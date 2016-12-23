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Дмитрий Васильев: Взялись за биатлон, но главная цель – ЧМ по футболу

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Васильев: Взялись за биатлон, но главная цель – ЧМ по футболу
Источник: РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о решениях исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).

- Дмитрий, как оцените решение исполкома IBU: могло быть хуже?
- Это лучшее решение, найден удобный для всех компромисс. Отношение международной федерации к Союзу биатлонистов России и к нашим спортсменам позитивное. Усугублять ситуацию, доводить ее до патовой никому было не выгодно. Думаю, принятое решение устроит всех. СБР уже проводит домашнюю работу над ошибками, и эта работа будет поддержана IBU.

- А теперь о решениях исполкома IBU по пунктам. Что у нас отберут юношеский чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира в Тюмени, это было очевидно? Тем более, сегодня Норвежская федерация биатлона заявила, что нужно забрать у России все соревнования, а чехи объявили о своем решении не ехать в Тюмень.
- Было очевидно, что мы этих соревнований лишимся. Только необходимо уточнение – мы сами отказались от их проведения. Это было компромиссное решение с нашей стороны.

- Следующий пункт. Начато дисциплинарное расследование в отношении двух наших биатлонистов, на время расследования они временно дисквалифицированы. Фамилии не называются, но велика вероятность, что эти спортсмены входят в сборную.
- У меня есть информация, что один из них уже отбывает дисквалификацию, а второй выступает только в российских соревнованиях. Он в сборную точно не входит и никогда не входил.

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- Т.е. вы знаете фамилии?
- Не знаю. Я обладаю лишь той информацией, которую изложил выше.

- Теперь об оставшихся 29 биатлонистах.
- Здесь все очевидно: в отношении них будет продолжена проверка.

- И последний пункт: в отношении СБР будет начато расследование. Чем это нам грозит?
- Это общая фраза, она ни к чему не обязывает. Что здесь можно нового расследовать? Деятельность СБР абсолютно прозрачна, наша федерация давно и плотно взаимодействует со всеми международными структурами.

- Как думаете, отношение к нашим биатлонистам станет хуже?
- Между спортсменам и тренерами отношения нормальные. Они понимают, что есть презумпция невиновности. Ситуацию нагнетают журналисты. А здравые люди понимают, что сейчас нападать на Россию – это мировой тренд. И вот добрались до наших болезненных точек. Что любят в России? Футбол, хоккей и биатлон. С нашим хоккеем сложно что-то сделать, придраться там не к чему. Вот взялись за биатлон. Главная цель понятна – отобрать у России чемпионат мира по футболу. Но для этого надо провести артподготовку. 

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