Пять звезд пятиборья

МГНОВЕНИЯ ТРИУМФА АЛЕКСАНДРА ЛЕСУНА НА ИГРАХ В РИО.

Пять звезд во всем мире считаются показателем качества различных продуктов, будь то отели или коньяк. Современное пятиборье в этом сезоне также заслужило эту высочайшую оценку. Давайте вспомним, как пятиборцы «звездочки»набирали.

* Чемпионат мира в Москве

Далеко не каждый из чемпионатов мира по современному пятиборью достоин этого названия. Например, в 2012 году итальянцы провели соревнования… на военной базе, куда зрители не допускались в принципе, а соревнования поначалу проходили под звуки взлетающих и садящихся вертолетов. Турнир на Тайване совпал с сильнейшим тайфуном, из-за чего расписание было перекроено до неузнаваемости, а чтобы лошади все же сумели проехать трассу по полю, внезапно ставшему болотом, высоту препятствий значительно уменьшили. В Польше пятиборцев отправили на старенький обшарпанный стадиончик, наподобие наших школьных. Зрителей, все полтора десятка человек, приняли два ряда деревянных скамеек, кое-где сохранивших следы старой краски.

Московский чемпионат отличался от всех этих соревнований, как современный лайнер от первых самолетов пионеров воздухоплавания. Сильнейших пятиборцев мира принял спорткомплекс «Олимпийский», расположенный практически в центре нашей столицы. Все пять видов были собраны вместе. Фехтование, конкур и бег со стрельбой прошли на основной арене, а плавание провели в расположенном рядом олимпийском бассейне. Турниру предшествовала тщательно спланированная рекламная кампания, поэтому на трибунах ежедневно собиралось по нескольку тысяч человек, а финальные части соревнований транслировались в прямом эфире. Не случайно на недавнем конгрессе Международного союза современного пятиборья (УИПМ) московский чемпионат мира был признан лучшим в истории этого вида спорта.

АНДРЕЙ МОИСЕЕВ, АЛЕКСАНДР ЛЕСУН, АЛЕКСЕЙ ХАПЛАНОВ И ВЯЧЕСЛАВ АМИНОВ (СЛЕВА НАПРАВО) С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.

** Олимпийское золото Александра Лесуна

В богатой коллекции наград Александра Лесуна до этого года не было только олимпийского золота. Олимпиада в Рио-де-Жанейро могла стать его последним шансом на эту медаль. Россиянин не стал откладывать дела в долгий ящик и нанес соперникам удар уже в первом виде, фехтовании, где выиграл 28 боев из 35, установив олимпийский рекорд. Но это еще не было гарантией победы. Накануне, в соревнованиях женщин, в верховой езде получили нулевые оценки фавориты, олимпийские чемпионки Лондона и Пекина литовка Лаура Асадаускайте и немка Лена Шёнеборн. Могли возникнуть проблемы и у Саши. Лошадь, на которой он должен был ехать, сбросила в первом гите чеха Яна Куфа. «Мы попросили проверить лошадь, к счастью, в правилах был пункт, по которому это можно было сделать. Оказалось, что у нее высокие температура и сердцебиение. Ветеринар дал команду ее заменить. Та тоже оказалась не подарок, но по крайней мере я на ней проехал», – рассказал потом спортсмен.

В комбайне (беге со стрельбой) россиянин лидировал с первого и до последнего метра. Хотя на заключительном огневом рубеже и допустил два промаха. «Смотрю на мишень, а перед глазами опускается золотая медаль, – вспоминал эти мгновения Лесун. – Пришлось усилием воли сконцентрировать ся только на стрельбе. Попал – и убежал к победе!»

Отметим, что российские пятиборцы выиграли четыре олимпийских турнира из последних пяти. До Лесуна побеждали Дмитрий Сватковский (в 2000 году), Андрей Моисеев (2004, 2008), и только в 2012 году лучшим стал чех Давид Свобода.

*** Кубок Кремля

Проводить Кубок Кремля в год чемпионата мира и Олимпийских игр не планировали. Слишком уж загружен был международный календарь. Но количество заявок было столь велико, что Федерация современного пятиборья России все же организовала турнир в формате смешанной эстафеты. Победителями стали чемпионы мира в этой дисциплине Александр Лесун и Доната Римшайте. Кстати, смешанная эстафета с высокой долей вероятности может войти в программу Олимпиады 2020 года. И немалую роль в ее раскрутке сыграли именно московские турниры.

**** Избрание Вячеслава Аминова вице-президентом УИПМ

Очередной конгресс УИПМ подтвердил авторитет России в этом виде спорта. Президент ФСПР Вячеслав Аминов был переизбран на должность вице-президента этой организации. Причем это случилось уже по итогам первого тура голосования. Членом исполкома УИПМ является олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский, занимающий также пост руководителя Европейской конфедерации современного пятиборья. А Дмитрий Меньшиков продолжит работу в важнейшем техническом комитете УИПМ.

Отметим, что современное пятиборье – один из немногих олимпийских видов спорта (их менее десятка), где россияне находятся в высшем эшелоне руководства международной федерации.

***** Александр Лесун – лучший спортсмен России

Лесун – обладатель уникального рекорда. На протяжении семи лет он неизменно входит в число призеров чемпионата мира. Такого не удавалось ранее ни одному пятиборцу, включая таких суперзвезд, как Игорь Новиков, Андраш Бальцо, Павел Леднёв и Дмитрий Сватковский. Возможно, эта фантастическая для современного спорта стабильность и склонила Министерство спорта РФ выбрать в качестве спортсмена № 1 России из нескольких олимпийских чемпионов именно Александра Лесуна. Надеемся, что не в последний раз!



