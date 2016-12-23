Спартаковец Артем Воронин: Жеглова от Шарапова не отличу! Мы – другое поколение

Форвард «Спартака» Артем Воронин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в ретро-матче красно-белых, посвященного 70-летию клуба.

- Сегодня играть было просто в кайф, - говорит после матча Воронин. – И на площадке была настоящая команда. Понимаете, команда команде рознь. И вот в матче с «Локомотивом» мы не только выполнили тренерскую установку, но и сделали то, о чем говорили весь сезон – здорово оборонялись, вовремя менялись и играли по счету. Сделали именно то, что нужно было сделать. Все грамотно. Понятно, что и у наших ворот были опасные моменты. Без этого никак. Тут вратарь выручил. Но еще больше – мы предотвратили.

- Значит, доказали, что «Спартак» - это не только ретро, но и сегодня грозная команда?

- Конечно! Только надо не останавливаться. Наша главная проблема в том, что мы можем выдать очень хороший матч, а потом в следующей игре провалиться. Вот, как это было с «Динамо». А надо всегда действовать так, как сегодня. Ведь время до плей-офф очень мало. Каждая игра – решающая.

- Раз уж вы вспомнили – что с «Динамо» не получилось (0:3)? Многие ждали, что в дерби будет более упорная битва.

- Мы к этому матчу подошли плохо в физическом плане. Я тогда правда не играл. Смотрел игру с трибуны. Не было у нас… Не то, что эмоций, а именно сил! А вот сегодня все было совсем по-другому. По движению мы были хороши!

- Что думают спартаковцы – битва за плей-офф продолжается или вы на Кубок Гагарина в этом сезоне уже рукой махнули?

- Говорим об этом много… Но надо же слова делом подкреплять! Вот сегодня можно сказать – будем бороться. А когда слова о плей-офф звучат после поражений – это неправильно. Надо вот после таких побед энергией заряжаться. Не отпускать их. Если будет вот также продолжать – попадем в плей-офф. А если мы после победы опять провалимся, значит, мы – плохая команда. Получается нас на долгий отрезок просто не хватает. Ну и зачем тогда в плей-офф попадать? Чтобы вылететь в первом же раунде? Попасть в Кубок Гагарина лишь для того, чтобы недолго побыть там статистами – тоже неправильно.

- Не отвлекали сегодня от матча разные примочки в стиле 40-х?

- Мне наоборот все очень понравилось. Побольше бы таких праздников. Чудесная атмосфера. Ни одного негативного момента.

- «Фердинанда» из кино узнали, на котором на матч приехали?

- Если честно, я в истории не силен. Просто сел и поехал. О фильме «Место встречи изменить нельзя» слыхал. Но наизусть его не знаю. Что за автобус – вообще не в курсе. Наверное, надо посмотреть. Но мы все же другое поколение.

- То есть Жеглова от Шарапова не отличите?

- Боюсь, что нет. Как бы стыдно за это не было. Не мой это конек.

- Но вот в фотосессии, где игроки «Спартака» изображали разные профессии прошлого вы же участвовали!

- Конечно! А кого тут еще снимать-то? Фотосессию с меня начали. Остальная команда так, в массовке была. Я нефтяника изображал. Это сейчас главная тема. Выхлопа только пока не чувствуется…