с опытом правовой и антидопинговой работы. Кроме того, в последнее время Международный союз биатлонистов проводил плодотворные консультации с МОК и WADA.

IBU получил досье на 31 российского спортсмена, один из которых соревновался только на национальном уровне, другой же уже дисквалифицирован СБР, о чем есть подтверждение в докладе Макларена.

После тщательного исследования всех данных Исполком IBU постановил:

1. Принять во внимание то, что МОК начал дисциплинарные процедуры в отношении двух российских спортсменов.

2. Инициировать временную дисквалификацию этих биатлонистов.

3. Инициировать расследование в отношении СБР и еще 29 спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, но чьи дела не связаны с Олимпийскими играми в Сочи.

Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения молодежного чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут эти соревнования, будет сообщено дополнительно.

Официальное заявление президента IBU Андерса Бессеберга после заседания:

– Это первый сигнал для Союза биатлонистов России, который должен показать IBU и мировому спортивному сообществу, что нынешняя ситуация воспринимается очень серьезно. Это позволит биатлонной семье сосредоточиться на спорте на ближайших турнирах.

Данные доклада Макларена свидетельствуют о больших проблемах в российском спорте и его антидопинговой системе. IBU всегда демонстрировал нулевую терпимость к допингу на всех уровнях, что в последнее время было доказано продлением дисквалификации бывшего вице-президента IBU Готлиба Ташлера еще на два года (в 2010 году Ташлер организовал встречу своего сына Даниэля с доктором Микеле Феррари, который продал допинг биатлонисту. – Прим. ред.).

Борьба с допингом – непростое дело. Но это один из главных наших приоритетов. Это важно для будущего нашего спорта, чтобы укрепить доверие между спортсменами, болельщиками, федерациями и нашими партнерами. Все биатлонисты должны быть уверены, что соревнуются с «чистыми» соперниками. При этом подозрения не являются достаточными основаниями для введения санкций. Мы будем работать профессионально, заслушивая все заинтересованные стороны, но не собираемся делать выводы на основе догадок и подозрений. Правила должны работать корректно и для виновных и для невиновных.

15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
31=2+29 – все, что мы узнали от IBU. Колонка Евгения Дзичковского31=2+29 – все, что мы узнали от IBU. Колонка Евгения ДзичковскогоОбозреватель «Советского спорта» – о вердикте IBU и его последствиях для российского биатлона.15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в РоссииДва российских биатлониста будут отстранены от соревнований, а Россия потеряла финальный этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира.Светлана Журова: Нас выдавливают из мирового спортаСветлана Журова: Нас выдавливают из мирового спортаОлимпийская чемпионка и депутат Госдумы дала свой комментарий тяжелому для России решению, вынесенному на заседании исполкома IBU.Виталий Мутко: Главное, что наши спортсмены продолжат выступать на Кубке мираВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал решение международного союза биатлонистов (IBU) о проведении специального расследования в отношении СБР и 29 биатлонистов.Павел Колобков: Решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени необоснованноМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение о переносе этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в 2017 году.СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBUСоюз биатлонистов России (СБР) выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), состоявшегося сегодня в Мюнхене.Анна Богалий: Наказание IBU – справедливо, нужно бороться с допингом и не позориться на весь мирДвукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий – о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.Дмитрий Васильев: Эти двое биатлонистов не входят в сборнуюДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о решениях исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).Андрес Бессеберг: Одних подозрений недостаточно для применения санкцийПрезидент IBU прокомментировал решение провести специальное расследование в отношении СБР и 29 биатлонистов, которые подозреваются в употреблении допинга.В отношении СБР и 29 биатлонистов будет проведение специальное расследование IBUМеждународный союз биатлонистов (IBU)) проведет специальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 биатлонистов.Андрес Бессеберг: Отказ от соревнований в Тюмени – первый важный шаг со стороны СБРПрезидент IBU Андерс Бессеберг после заседание исполкома Международного союза биатлонистов, которое было посвящено проблеме допинга в российском спорте, прокомментировал решение СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 годуСБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 годуСоюз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).Алексей Слепов: Надеюсь, решение IBU будет адекватноеРоссийский биатлонист Алексей Слепов выразил надежду, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) будет адекватным.Публикация решения исполкома IBU по российским биатлонистам перенесена на часСегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) проходит заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.Николай Круглов: Не будем забывать, что контроль над работой РУСАДА осуществлялся из WADAЧетырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.Анна Богалий: Ни один бойкот еще не привел ни к чему хорошемуДвукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий поделилась мнением о допинг-скандале в российском биатлоне.Николай Круглов: Мы видим вокруг себя только врагов, но дыма без огня не бываетЧетырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.Сергей Чепиков: Если у Тюмени отберут Кубок мира – это будет удар для городаСергей Чепиков: Если у Тюмени отберут Кубок мира – это будет удар для городаДвукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – об итогах декабря и возможных санкциях Международного союза биатлонистов.Союз биатлонистов Великобритании: Будем бойкотировать этап Кубка мира в ТюмениГенеральный секретарь Союза биатлонистов Великобритании Марк Гудсон заявил, что спортивная организация планирует поддержать бойкот этапа Кубка мира в Тюмени, который состоится в первой половине марта.Сергей Чепиков: Был шокирован списком WADA о 31 российском биатлонистеДвукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о возможных санкциях Международного союза биатлонистов (IBU).

Международный союз биатлонистов (IBU)
Международный союз биатлонистов (IBU)
Союз биатлонистов России (СБР)
Союз биатлонистов России (СБР)