Как ломали Сергея Калинина. Удар в голову, инцидент в Ньюарке (видео, 5 гвоздей)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Как «Коламбус» разгромил «Питтсбург» со счетом 7:1

Сергей Бобровский: Всегда желаю успеха СКА. Там частичка сердца

ЦИФРА ДНЯ





Кто мог подумать, что свое 1888-е очко за карьеру в НХЛ, которое позволит ему обогнать Марка Мессье и стать вторым в истории бомбардиром после Уэйна Гретцки, наш герой Яромир Ягр наберет, коснувшись шайбы… попой?

А ведь так и было – бросок, шайба чиркает по свитеру Ягра в районе зада, и Александр Барков удачно играет на добивании.

Великий человек велик во всем.

Когда Ягр только догнал Мессье, то он не улыбнулся. Но теперь позволил себе эмоции. Поднял руку, поприветствовал публику. Игра остановилась. Прямо во время матча началась церемония. Ведущий объявил, что мы присутствуем при историческом событии. Яромиру вручили золотую клюшку. Зрители на трибунах едва не рыдали от восторга. Ягр толкнул речь. А потом продолжилась игра. Но этот момент навсегда войдет в историю НХЛ. Запоминайте и учитесь, как все организовывать!

УДАР ДНЯ





Безобразный случай произошел в Ньюарке, где «Нью-Джерси» играл против «Филадельфии». В центре площадки «летчик» Брэндон Мэннинг ударил локтем в голову форварда «Нью-Джерси» Сергея Калинина.

Сам удар не был таким уж вызывающим и ярким. Но просто так Калинин не упал бы на лед и не лежал бы пластом, обхватив голову руками. Вспыхнула массовая драка, начались большие разборки.

Но игроков потом удалили как раз за драки. В сумме обе команде набрали 82 минуты штрафа. Удар Калинина остался безнаказанным. Представляю, что было бы, если б так саданули Сидни Кросби или Коннора Макдэвида.

ВРАТАРИ ДНЯ





Три российских голкипера были в центре нашего внимания. Андрей Василевский проводил первый матч после травмы основного вратаря Бена Бишопа. И показал себя молодцом, когда принес победу над крепким «Сент-Луисом». Если у Василевского так все будет идти и дальше, он завоюет пост номер один.

Сергей Бобровский просто великолепен, одержал уже 20 побед, а его «Коламбус» прет как танк. Боб должен получить «Везина Трофи» как лучший голкипер НХЛ, и на данный момент других вариантов нет.

И наконец, многострадальный Семен Варламов пропустил пять шайб в матче против «Торонто» (0:6). Проблема «Эвеланш» совсем не во вратаре. Это худший клуб лиги, который нуждается в коренной перестройке. И начать ее нужно с тренера.

ПРОПАЖИ ДНЯ

Сразу шесть россиян не появились в составах своих клубов. Что с ними?

«Монреаль» остался без наших защитников. Андрей Марков внесен в список травмированных из-за травмы нижней части тела. Алексей Емелин получил выходной, потому что у него родила жена. Как я помню, у Алексея уже были две дочки, и теперь вот появилась на свет третья.

Помню шутку на этот счет от самого Емелина: «Кто сказал, что я – бракодел? Я – ювелир!»

Михаил Григоренко не может попасть в состав даже полумертвого «Колорадо». Видимо потому, что в пяти матчах из последних шести вообще не бросал по воротам. Большая роскошь для форварда.

Наиль Якупов традиционно выходит через раз в составе «Сент-Луиса». И тоже себя, кстати, проявить никак не может. Наконец, Никита Кучеров еще не готов сыграть за «Тампу», у него травма. Как и у Владислава Наместникова.

ГОЛ ДНЯ





Сидни Кросби забил уже 23-й гол в сезоне, а свою 19-ю шайбу забросил молодой Патрик Лайне. Изучим момент. Думаю, эти два форварда и разыграют «Морис Ришар Трофи» - приз лучшему снайперу лиги.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 25 сэйвов в матче с «Питтсбургом» (7:1)

2** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 21 сэйв в матче с «Сент-Луисом» (5:2)

3*** – Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Колорадо» (6:0)

ЦИТАТА

«Я мечтал, что обгоню Марка Мессье как-нибудь иначе – забью красивый гол, сделаю яркую передачу, моя команда победит. Но что вышло, то вышло».

Яромир ЯГР, форвард «Флориды»

ТАБЛО

Колорадо – Торонто – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Мэттьюз (ЗАЙЦЕВ), Браун, Кадри, ван Римсдайк, Готье, Кадри (ЗАЙЦЕВ)

К: Тютин (0+0; 0, 0, 1, 17.55)

Задоров (0+0; -1, 6, 3, 16.10)

в Варламов (18-13; 72,2%, 28.42)

Т: Зайцев (0+2; +1, 0, 1, 19.59)

Сошников (0+0; 0, 0, 2, 10.16)

Нью-Джерси – Филадельфия – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Паренто, Вуд, Хенрик, Палмиери

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 2, 10.39)

Ф: Любимов (0+0; -1, 0, 0, 12.08)

Проворов (0+0; -1, 0, 1, 21.27)

Тампа-Бэй – Сент-Луис – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Бойл, Бурниваль, Киллорн, Друин (2) – Перрон, Меган

ТБ: Нестеров (0+0; 0, 0, 3, 13.14)

в Василевский (23-21; 91,3%, 59.57)

СЛ: Тарасенко (0+0; -2, 0, 4, 17.13)

Коламбус – Питтсбург – 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

Аткинсон, Карлссон, Хартнелл (3), Саад, Дженнер – Кросби

К: в Бобровский (26-25; 96,2%, 60.00)

П: Малкин (0+0; -1, 0, 0, 18.36)

Баффало – Каролина – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Ларссон – Скиннер, Фолк, Ахо

Б: Куликов (0+0; 0, 0, 1, 22.10)

Монреаль – Миннесота – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Пачиоретти, Лехконен – Шредер, Спаржеон, Э.Стаал, Цукер

Мон: Радулов (0+0; -3, 0, 2, 19.34)

Ванкувер – Виннипег – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Маркус Гранлунд – Лайне, Элерс (2), Литтл

Ван: Трямкин (0+0; 0, 4, 1, 14.23)

Флорида – Бостон – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Барков – Ватрано, Бержерон, Бэкес

Оттава – Анахайм – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Дзингел, Хоффман – Силфверберг

Нэшвилл – Лос-Анджелес – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Шор, Дауд, Картер, Сетогучи

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.