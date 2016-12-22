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«Локомотив» победы не заслужил, «Спартак» взял «хорошие три очка»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Локомотив» победы не заслужил, «Спартак» взял «хорошие три очка»
Источник: «Советский спорт»

После ретро-матча «Спартак» – «Локомотив» (2:1) пресс-конференция главных тренеров прошла в ретро-стиле – без лишних вопросов, шума и пыли.

Отчет о матче ЗДЕСЬ

Позавчера после поражения в дерби «Динамо» наставник красно-белых Алексей Ярушкин в каждом вопросе-ответе выражал раздражение. Настолько велико оказалось преимущество бело-голубых. На этот раз он являл собой спокойствие.

– Болельщиков «Спартака» с большим праздником, с 70-летием отечественного хоккея, – бодро начал наставник «Локомотива» Алексей Кудашов. – Получилось представление хорошее, шоу хорошее. Что касается игры, то не заслужили мы победы. Играли слабо во всех компонентах – в атаке, обороне, завершении, физически себя неважно чувствовали. Так что «Спартак» с заслуженной победой.

– Как здоровье защитника Гаврикова, которому шайба попала в ногу?
– Он потом что-то сыграл через боль, где-то мы его поберегли. Сделаем снимки, и станет ясно.

– А почему не играл защитник Рафиков?
– Дали отдохнуть. Он здесь, с нами.

– Хорошие три очка, волевая победа, два периода играли хорошо, а третий по счету, – взял слово Ярушкин.
– Коллеги, теперь вы можете задать вопросы.

Удивительно, но у «матросов» не нашлось вопросов.

На том и разошлись…

Серпом и молотом по льду: как «Спартак» провел ретро-матч (фотогалерея)

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Контиола (Крунвалль), 16:49 (0:1 - бол.). Мирнов (Бондарев), 23:32 (1:1 - бол.). Стоа (Глазачев, Радил), 39:12 (2:1).

Место и дата

22 декабря 19:46, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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