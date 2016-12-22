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Светлана Журова: Нас выдавливают из мирового спорта

Игорь Емельянов
Игорь Емельянов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Светлана Журова
Светлана ЖуроваИсточник: «Советский спорт»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова дала свой комментарий тяжелому для России решению, вынесенному на заседании исполкома IBU.

- Итак, нас лишили этапа КМ в Тюмени и молодежного чемпионата в Острове. Открыто расследования IBU против двух спортсменов, выступавших за сборную России в Сочи и по 29 биатлонистам, к той сборной отношения не имевшим.
- Фамилии этих двух спортсменов названы или опять под номерами?

- Пока не названы.
- Надо понимать, какие именно документы и какие именно пробы находятся в руках федерации. Просто повторять слова Родченкова – это у меня не вызывает никакого доверия. Ну, даже если предположить, что кто-то заставил спортсменов взять из рук Родченкова какие-то лекарства, еще не факт, что эти спортсмены, зайдя за угол, не выкинули их в мусорное ведро. «Я подсадил всех на волшебную таблетку!» - звучит неубедительно. Надо понимать, что спортсмены тоже хитрят. Для меня убедительное доказательство – на протяжении какого-то времени следы в пробах, обнаруженные у спортсменов.

- Есть данные о пробирках, имевших внешние повреждения, то есть с потенциально подмененными пробами.
- Интересно, у иностранных спортсменов нет опасений, что, раз ВАДА утверждает, будто пробирки легко вскрыть, то и их собственные пробы тоже кто-то мог подменить или подменит в будущем? И они должны бы бунтовать по этому поводу и по поводу существующей системы допинг-контроля?

Есть еще вторая, очень неприятная тенденция. Почему это произошло именно сейчас и именно в биатлоне?

- Вы знаете, или предполагаете?
- Я не знаю, кто планировал всю эту атаку на Россию. Но они поняли, что история с МОКом не сработала. Это весьма зарегламентированная организация. У МОК куча правил, и он опасается, что, если Россия подаст в суд, то у нее есть основания этот суд выиграть. И тогда они пошли по другому принципу: персонализация. Отдельные спортсмены и отдельные представители федераций начали заявлять о бойкоте: «Мы боимся России, мы в Россию ехать не хотим!». Западные СМИ подготовили почву, подогрели общественное мнение. Достаточно было даже минимальной негативной информации - и спортсмены начали реагировать. Отказывается один, другой, третий – и вот уже этап Кубка мира или чемпионат сорван. Его же никто не будет смотреть, и он станет неинтересен рекламодателям. Такой «подогрев» спортсменов – золотая жила. Вот Бьорндален – взрослый, взвешенный человек, он не поддается настроениям – он говорит о доказательствах.

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- Но пробы 31 человек, похоже, все-таки в число доказательств входят…
- А вы уверены в том, что ни у кого из них не было терапевтических разрешений? Мы этого сейчас знать не можем, а буча поднята уже большая.

- Норвежцы, чехи и британцы еще до сегодняшнего исполкома заявили о бойкоте стартов на территории России...
- Когда федерация не берет на себя отказ от стартов в России, задействуют отдельные персоны – и вот уже вам аргументация отказаться от этапа кубка мира в Тюмени. Наверняка в регламенте есть пункт о том, что, из-за отказа ряда спортсменов от участия в конкретном турнире в конкретной стране он может (и должен быть) перенесен. А, особенно, если отказываются лидеры. И рекламодатели уже намекают – выбирайте страну правильнее.

- Но, вообще-то, у чехов от имени федерации высказался ее президент - то есть он представляет и организацию, и даже в какой-то мере страну…
- А вы обратили внимание, что именно он сказал? Он говорил о том, что не надо наказывать спортсменов, надо наказывать чиновников. Кого он предложил наказать – президента нашей страны? За этим ничего кроме русофобских настроений и политических игр я не вижу.

- Что будет дальше. И как нам поступать?
- Такое впечатление, что нас вынуждают прекратить куда-либо ездить на соревнования. После революции 1917 года спортсмены из России никуда не ездили за рубеж много лет. Все понимали, что атлеты из Страны Советов никому там не нужны, что возможны провокации, будут бойкоты, кто-то откажется выходить с нами на один забег или заплыв. У меня еще год назад возникло ощущение, что нас выдавливают в эту сторону.

Мы-то думаем, что у нас есть законные основания для своей защиты и для решения этой проблемы. А эти ребята законными путями идти не собираются.

Но ведь даже Макларен признает – сменились те чиновники, что были в 2011-2015-м, и те спортсмены либо дисквалифицированы, либо закончили со спортом. И больше года наши пробы анализируются только за рубежом. Сегодняшние победители наши - чистые. Изменилась ситуация.

Но нам все-равно приходится бороться с ветряными мельницами.

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