Деревенская ярмарка. Зачем «Баварии» понадобились звезды «Хоффенхайма»?

Журналисты, не стесняясь, уже "окрасили" Никласа Зюле и Себастьяна Руди в баварские цвета

«Советский спорт» рассказывает о двух потенциальных и довольно неожиданных новичках в составе чемпионов Германии.

Зимнее трансферное окно в Европе еще не открыто, но уже очевидно, что в погоне за нужными игроками континентальные гранды продолжают сходить с ума. Так, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Бенфике», по меньшей мере, 45 миллионов евро за 22-летнего шведского защитника Виктора Линделефа. А сумму, в которую может встать мадридскому «Реалу» переход лидера атак дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, даже страшно называть вслух.

Клубы бундеслиги же в силу особенностей немецкого законодательства вынужденно продолжают жить по средствам, не оглядываясь на астрономические траты, которые позволяют себе англичане, испанцы или «арабский» «ПСЖ».

«Бавария» в данном отношении, разумеется, стоит особняком, но вовсе не является принципиальным исключением из правила. По сей день рекордный трансфер мюнхенцев составляет смешные по меркам современной АПЛ 40 миллионов евро. Именно в такую сумму в 2012 году обошелся «красным» баскский опорный хавбек и по совместительству центральный защитник Хави Мартинес.



В первый же «мюнхенский» сезон Хави Мартинес помог команде выиграть Лигу чемпионов



Исторический престиж, репутация и стабильно высокие результаты как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов до некоторой степени облегчают клубным боссам ведение переговорного процесса. Так, желание играть именно за «Баварию» Артуро Видаля и Матса Хуммельса позволило немцам заключить чрезвычайно выгодные сделки.

Однако в ситуации с Кевином Де Брюйне данный сценарий уже не сработал. Реактивный бельгиец очень хотел переехать из Вольфсбурга в Мюнхен, но «ротхозе» физически не смогли повторить летом 2015 года царское предложение «Манчестер Сити» (75 миллионов евро).

Сознавая, чем такое положение вещей грозит команде в долгосрочной перспективе, на Себенер-Штрассе забили тревогу. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге открыто признал, что сегодня клуб может себе позволить далеко не любой топовый трансфер. А новый старый президент Ули Хенесс активно ратует за отмену в Германии пресловутого «правила 50+1».

И все же «Бавария» планирует совершить в начале января две покупки. Вероятность перехода в стан действующих чемпионов страны защитника Никласа Зюле и хавбека Себастьяна Руди портал Transfermarkt.de оценивает в 82 и 70 процентов соответственно. В то время как немецкая пресса говорит об этих трансферах как о деле по сути уже решенном. Для болельщиков появился новый повод взвыть о том, что беспринципный клуб-монополист продолжает обирать сирых и несчастных соперников по внутреннему первенству. Хотя совершенно очевидно, что при всем уважении к впечатляющей работе молодого тренера Юлиана Нагельсманна, «Хоффенхайм» мюнхенцам – никак не конкурент.

Почему же «Бавария» останавливает свой выбор именно на этих игроках?

Идеология

В период правления Хосепа Гвардиолы болельщики «Баварии» не переставали шептаться о том, что в составе команды появляется все больше испаноязычных футболистов, что ведет к утрате фирменного стиля, самобытности и национальной идентичности коллектива.

С приходом на тренерский мостик Карло Анчелотти ситуация в этом смысле нисколько не изменилась. Выдавший ударный голевой отрезок осенью Йосуа Киммих в последнее время осел на скамейке запасных, карьеру воспитанника клуба Хольгер Бадштубера поломали травмы, и даже любимцу фанатов Томасу Мюллеру место в стартовом составе «красных» находится далеко не всегда.

Приобретение сразу двух футболистов сборной Германии (пусть и не самых известных и титулованных) поможет Хенессу и Румменигге соблюсти политес и поддержать реноме «Баварии» как главного донора национальной команды.

Бизнес

И все же покупка Себастьяна Руди с игровой точки зрения выглядит, мягко говоря, не очевидной. Этот старательный, но довольно ограниченный в техническом плане опорный хавбек нисколько не превосходит в классе «почти тезку» Себастьяна Роде, который летом был отправлен из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию» за ненадобностью.

Именно на этой позиции в стане мюнхенцев – запредельная конкуренция. Анчелотти по-прежнему души не чает в 35-летнем ветеране Хаби Алонсо, которому уже был предложен новый контракт. Статус в команде неукротимого Видаля не может подвергаться сомнению. А ведь есть еще великолепный Киммих и герой Евро-2016 Ренату Саншеш, который пока играет нечасто и терпеливо ждет своего часа. Не теряет надежд вернуться на свою родную позицию и Хави Мартинес.

Себастьян Руди на данный момент провел 12 матчей за сборную Германии



Какая участь в таких условиях будет уготована Руди? Действующий контракт Себастьяна с «Хоффенхаймом» истекает летом 2017 года, а значит «Бавария» заплатит за игрока чисто символическую сумму. Можно предположить, что, если не произойдет чуда, уже через год или полтора немецкий гегемон избавится от футболиста, прилично заработав на этой нехитрой финансовой операции.

Стратегия

Трансфер Никласа Зюле преследует совсем иную практическую цель. 21-летний исполин (рост игрока – 196 см) по праву считается одним из самых перспективных защитников Старого света. Он прошел через юниорские сборные Германии всех возрастов, успешно сыграл на олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро, где немцы завоевали серебро.

В услугах Никласа еще минувшим летом был крайне заинтересован лондонский «Челси», но футболист четко дал понять, что он не намерен покидать родину. Точно такое же заявление перед переездом на юг Германии в свое время сделал Мануэль Нойер. По словам Ули Хенесса, «Баварии» и «Хоффенхайму» еще предстоит определить сумму отступных за игрока, но решительная позиция самого Зюле свидетельствует о том, что достижение компромисса в данном случае – практически неизбежно.

У руководителей «Баварии» еще свежи в памяти матчи плей-офф Лиги чемпионов прошлого сезона, когда из-за вала травм Гвардиоле приходилось выпускать в центр обороны Киммиха и Давида Алабу, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, минувшим летом клуб отказался от услуг марокканца Мехди Бенатиа, а Жером Боатенг недавно угодил в лазарет по меньшей мере на полтора месяца.

Инвестиция в Никласа может оказаться сильным ходом баварского менеджмента как в отдаленной перспективе, так и в самом ближайшем будущем.