Последний тур чемпионата Боливии по футболу получился жарким.

Перед заключительным туром на первом месте с 49-ю очками шел 22-кратный чемпион страны «Боливар», на три очка от лидера отставал 13-кратный чемпион «Стронгест».

Для оформления 23-го титула «Боливару» хватало ничьей в гостях с одним из аутсайдеров – «Спорт Бойс», а «Стронгест» обязательно нужно было побеждать команду с девятого места – «Сан Хосе» – и ждать поражения конкурента. Интереса этим матчам добавляло то, что встречи начинались в одно время, но, забегая вперед, одна из них закончилась позже.

Со своей задачей «Стронгест» справился с легкостью, победив «Сан Хосе» со счетом 7:2.

«Боливару» пришлось намного сложнее: к 90-й минуте счет был 2:2, который устраивал лидера. Но в этот момент у команд сдали нервы: после массовой потасовки случилось сразу пять удалений. Судье пришлось прибавлять еще пять минут к уже добавленным пяти. Игра продолжилась в формате 9 на 8, а на 10-й добавленной минуте «Спорт Бойс» в меньшинстве после нескольких рикошетов забил победный мяч. Этот гол принес победу «Спорт Бойсу», а чемпионство – команде «Стронгест».





«Боливар» так расстроился, что на официальном сайте команды нет ни единого упоминания о заключительном матче чемпионата, а турнирная таблица так и не обновлена.