15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России

Два российских биатлониста будут отстранены от соревнований, а Россия потеряла финальный этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове. «Советский спорт» вспомнил, как развивались события, которые привели к такому итогу.

7 декабря в Лондоне глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада, посвященного расследованию о применении допинга и манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи. Сообщалось, что есть доказательства в нарушении антидопинговых правил минимум двумя нашими атлетами, выигравшими на Играх-2014 в сумме 4 золотые награды, а также еще рядом призеров и других членов сборной России. При этом имена фигурантов названы не были. Сообщалось, что списки с фамилиями будут отправлены в Международные федерации соответствующих видов спорта для дальнейших разбирательств. По факту, тень была брошена на всю нашу команду в целом.

11 декабря Латвийская Федерация бобслея и скелетона объявила о том, что будет бойкотировать запланированный на февраль в Сочи чемпионат мира. Позднее такое же решение приняла сборная Кореи. Национальные федерации США, Австрии и Великобритании заявили, что также рассматривают вариант с бойкотом.

«Подозрения – не основания для введения санкций». Что говорится в заявлении IBU

13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести ЧМ-2017 из Сочи в другое место (позднее было объявлено, что турнир пройдет в немецком Кенигзее). Любопытно, что еще утром того же дня представители IBSF заявляли, что речи об отмене проведения чемпионата мира в России не идет.

15 декабря стало известно, что комиссия WADA передала список из имен 31 российского биатлониста, фигурировавших в докладе Макларена, в IBU (Международный союз биатлонистов). Сами имена спортсменов не назывались. В тот же день глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что 22 декабря будет созвано заседание экспертной комиссии IBU, на основании выводов которой будет принято решение о применении каких-либо санкции в отношение российских атлетов и/или СБР.

В течение следующих дней представители зарубежных сборных критически высказывались в адрес нашей команды. В частности, многие норвежские биатлонисты призывали к отстранению всей сборной России от международных турниров, а лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад заявил, что призовет к бойкоту всех соревнований на территории нашей страны, если «российская сторона обойдется без серьезных последствий».

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22 декабря IBU, изучив рекомендации экспертной группы, заседание которой состоялось в этот же день, принял решение отстранить двух неназванных пока российских биатлонистов от международных стартов «в связи с дисциплинарными расследованиями МОК». В отношении оставшихся 29 спортсменов будет проведено дополнительное расследование. Ранее Союз биатлонистов России выступил с заявлением, что отказывается от проведения финального этапа Кубка мира в сезоне 2016-2017 в Тюмени, а так же от юниорского чемпионата мира-2017 в Острове (Псковская область).

Так же 22 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал свое решение отменить проведение в России финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту, которые должен был состояться 10-12 марта в Челябинске.