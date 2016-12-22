Серпом и молотом по льду: как «Спартак» провел ретро-матч (фотогалерея)
В четверг в КХЛ состоялся ретро-матч между «Спартаком» и «Локомотивом», приуроченный к 70-летней годовщине первой официальной игры красно-белых в чемпионатах страны. Потрясающее зрелище глазами фотографа «Советского спорта» Дарьи Исаевой.
У дворца болельщик ждала автомобильная выставка с символом сборной - Красной Машиной.Источник: «Советский спорт»
Получив зрелище не автовыставке народ требовал хлеба. Полевая кухня кормила всех желающих горячей кашей.Источник: «Советский спорт»
А дальше - танцы. Гармонист не щадил инструмента.Источник: «Советский спорт»
А танцоры - ног.Источник: «Советский спорт»
Даже самые суровые вожди сегодня были как никогда близки к народу.Источник: «Советский спорт»
Пионеры хоть и были похожи на статуи, но ради удачного кадра готовы были подвигаться.Источник: «Советский спорт»
Сувенирная продукция сегодня была щедрее обычного. Помимо шарфов и шайб с собой можно было унести немало советской символики.Источник: «Советский спорт»
Хулиганы и тунеядцы отчаянно пытались нарушать общественный порядок.Источник: «Советский спорт»
Для любителей фотографии на бумаге работала специальная фотобудка, из которой по доброй легенде ожидался вылет птички.Источник: «Советский спорт»
В коммунальной квартире ели, пили, читали, шили, играли и делали все одновременно, как и полагается.Источник: «Советский спорт»
Снимали этот матч специальные люди, которые не меньше остальных прочувствовали атмосферу матча.Источник: «Советский спорт»
Девушки из группы поддержки стали более сдержаны в прическах и танцах, но не растеряли современного энтузиазма.Источник: «Советский спорт»
«Спартак» вышел на лед в ретро-форме, более минималистичной в дизайне, чем обычно.Источник: «Советский спорт»
Болельщики не отставали и поддерживали на трибунах атмосферу СССР.Источник: «Советский спорт»
В коридор Ледовой Арены ВТБ можно было встретить по-настоящему стильных болельщиц красно-белого клуба.Источник: «Советский спорт»
Особым сюрпризом для всех болельщиков в этот день стал блиц-турнир Сергея Карякина, который помимо прочих обыграл ветерана Спартака Вячеслава Старшинова.Источник: «Советский спорт»
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