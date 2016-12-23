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Максим Калиниченко: Если «Спартак» станет чемпионом, победу отметит полмира

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Калиниченко
Максим КалиниченкоИсточник: «Советский спорт»

Максим Калиниченко недавно тренировал «молодежку» харьковского «Металлиста», но после того, как клуб, по сути, прекратил существование, экс-полузащитник «Спартака» и сборной Украины – без работы. Наслаждается семейной жизнью, охотно говорит про красно-белых, по прежнему употребляя по отношению к клубу местоимение «мы». Корреспондент «Советского спорта» встретился с Максимом вскоре после… утренника в детском саду.

«КАРПИН КОМАНДУ ДЕРЖАЛ НА ПЛАВУ»

- Как все прошло, Максим?
- Дед Мороз затянул, конечно. А если серьезно, все хорошо. Малая выступила замечательно.

- Вас с дочкой выступать не звали?
- Не-не. Я свое в садике оттрубил.

- Вы где сейчас чаще – в Москве или Харькове?
- Дети здесь учатся. Если заняться нечем – я здесь. Летом больше был на Украине. А вот прилетели с моря – неделю как в Москве. Хочу опять куда-то свалить. С одной стороны, хорошо, когда такой график: захотел – уехал. С другой – бездельничать надоело.

- От «Металлиста», где вы работали до этого, осталось что-то?
- Насколько знаю, тренировалась команда. Финансово как не было ничего, так и нет. Новая структура создана – играют в любительской лиге. Собирались во вторую лигу. Пока все на энтузиазме. Мне предлагали остаться, но спортивного азарта не почувствовал. Хотя отношения, конечно, со всеми поддерживаю.

- В программе «Про футбол» на украинском ТВ – вы штатный эксперт?
- Штатный, но график не жесткий.

- Это все ради интереса или финансовая сторона дела тоже важна?
- Подчеркивал, что на это не живу. Но в любой работе финансовая составляющая должна быть. Деньги важны – не буду юлить. Только курс гривны упал, а ставка осталась прежней...

- На российское ТВ не зовут?
- Нет.

- На «Матч ТВ» Карпин в порядке.
- Редко попадаю на программы с аналитикой, но наслышан, что он – один из топ-экспертов. Неудивительно. У Валерия Георгиевича хороший язык и ясный ум. Он хорошо понимает футбол и главное – хорошо объясняет.

- Вам не кажется, что его – работа на ТВ, а не тренером?
- Мне кажется, он небезуспешно поработал и тренером. Боеспособная команда у Карпина была. Ему хватало харизмы держать «Спартак» на плаву. А чего не хватило… Наверное, Карпин и сам не скажет, чего. То, что он хотел – было или ему давали. До определенного момента. А что касается эксперта на ТВ… Если б платили, как на Sky Sports, скажем, думаю, Карпин не задумывался бы о возвращении к работе тренером.

Валерий Карпин
Валерий КарпинИсточник: «Советский спорт»

«БЕРДЫЕВ – ВЗРОСЛЫЙ ДЯДЯ, ЕМУ НЕ НАДО КРИЧАТЬ»

- Как вы отреагировали, что Аленичева оставили главным тренером и с ним «Спартак» начинал сезон?
- Все-таки в Диме был виден потенциал. Но я остаюсь при мнении, что он рано пришел тренером в «Спартак». Не хватило авторитета или авторитаризма даже. Недогибал палку. Знаю, что он не сторонник крика и мата. Аленичев – прямой, но мягкий человек.

- А без крика и мата никак?
- Никак. Хотя Бердыев, например, зарабатывал авторитет годами. Он взрослый дядя и ему не надо кричать и бегать по бровке, как Конте или Каррера. Моуриньо – и тот повзрослел, стал спокойнее. И Клопп успокаивается. То же будет с Конте и Каррерой. Недостаток опыта они пока компенсируют энергетикой. Хотя и знания, конечно, тоже есть. У итальянцев вообще тактики целый вагон. Но главное – Каррера разбудил «Спартак».

