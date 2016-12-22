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Серпом и молотом по льду: как «Спартак» провел ретро-матч (фотогалерея)

Дарья Исаева
Дарья Исаева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг в КХЛ состоялся ретро-матч между «Спартаком» и «Локомотивом», приуроченный к 70-летней годовщине первой официальной игры красно-белых в чемпионатах страны. Потрясающее зрелище глазами фотографа «Советского спорта» Дарьи Исаевой.

У дворца болельщик ждала автомобильная выставка с символом сборной - Красной Машиной.
У дворца болельщик ждала автомобильная выставка с символом сборной - Красной Машиной.Источник: «Советский спорт»

Получив зрелище не автовыставке народ требовал хлеба. Полевая кухня кормила всех желающих горячей кашей.
Получив зрелище не автовыставке народ требовал хлеба. Полевая кухня кормила всех желающих горячей кашей.Источник: «Советский спорт»

А дальше - танцы. Гармонист не щадил инструмента.
А дальше - танцы. Гармонист не щадил инструмента.Источник: «Советский спорт»

А танцоры - ног.
А танцоры - ног.Источник: «Советский спорт»

Даже самые суровые вожди сегодня были как никогда близки к народу.
Даже самые суровые вожди сегодня были как никогда близки к народу.Источник: «Советский спорт»

Пионеры хоть и были похожи на статуи, но ради удачного кадра готовы были подвигаться.
Пионеры хоть и были похожи на статуи, но ради удачного кадра готовы были подвигаться.Источник: «Советский спорт»

Сувенирная продукция сегодня была щедрее обычного. Помимо шарфов и шайб с собой можно было унести немало советской символики.
Сувенирная продукция сегодня была щедрее обычного. Помимо шарфов и шайб с собой можно было унести немало советской символики.Источник: «Советский спорт»

Хулиганы и тунеядцы отчаянно пытались нарушать общественный порядок.
Хулиганы и тунеядцы отчаянно пытались нарушать общественный порядок.Источник: «Советский спорт»

Для любителей фотографии на бумаге работала специальная фотобудка, из которой по доброй легенде ожидался вылет птички.
Для любителей фотографии на бумаге работала специальная фотобудка, из которой по доброй легенде ожидался вылет птички.Источник: «Советский спорт»

В коммунальной квартире ели, пили, читали, шили, играли и делали все одновременно, как и полагается.
В коммунальной квартире ели, пили, читали, шили, играли и делали все одновременно, как и полагается.Источник: «Советский спорт»

Снимали этот матч специальные люди, которые не меньше остальных прочувствовали атмосферу матча.
Снимали этот матч специальные люди, которые не меньше остальных прочувствовали атмосферу матча.Источник: «Советский спорт»

Девушки из группы поддержки стали более сдержаны в прическах и танцах, но не растеряли современного энтузиазма.
Девушки из группы поддержки стали более сдержаны в прическах и танцах, но не растеряли современного энтузиазма.Источник: «Советский спорт»

«Спартак» вышел на лед в ретро-форме, более минималистичной в дизайне, чем обычно.
«Спартак» вышел на лед в ретро-форме, более минималистичной в дизайне, чем обычно.Источник: «Советский спорт»

Болельщики не отставали и поддерживали на трибунах атмосферу СССР.
Болельщики не отставали и поддерживали на трибунах атмосферу СССР.Источник: «Советский спорт»

В коридор Ледовой Арены ВТБ можно было встретить по-настоящему стильных болельщиц красно-белого клуба.
В коридор Ледовой Арены ВТБ можно было встретить по-настоящему стильных болельщиц красно-белого клуба.Источник: «Советский спорт»

Особым сюрпризом для всех болельщиков в этот день стал блиц-турнир Сергея Карякина, который помимо прочих обыграл ветерана Спартака Вячеслава Старшинова.
Особым сюрпризом для всех болельщиков в этот день стал блиц-турнир Сергея Карякина, который помимо прочих обыграл ветерана Спартака Вячеслава Старшинова.Источник: «Советский спорт»

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