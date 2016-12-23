«Спартак»? «Зенит»? Сборная? Кого заклюет огненный петух

Юрий Цыбанев – о футбольных странностях Года Обезьяны и опасностях года 2017-го.

Не скажу, что шибко доверяю астрологическим прогнозам в их популярных версиях. Но одно дело не верить, а другое – проверить.

И выясняется, даже при самом поверхностном взгляде на уходящий футбольный 2016-й, что непоседливая и шаловливая Обезьяна, его сопровождавшая, такие гримасы нам состроила, таких невероятных дел натворила, что прямо-таки на-гора оправдала сделанные год назад прогнозы.

И как после этого не прислушаться к характеристикам Огненного Петуха, заступающего в 2017-м проказнице на смену?

Вот вам, навскидку и до кучи, – что стряслось (а другой глагол и не подойдет) в этом году. Из серии «Не может быть!». Аутсайдерского ранга «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Совсем не очевидных достоинств сборная Португалия покорила вершину на Евро, притом в оригинальнейшем жанре, только однажды за все восхождение упаковав выигрыш матча в классические 90 минут. Сборная Чили, никакой не фаворит, второй раз кряду отхватила Кубок Южной Америки.

И у нас Обезьяна-шалунья куролесила вовсю. Никому мало не показалось! Леонид Слуцкий встречал 2016-й героем-многостан очником, а провожает его безработным. «Зенит» всего второй раз в своей новейшей олигархической жизни остался вдруг без Лиги чемпионов. Безденежный «Ростов» весь год выдавал подвиги по расписанию и в заданном порядке: прорыв в вице-чемпионы с лигачемпионской путевкой – раз, уверенный проход в групповую стадию Лиги чемпионов – два, поверженная «Бавария» - три. Ну и на десерт: «Спартак» - чемпион осени, да еще с отрывом! Тоже ведь из цикла «Не может быть!».

После всего такого-эдакого уже нельзя не насторожиться, встречая Огненного Петуха. Как этот самодовольный гордец распорядится на футбольной ниве?

Ближе к бою курантов и звону бокалов с шампанским профессиональные трактовщики знаков Зодиака выложат любому желающему петушиные характеристики во всех подробностях. А здесь и сейчас примем во внимание главное: Огненный Петух уважает порядок и развитие. Если низким штилем выражаться – чтобы все в «курятнике» шло, как положено.

И сие, к примеру, означает, что «Спартаку», явному обезьяньему любимчику, не удастся докатить до чемпионства на осенней инерции, то есть – преимущественно на эмоциональном ресурсе. И с Массимо Карреры будет востребована большая, чем прежде, прочность игровой структуры. С другой стороны, важно будет не повредить ту органику, которой итальянец от команды добился. А то возникает подозрение, что в красно-белом клубе, воодушевившись лидерством, начинают раскатывать в рыночном раже губы на имена. Но имена в отрыве от оптимального рабочего настроения, известно, несут с собой не столько мастерство, сколько капризы.

«Зениту» нужно, напротив, найти эмоциональное единство. Выработать вектор общекомандного желания. И почистить ряды от тех, кто превратился в попутчиков. А еще сбалансировать исполнительский уровень – оборона-то определенно проседает. И тот факт, что «Спартак» увел из-под носа у «Зенита» Селихова, проверенного уже продолжительной премьер-лиговой практикой, а Питер ухватился за почти что новичка Лунева, в этом смысле не обнадеживает.

Ну, а сборную нашу петушок вряд ли сильно накажет. На ней, бедной, и так живого места не осталось, куда ее клевать… Но если Станислав Черчесов не выделит из обилия формальных кандидатов тех, с кем, что называется, можно идти в разведку на Кубке конфедераций, то 56-е место в рейтинге ФИФА может оказаться далеко еще не дном…