- С Аленичевым он заснул?
- Скорее всего, он не смог достучаться. Когда поражения идут, надо и психануть, кинуть бутылку и бутсу в кого-то. А так после победы похлопали друг другу, после поражения – тоже. Вот и спеклись на этом. Заснули...

- Говорили с Аленичевым или Титовым после их ухода?
- С Егором в «Лужниках» в футбол играли, но эту тему не трогал. Во-первых, не скажет. Во-вторых, не хочется в такой обстановке. Ведь это не одного часа разговор. И не одной выпитой бутылки. Хотя интересно было бы послушать, что было. С некоторыми футболистами общался, знаю их версию. Сопоставить бы.

- По-прежнему считаете, что ситуации, когда Аленичев сказал, что Старков – тупик для «Спартака», и когда сам Аленичев вынужден был уйти – разные?
- Ситуации, может, и такие же. Но теперь Аленичев – тренер. Сейчас он, наверное, так бы не сказал. Хотя Дима – прямой и справедливый. Тогда он сказал, как понимал ситуацию. Но почему я должен осуждать эти слова? У меня и своих хватало.

Дмитрий Аленичев, Дмитрий Ананко, Егор Титов (слева направо)
Дмитрий Аленичев, Дмитрий Ананко, Егор Титов (слева направо)Источник: «Советский спорт»

«ПЯТЬ ОЧКОВ ОТРЫВА ОТ «ЗЕНИТА»? ВСЕ РАВНО НЕСПОКОЙНО»

- Титов считает, что «Спартак» сейчас на своем месте. Согласны?
- Да. Мы давно ждем первого места. По игре и всему, что вижу, «Спартак» стал солидным. Это в мелочах проявляется. Раньше во время контратаки на наши ворота, когда три защитника оставалось против четырех соперников, начиналась паника. Сейчас же есть уверенность, что игроки спокойно будут защищаться.

С приходом Фернандо появилась стабильность. Мяч у него, он его не теряет. И вокруг бразильца люди открываются. А не так, что опорный щелкает мяч вперед – и там его подбирают. Мяч может только с кровью потеряться. Мы его просто так не отдадим. Вот из этого и складывается картинка.

- Какой ее хочет видеть Каррера?
- Уверен, он все досконально доносит. Вспоминаю, как работал со Скалой. Например, на тренировках, если мяч прилетал в точку в метре от заданной, он менял расстановку всей линии. Думаю, так же и у Карреры.

- У него все получается?
- Рано говорить о чем-то. При Карпине, было время, рвали, а после перерыва команда останавливалась. Далек от мысли, что пять очков, которые везем «Зениту», позволяют спокойно себя чувствовать всем. Этот перерыв плох для такой эмоциональной команды, как «Спартак». Важно сохранить эмоции, подписать пару топ-игроков.

- Важен ли русский костяк?
- Он нужен только из-за лимита на легионеров, который, в свою очередь, не нужен ни чемпионату, ни сборной России.

- Как думаете, правда ли переход Селихова изначально не согласовали с Каррерой? Говорили, будто итальянец недоволен этим.
- Он и должен быть недоволен, если так. Но можно же объяснить, что игрока давно вели, так что не думаю, что был скандал. Тренер может сказать: «Хорошо, только больше без моего ведома так не делайте». А истерика по этому поводу… Уже привык к такому.

- «Спартак» не может жить в спокойствии – болельщикам нужна тема, которую надо «почесывать».
- Не может, да. Есть категория болельщиков, которым нужно, чтобы было плохо. Ищут инсайд, мол, я первый узнал, все пропало. Такие слухи сейчас вокруг Попова, Таски, перехода Луиса Адриано…

Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: «Советский спорт»

«ФЕРНАНДО – СОБАКА. ГЛУШАКОВ – ЦЕПНОЙ ПЕС!»

- Вы тоже впечатлены игрой Глушакова?
- Денис очень прибавил. Его выдвинули вперед и в атаке он стал даже полезнее Квинси.

