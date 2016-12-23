Каким озверином кормят в Коламбусе? «Мундиры» порвали «Питтсбург» - 7:1! (видео)
Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о победе «Коламбуса», который растоптал лучшую команду Восточной конференции.
Конечно, это не самая удивительная победа «Коламбуса» в этом сезоне. Те 10:0 с «Монреалем», который тоже лидировал на Востоке, переплюнуть трудно.
Но вот теперь «мундиры» вынесли «Питтсбург» - так обычно Майк Тайсон укладывал своих соперников в глубокий нокаут – и сами возглавили дивизион Метрополитан.
Да что там, «Коламбус» возглавил Восточную конференцию!
Да что там, «Коламбус» занял первое место во всей лиге!
Сделаем скрин для истории – это просто невероятно.
«Коламбус» лучший в лиге даже по разнице шайб: +44.
И по победной серии: 11 побед подряд.
И вратарь там самый лучший – Сергей Бобровский. «Везину» запакуйте в картонную коробку, обвяжите красной ленточкой и отправьте в Новокузнецк.
Слушайте, но ведь в «Питтсбурге» играют совсем не слабые ребята. И вот даже Сидни Кросби открыл счет на третьей минуте, когда «Коламбус» потерял шайбу в своей зоне (да, эти ребята тоже ошибаются), и кэп «Пенс» сыграл на добивании.
Но что было потом?
В большинстве Кэм Аткинсон сравнял счет. Вообще он очень здорово играет в этом сезоне, забив уже 15-й гол.
Уильям Карлссон элегантным взмахом клюшки отправил вторую шайбу в сетку.
А потом наступило время ветерана Скотта Хартнелла, который вообще сделал хет-трик!
Это просто невероятно!
И ведь так бесцеремонно «Коламбус» обошелся с действующим обладателем Кубка Стэнли.
И да, «Джек Адамс Трофи» как лучший тренер НХЛ, конечно, должен получить Джон Торторелла. Еще в сентябре над ним все издевались на Кубке мира, когда он не смог вывести сборную США в плей-офф и поцапался с форвардом Максом Пачиоретти.
После двух поражений «Коламбуса» на старте показалось, что старина Тортс уже на низком старте. Но то, что происходит сейчас – это похоже на сказку под Рождество.
The Columbus Blue Jackets are the best team in the NHL. It's been a long 16 years. Watch out. https://t.co/nlJd4A8sff— scarlet and grayson (@graysongraysonk) 23 декабря 2016 г.
«Коламбус» - лучший в лиге! Господи, я целых 16 лет ждал этого дня!» - восклицают фанаты «Блю Джекетс».
Да, с того самого дня, как «Коламбус» вступил в плей-офф. Кстати, команда никогда в истории не проходила дальше первого раунда Кубка Стэнли. Но это будет в апреле. А сейчас можно подумать о «Президент Трофи», который дают лучшей команде регулярки.
Может, для «Вашингтона» это плохая примета. А для «Коламбуса» - уникальный случай, который не стоит упускать.
Матч
Коламбус - Питтсбург - 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)
Голы:
Кросби (Коул, Шири), 2:39 (0:1). Эткинсон (Фолиньо, Веннберг), 13:01 (1:1). Карлссон (Ганье, Андерсон), 30:15 (2:1). Хартнелл 32:20 (3:1). Хартнелл (Ганье, Джонсон), 42:44 (4:1). Саад (Веннберг), 43:01 (5:1). Дженнер (Дубински, Джонс), 43:35 (6:1). Хартнелл (Дубински, Саад), 46:24 (7:1).
Место и дата
23 декабря 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция