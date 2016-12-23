Дмитрий Васильев: Взялись за биатлон, но главная цель – ЧМ по футболу
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о решениях исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).
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Дмитрий, как оцените решение исполкома
IBU:
могло быть хуже?
- Это лучшее решение, найден удобный для всех компромисс. Отношение международной федерации к Союзу биатлонистов России и к нашим спортсменам позитивное. Усугублять ситуацию, доводить ее до патовой никому было не выгодно. Думаю, принятое решение устроит всех. СБР уже проводит домашнюю работу над ошибками, и эта работа будет поддержана IBU.
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А теперь о решениях исполкома IBU
по пунктам. Что у нас отберут юношеский
чемпионат мира в Острове и этап Кубка
мира в Тюмени, это было очевидно? Тем
более, сегодня Норвежская федерация
биатлона заявила, что нужно забрать у
России все соревнования, а чехи объявили
о своем решении не ехать в Тюмень.
- Было очевидно, что мы этих соревнований лишимся. Только необходимо уточнение – мы сами отказались от их проведения. Это было компромиссное решение с нашей стороны.
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Следующий пункт. Начато дисциплинарное
расследование в отношении двух наших
биатлонистов, на время расследования
они временно дисквалифицированы. Фамилии
не называются, но велика вероятность,
что эти спортсмены входят в сборную.
- У меня есть информация, что один из них уже отбывает дисквалификацию, а второй выступает только в российских соревнованиях. Он в сборную точно не входит и никогда не входил.
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- Т.е.
вы знаете фамилии?
- Не знаю. Я обладаю лишь той информацией, которую изложил выше.
- Теперь
об оставшихся 29 биатлонистах.
- Здесь все очевидно: в отношении них будет продолжена проверка.
- И
последний пункт: в отношении СБР будет
начато расследование. Чем это нам грозит?
- Это общая фраза, она ни к чему не обязывает. Что здесь можно нового расследовать? Деятельность СБР абсолютно прозрачна, наша федерация давно и плотно взаимодействует со всеми международными структурами.
- Как
думаете, отношение к нашим биатлонистам
станет хуже?
- Между спортсменам и тренерами отношения нормальные. Они понимают, что есть презумпция невиновности. Ситуацию нагнетают журналисты. А здравые люди понимают, что сейчас нападать на Россию – это мировой тренд. И вот добрались до наших болезненных точек. Что любят в России? Футбол, хоккей и биатлон. С нашим хоккеем сложно что-то сделать, придраться там не к чему. Вот взялись за биатлон. Главная цель понятна – отобрать у России чемпионат мира по футболу. Но для этого надо провести артподготовку.
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