Ковтун-стайл. Наш корреспондент – о событиях первого дня чемпионата России

Провальное выступление трехкратного чемпиона России Максима Ковтуна в короткой программе стало главным отрицательным впечатлением первого дня праздничного со всех точек зрения чемпионата страны в Челябинске. Впрочем, были в этот день и спортивные эмоции со знаком «плюс». И даже очень сильные.

ПИНГВИНЫ ВМЕСТО ЛИПНИЦКОЙ

Чемпионат России по фигурному катанию второй год подряд гостит на Урале. Только в этот раз слегка южнее — главный отборочный турнир сезона переехал из Екатеринбурга в Челябинск. Но атрибуты те же — трескучий мороз и попытки организаторов превратить соревнования в праздник для зрителей. Вновь успешные: трибуны забиты, развлечений масса — от «выкуй монету» до «сфоткайся в кисс-энд-крае с большим медведем». Единственное отличие — лицами прошлогоднего чемпионата, смотревшими со всех плакатов, были Юлия Липницкая и Максим Ковтун. В Челябинске вместо них — пингвины Аксель и Искорка. Причем на церемонии открытия пингвины были живыми и очень смешно кувыркавшимися по льду.

Липницкая на нынешнем чемпионате России не выступает из-за нелепой травмы, причиной которой, согласно информации от Федерации фигурного катания на коньках России, стало падение на тротуаре. А вот Ковтун в строю — хотя и в куда менее устойчивом положении, чем год назад. В Екатеринбурге Максим впервые в карьере исполнил пять чистых четверных прыжков за две программы, и это был его звездный час. Казалось, с этой точки дорога может вести только наверх, в направлении стабильности, высоких оценок и покорения европейской и мировой вершин.

КОВТУНУ ПРЕДСТОИТ ОТЫГРЫВАТЬСЯ

Однако Максима увело в другую сторону. После провального чемпионата мира он сменил тренера, перейдя от Елены Буяновой к Инне Гончаренко. Но видимых результатов этот трансфер не дал. Нестабильность осталась ахиллесовой пятой трехкратного чемпиона России, и масштабы этой беды, по ощущениям, стали сильно раздражать руководство федерации. Что вполне логично: на обоих этапах «Гран-при» завалы в короткой программе отбрасывали лучшего фигуриста страны на последнее место, откуда он потом мучительно выкарабкивался. Появилось подозрение: если то же самое произойдет и на чемпионате страны, Ковтуна уже не простят.

Но сначала по жребию предстояло выступить его основным соперникам. И часть из них из-за серьезных ошибок очень сильно ухудшили свои шансы попасть в призеры и отобраться в сборную. Александр Петров, обычно стабильный как машина, сорвал каскадный лутц, а Дмитрий Алиев сдвоил четверной прыжок. Зато подтвердил свое качество надежного фигуриста Сергей Воронов. Старый конь борозды не портит — банально, но правда. А потом на лед вышел Михаил Коляда и наконец-то продемонстрировал то катание, которого от него ждали с весеннего чемпионата мира в Бостоне. Оценку в 95 с лишним баллов, которую Коляда получил, мог превзойти только один фигурист — Ковтун.

Но что такой оценки не будет, стало понятно уже после четверного сальхова, который Максим оставил без выезда. Ну а потом произошел четверной тулуп «Ковтун-стайл», как грустно шутят некоторые коллеги трехкратного чемпиона России по цеху — в смысле, «бабочка». В очередной уже раз. И судьи не сделали Ковтуну никакой «чемпионской скидки» - наказали по полной. 76 баллов — это фактически приговор. Максим в итоге остался только седьмым с отставанием от занимающего третье место Воронова в девять баллов и от сенсационно взлетевшего на вторую позицию финалиста юниорского «Гран-при» этого сезона Александра Самарина в 11 баллов.

- Сейчас я на эмоциях, и комментировать особо ничего не буду, - развел руками Ковтун, все же вышедший в смешанную зону. - Мне надо все проанализировать с тренером. И разработать план на произвольную программу — варианты есть разные.

Итак, если трехкратный чемпион страны не хочет остаться за пределами команды для участия в чемпионатах Европы и мира, ему надо в пятницу отыгрывать очень много. Реально ли это? Если Ковтун чисто исполнит максимально сложный вариант своей программы, то да. Но можно только догадываться, насколько сложно будет это сделать спортсмену, который на недавнем этапе «Гран-при» в Китае в «уголке слез и поцелуев» тоже был на эмоциях и сорвался, заявив в камеру: что бы ни делал и как бы ни работал, ничего не получается...

БЛАГОДАРНОСТЬ ЧЕМПИОНАМ

Ксению Столбову и Федора Климова после выступления в короткой программе на чемпионате России благодарили не только болельщики, но и журналисты. Просто за то, что они вернулись. По прекрасной паре, которая способна показывать волшебное катание, соскучились абсолютно все. И они его продемонстрировали — под такую же волшебную музыку Дебюсси. Даже при том, что чувствуется - Ксения и Федор не в оптимальной форме.

- Четыре недели всего тренировались, конечно, было тяжело. Что смогли, показали, - вздохнула Столбова, только месяц назад залечившая травму ноги. - До чемпионата Европы еще есть время, я уверена, что наберем оптимальную форму. И будем лучше кататься, чем раньше.

Тем не менее, чемпионы олимпийского командного турнира Сочи в Челябинске пока не первые. Их совершенно по делу обошли одногруппники — также тренирующиеся у Нины Мозер Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Чемпионы недавнего финала «Гран-при» были энергичнее, быстрее и просто чище катались. Хотя и признались, что подустали после Марселя.

А вот Юко Кавагути и Александру Смирнову, несмотря на героическое возвращение после тяжелой травмы партнерши, полученной в январе, похоже, будет крайне трудно в нынешнем сезоне попасть на чемпионаты Европы и мира. Неожиданно подвела подкрутка — Юко вроде бы уже встала на лед, но, тем не менее, упала. Пять баллов отставания от занимающих третье место Натальи Забияко и Александра Энберта Кавагути и Смирнову будет отыграть еще сложнее, чем девять баллов — Ковтуну.

СОЛОВЬЕВУ ОЦЕНКА ПРИСНИЛАСЬ

Ну а под занавес первого дня чемпионата России зрители увидели баллы, превышающие мировой рекорд. Нет, он не будет признан официальным, поскольку турнир не международным. Но 81,40 балла за короткий танец, набранные Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьевым — это показатель абсолютного лидерства этой пары в стране.

- На самом деле, это вообще ни разу не мировой рекорд, - засмеялась Боброва в разговоре с корреспондентом «Советского спорта». - Французы (двукратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон) на своем внутреннем старте получали 84 балла. Так что нам есть куда расти.

А Соловьев рассказал, что оценка ему... приснилась накануне ночью. «Мне фигурное катание вообще не снится уже много лет, - признался он. - Бывает, очень редко что-то связанное с коньками или со льдом, но как мы катаемся — никогда. А сегодня ночью мне приснилось, что мы с Катей выступаем и получаем 81 балл. Видимо, это было какое-то предзнаменование».

Второе место Александры Степановой и Ивана Букина — это то, что предсказывалось специалистами еще до чемпионата России. Если эта пара, которая в нынешнем сезоне выглядит просто превосходно, выдержит испытание и произвольной программой — серебро будет их. А в борьбе за бронзу равные шансы остаются у Виктории Синициной/Никиты Кацалапова и Елены Ильиных/Руслана Жиганшина.