Сергей Бобровский: Всегда желаю успеха СКА. Там моя частичка сердца

Корреспондент «Советского спорта» в Калгари побеседовал с вратарем «Коламбуса» Сергеем Бобровским.



Когда думаешь, кто может завоевать «Харламов Трофи»-2017 как лучший хоккеист сезона, то в памяти сразу же всплывает: Сергей Бобровский.

Мы привыкли, что «Харламов Трофи» всегда достается форвардам. Так было всегда за всю историю приза. Но ведь эта награда не только для нападающих!

А вот вратарь Сергей Бобровский в этом сезоне просто феноменален. Вы помните, как он играл на Кубке мира, отражая по 36 бросков за матч. Как теперь тащит «Коламбус» на своих плечах.

20 побед за сезон – это первое место в лиге.

93,3% отраженных бросков – показательная цифра, по которой Бобровский один из лучших в НХЛ.

А еще Сергей повторил личный рекорд, одержав девять побед подряд. В восьми матчах он пропускал два и меньше голов. И вообще Бобу просто обязаны дать вторую «Везина Трофи» в его карьере. Лучше вратаря в НХЛ нет!

- «Коламбус» проиграл всего пять матчей в основное время. У вас получается какой-то фантастический сезон!

- Ну отлично, что тут еще скажешь? Команда на ходу, ребята бьются, работают. У нас все пока хорошо.

- Интересно, что «Коламбус» начал чемпионат с двух поражений подряд: от «Бостона» (3:6), «Сан-Хосе» (2:3). Но потом пошел на взлет. Не слишком ли рано ваша команда набрала такие обороты?

- Я не думаю о поражениях. Мы думаем о победах. Какая разница, что было вчера? Важно только то, что здесь и сейчас. Наш принцип – берем два очка и двигаемся дальше.

- У вас уже много лет есть трогательная традиция – обнимашки с капитаном команды Ником Фолиньо. Он к вам подъезжает последним, всегда тепло вас обнимает. С чего это началось? Что это символизирует?





- Просто радость. Традиция у нас такая. Что мы говорим в этот момент? Поздравляем друг друга с победой.

- После поражений тоже такой же процесс?

- Нет, когда мы проигрываем, то не обнимаемся.

- Фолиньо – ваш друг в команде?

- Да, у нас хорошее общение.

- Сборная России с вами завоевала золото, серебро, бронзу последних трех чемпионатов мира. Вы следили за тем, как команда Знарка выступала на Кубке Первого канала?

- Честно говоря, нет. Времени не нашлось. И стараюсь вне стадиона не думать о хоккее. Надо жить обычной нормальной жизнью.

- А есть симпатии в КХЛ? Вы выступали за СКА.

- Всегда желаю успеха СКА и всего самого наилучшего. Частичка сердца у меня со СКА, а также с родным «Металлургом» из Новокузнецка. У меня хорошие отношения и с клубом, и с ребятами там. Я всегда желаю им побед.

- Вас волнует судьба «Кузни»? Там опять проблемы.

- Конечно, безусловно волнует. Новокузнецкий хоккей живет очень долгое время, воспитал много хороших игроков. И я переживаю за судьбу команды.