- Неужели Аленичев этого не видел?
- У него не было Фернандо – эдакой собаки. Он отбирает мяч, пятой точкой его прикрывает и отодвигает людей. Нормально бежит, хорошо читает игру.

- Если Фернандо собака, кто Глушаков?
- Цепной пес! Но в атаке он все же лучше, чем в отборе. Когда Денис играет чисто оборонительного опорника, он меньше пользы приносит, нежели на позиции мини-Джеррарда. Хотя мини ли? Денис серьезный уровень показывает.

- Зе Луиша раньше рисовали с деревянными ногами, а теперь он в порядке.
- Я еще с Титовым, когда Егор был в «Спартаке», про него говорил. Егор отмечал, что данные – сумасшедшие, но забить не может. Что делать – не знаем. Но вот начал же забивать.

- Кажется, Промес немного потерял хватку.
- Промес до травмы почти два года без замен играл, потом сборная добавилась. Но есть предел человеческих возможностей. Хорошо, что есть Зе Луиш, Глушаков – лидеры подменяют друг друга. Большего ждал от Попова и Ананидзе. В «Шахтере» на Джано Бернанрд похож. Он благодаря своим свеженьким ногам из соперников обезьян делает! Но не следующий матч его могут не выпустить, игрок обижается. Тут уже тренер должен объяснить ситуацию.

- А что спартаковская молодежь? Зуев? Давыдов?
- С молодыми у нас давно не задалось. Начинают играть часто уже в других командах. Плюс агенты, едва игрок проявляет себя в «Спартаке», сразу поют ему песни – мол, надо поднять контракт или сменить команду. Но иногда, даже не играя или периодически появляясь на поле в течение полугода, повариться в такой команде как «Спартак», полезнее, чем в условном «Оренбурге».

«ДЗЮБА, БУДЬ МУЖИКОМ!»

- Один из своих (не молодых, правда), кто ушел – Дзюба…
- Он свой выбор сделал – Дзюба хотел трофеев. Но я не могу ему пожелать, чтобы он эти трофеи в той команде получал. Болею не за Дзюбу, а за «Спартак». Артема знаю – он упертый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И не договаривает.

- Например.
- Артем обижен за что-то на «Спартак», но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в «Спартаке», будь до конца мужиком. Мол, так и так, «Спартак» со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ними стану рвать и метать. Это я рассуждаю, как рядовой болельщик.

- Вот Андрей Червиченко не понимает, как Луческу, нынешний тренер Дзюбы в «Зените», оказался в петербургском клубе. Почему у него такое отношение к румынскому тренеру?
- Луческу – это топ-тренер. Скорее всего, Андрей Владимирович не знаком с его методиками, видением футбола. Если б копнул, что было в «Шахтере», он бы увидел. Там первый год-два тоже не гладко у Луческу было – он менял команду под себя. Но в том, что команда Луческу заиграет в итоге красиво и мощно – я уверен. Не хотелось бы, правда, чтобы уже в этом сезоне.

Артем Дзюба
Артем ДзюбаИсточник: «Советский спорт»

«С ЧЕРЧЕСОВЫМ НЕТ ПРОБЛЕМ»

- С Черчесовым, который вас в свое время вместе с Титовым в дубль переводил, сейчас нормально общаетесь?
- Не вижу проблем перекинуться с ним парой фраз.

- Как вам сборная России под его руководством?
- Черчесов пробует максимум игроков. На это было время, но с нового года эксперименты закончатся.

- Что было со сборной России на Евро?
- Команда показала свой уровень, как это ни прискорбно. Пожинаете плоды лимита. Потерянное поколение, мне кажется. Закормленное и неуправляемое.

- Кокорин и Мамаев – самое яркое его проявление?
- То, что было в Монако, показывает не уровень футболиста, а уровень отношения человека к остальным людям. Хотя не все же должны в библиотеке сидеть. Они не считают зазорным посещение клуба. Да и я не думаю, что на свои заработанные или полученные, как кто-то считает, деньги нельзя пойти погулять. На этом акцентировали внимание, потому, что проиграли на Евро. А что им после этого – в монастырь идти?

- Да.
- Многие люди так считают. Хорошо, я пошел в монастырь и нажрался там вина, устроил дебош. Хотел, как лучше – получилось как всегда.

- Выход-то какой?
- Сиди спокойно на острове, зафрахтуй яхту, катайся, чтоб никто не видел.

- Слуцкий все правильно сформулировал про сборную на Евро?
- Он имеет право высказываться, как считает нужным, потому что был в команде. По факту ведь так и сыграли. Он не про людей, а про их игру так выразился.

- А что с игрой сборной Украины на Евро, которая проиграла три матча и ни разу не забила?
- По крайней мере, команда показала желание. Не скажу, что провалила Евро. Провал был с Северной Ирландией. Матч с Германией дал необоснованную уверенность, что ирландцев на одной ноге обыграем. Даже я был уверен. И это передалось футболистам. Никто не ожидал, что команду так жестоко разорвут в клочья.

Георгий Щенников, Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо)
Георгий Щенников, Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо)Источник: «Советский спорт»

«ПОСТРЕЛЯЮ ИЗ ХЛОПУШЕК»

- Вы живо отреагировали в твиттере на историю с допингом, который обнаружили у Александра Поветкина.
- Все, что творится с допингом – это дичайшие вещи. Макларен ведь просто нарыл данные и роздал федерациям. Сколько все это длится, а ответа от России, пояснений внятных или опровержений до сих пор нет. И когда в разгар этого скандала у Поветкина положительный результат на допинг... У меня это в голове не укладывается. Неужели самим нельзя было проверится, до официального забора проб? Мне жаль тех, кто ничего не принимает. Потому что чистых спортсменов могут со всей этой грядкой прокатить.

- У вас был момент, когда тоже могли попасться на этой грядке.
- Знаменитый бромантановый скандал. Тогда попался Тит (Титов – Прим. ред.). Так же мог попасться и я. Правда, не уверен, что у меня что-то было. Читал интервью Ващука, Деменко, которые рассказывали про невероятные симптомы – чуть ли не спали они ночами, по потолку ходили. Но у меня ничего не было. Недавно услышал версию, будто была партия добавок с бромантаном и без. Может, мне досталась без? Хотя чистили-то всех в барокамере…

- Когда «Спартак» в 1990-е выигрывал чемпионство за чемпионством, не было традиции гуляний в городе. Хотя и после побед ЦСКА широко победу в Москве не отмечали. Почему?
- Есть спартаковская посещаемость на новом стадионе, а есть посещаемость ЦСКА. На «Спартак» и «Амкар» приходит 20 с лишним тысяч, а на ЦСКА с «Амкаром» – семь. Ну, о чем говорить? Гулять, скажем так, некому. Понятно, это небольшой стеб с моей стороны. Но и приелось уже каждый год или через год праздновать чемпионство. А когда первое золото было, думаю, армейские болельщики хорошо погуляли. Хотя я не помню этого. Да и не должен.

- Если «Спартак» станет чемпионом, Москва будет гулять?
- Не только Москва – полмира будет гулять!

- Вы поедете в центр?
- Пожалуй, постреляю во дворе из хлопушек.

«СПАСИБО ЗА ПОМЩЬ СЕМЬЕ АРТЕМА БЕЗРОДНОГО» 

Максим Калиниченко благодарит всех, кто откликнулся на его просьбу о помощи семье экс-спартаковца Артема Безродного, которого не стало в этом году.

- Спасибо всем, это и слова жены Артема – Виты. Собрали приличную сумму, помогли семье. Я не поехал на похороны, остался заниматься техническими вопросами. Хотелось бы устроить матч или турнир памяти Безродного в Сумах, пригласить команду спартаковских болельщиков или ветернанов. Но из России сейчас тяжело привезти команду...

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