Каким озверином кормят в Коламбусе? «Мундиры» порвали «Питтсбург» - 7:1! (видео)

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о победе «Коламбуса», который растоптал лучшую команду Восточной конференции.

Конечно, это не самая удивительная победа «Коламбуса» в этом сезоне. Те 10:0 с «Монреалем», который тоже лидировал на Востоке, переплюнуть трудно.

Но вот теперь «мундиры» вынесли «Питтсбург» - так обычно Майк Тайсон укладывал своих соперников в глубокий нокаут – и сами возглавили дивизион Метрополитан.

Да что там, «Коламбус» возглавил Восточную конференцию!

Да что там, «Коламбус» занял первое место во всей лиге!

Сделаем скрин для истории – это просто невероятно.

«Коламбус» лучший в лиге даже по разнице шайб: +44.

И по победной серии: 11 побед подряд.

И вратарь там самый лучший – Сергей Бобровский. «Везину» запакуйте в картонную коробку, обвяжите красной ленточкой и отправьте в Новокузнецк.

Слушайте, но ведь в «Питтсбурге» играют совсем не слабые ребята. И вот даже Сидни Кросби открыл счет на третьей минуте, когда «Коламбус» потерял шайбу в своей зоне (да, эти ребята тоже ошибаются), и кэп «Пенс» сыграл на добивании.

Но что было потом?

В большинстве Кэм Аткинсон сравнял счет. Вообще он очень здорово играет в этом сезоне, забив уже 15-й гол.

Уильям Карлссон элегантным взмахом клюшки отправил вторую шайбу в сетку.

А потом наступило время ветерана Скотта Хартнелла, который вообще сделал хет-трик!

Это просто невероятно!

И ведь так бесцеремонно «Коламбус» обошелся с действующим обладателем Кубка Стэнли.

И да, «Джек Адамс Трофи» как лучший тренер НХЛ, конечно, должен получить Джон Торторелла. Еще в сентябре над ним все издевались на Кубке мира, когда он не смог вывести сборную США в плей-офф и поцапался с форвардом Максом Пачиоретти.

После двух поражений «Коламбуса» на старте показалось, что старина Тортс уже на низком старте. Но то, что происходит сейчас – это похоже на сказку под Рождество.

The Columbus Blue Jackets are the best team in the NHL. It's been a long 16 years. Watch out. https://t.co/nlJd4A8sff