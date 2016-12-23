«Спартак» в миниатюре. Красно-белые игроки - одни из самых низкорослых в России

Швейцарская исследовательская группа опубликовала интересную статистику европейских футбольных клубов.

Исследовательска я группа CIES Football Observatory, работающая в рамках международного центра спортивных исследований в Швейцарии, опубликовала занимательную статистику первой половины сезона 2016/17 в европейском футболе.

Исследователи составили рейтинг команд в соответствии с несколькими критериями: средний возраст, рост, стабильность состава, процент минут проведенных на поле легионерами, воспитанниками клуба, а также количество футболистов, использованных тренером в матчах.

Отдельного внимания заслуживают российские команды. Начать исследователи предлагают с возраста.

Возраст

Самой старой командой в Российской футбольной Премьер-лиге оказался «Оренбург» Средний возраст футболистов клуба-новичка РФПЛ составляет 29,3 года. На втором месте идет столичный «Локомотив» - 29,17 лет и замыкает тройку самых старых отечественных клубов тульский «Арсенал» - 28,98 лет. Интересно, что все эти команды располагаются в нижней части турнирной таблицы.

Там же расположилась и самая молодая команда в стране – махачкалинский «Анжи». Средний возраст «орлов» составил рекордные 25,65 лет. На втором месте по этому показателя идет «Уфа» - 26,46 лет. Третья строчка досталась пермскому «Амкару» - 26,63 года.

В тройке лидеров самый низкий показатель у «Спартака» - 27,29 лет. Вторым идет «Зенит» - 28,2 года и третья строчка досталась ЦСКА – 28,28 лет.

Рост

Также исследователи считают важным показателем средний рост игроков команды.

В российской Премьер-лиге самым высокорослым клубом оказалась томская «Томь» - средний рост игроков составил 185 сантиметров. К сожалению, набирать очки команде это никак не помогает. Может в баскетбол попробовать поиграть? Следом идет «Ростов» со средним ростом футболиста 184,7 сантиметров. Третьи – игроки «Анжи» - 184,2 сантиметра – молодые и высокие.

Самая низкорослая команда РФПЛ – «Уфа». Средний рост игроков едва перевалил за отметку 180 сантиметров – 180,2. Вот против кого надо играть в английский футбол с большим количеством навесов. Вторую с конца строчку занимает лидер чемпионата – «Спартак» - всего 181,8 сантиметров. Дальше идет «Урал» - 182,1 сантиметра.

Стабильность состава

Под стабильностью состава швейцарские исследователи понимают среднее количество лет, которые провели в команде футболисты, выходившие на поле с июля по декабрь.

Лидером по этому показателю, как и следовало ожидать, оказался московский ЦСКА. В среднем футболисты армейцев провели в команде по 6,84 года. Это рекордный показатель не только для России, но и вообще для всех европейских футбольных первенств. Все остальные команды в Старом Свете сильно отстали от ЦСКА. На втором месте в Европе идет донецкий «Шахтер» - в среднем по 5,35 лет в команде. Третьи – игроки шведского клуба «Сёбра» - 5,31 года. Интересно, что на четвертой строчке идет испанская «Барселона» - 5,06 лет, а пятое место занимает мадридский «Реал», в котором футболисты проводят в среднем по 4,97 года.

В России на втором месте по показателю стабильности идет московский «Локомотив» - всего 4,26 года. У расположившихся третьими «Крыльев Советов» и того меньше – 3,59 лет.

Самый нестабильный клуб России – «Томь» - 1,24 года в команде в среднем проводят ее футболисты. Неудивительно, что такой несыгранный коллектив идет последним в первенстве. Второй с конца и в чемпионате и в списке самых стабильных клубов – тульский «Арсенал» - 1,34 года. Третий – махачкалинский «Анжи» - 2 года ровно в среднем провели «орлы» в своем клубе. Зависимость результата от этого показателя прослеживается очень явно.

Легионеры

Далее исследователи посчитали, какой процент от общего количества минут на поле провели легионеры. У нас, несмотря на лимит на иностранных футболистов, этот показатель по европейским меркам оказался весьма высоким.

Больше остальных иностранцы играют в составе питерского «Зенита». Сине-бело-голубы е иностранцы провели на поле 57,1% всего игрового времени. Вторым идет все планирующий сделать ставку на своих воспитанников «Краснодар» - 56,3% иностранного игрового времени. Третьи – «Анжи», попадающий практически в каждый рейтинг – 53,5% игрового времени у иностранцев.

Меньше остальных использует иностранную рабочую силу «Уфа» - всего 19,1% игрового времени на поле провели уфимские легионеры. Далее идет «Арсенал» - 19,6% и третий – «Оренбург» - 29,2. Оказывается, без иностранцев в нашей стране – никуда.

Воспитанники

Аналогичное исследование касается и воспитанников клуба – сколько времени на поле в составе команд провели собственные кадры.

Вы не поверите, но в составе сразу трех российских команд в 17-ти матчах осенней части чемпионата страны свои воспитанники не провели на поле ни одной минуты: «Краснодар», «Оренбург», «Арсенал». Весьма говорящий показатель, если вынести за скобки только недавно появившийся на карте футбольной России «Краснодар», еще не успевший вырастить своих игроков.

Больше всего собственные воспитанники играли за московский ЦСКА – целых 31,8% игроков времени. Но даже этого крайне мало – лишь место в седьмой десятке по Европе. Вторым идет «Спартак» - 15,7% времени своим кадрам отводит красно-белый клуб. Тройку замыкают «Крылья Советов» - 14,6% времени ан поле для «своих».

Длина скамейки

Следующая статистика касается количества игроков, которых в осенней части чемпионата тренеры российских клубов успели выпустить на поле.

Самая длинная скамейка запасных, судя по всему, у «Ростова». Тренеры южан использовали в 17-ти матчах 27 футболистов. На одного игрока меньше выходило на поле в составах «Краснодара» и «Томи» - по 26 футболистов.

Самая скудная скамейка в российской Премьер-лиге – у ЦСКА – всего 20 футболистов оказались в распоряжении уже покинувшего свой пост Леонида Слуцкого. На два игрока больше использовали наставники «Спартака» и «Амкара». Количество не всегда означает качество.

Россия в целом

Отдельно посчитали исследователи и статистику для каждой страны.

У России один из самых низких показателях в том, что касается использования своих воспитанников. В целом российские команды доверяют доморощенным игрокам всего 8,8% игрового времени – шестой с конца показатель с Старом Свете.

Легионеров мы, зато, используем с завидной регулярностью – 43% игрового времени доверяем футбольным гастарбайтерам – 10-й показатель на континенте.

Зато мы – одни из самых стабильных в Европе. В среднем в российских командах футболисты проводят по 2,98 лет – четвертый показатель.

Четвертые мы и по среднему возрасту футболистов. К сожалению четвертые не с конца – наша лига одна из самых старых на континенте – 27,79 лет средний возраст игрока отечественного клуба.