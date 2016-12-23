Родченков уничтожает российский спорт. А мы его орденом Дружбы наградили!

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Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о личности Григория Родченкова в скандальном деле о допинге.

Уже сутки, со вчерашнего вечера, в мой телефон падают разные сообщения на тему допинга. В конце года все словно с цепи сорвались.

1. Из-за допинга едва не сняли сборную России по биатлону. Отобрали этап Кубка мира в Тюмени, и все обрадовались, что мы легко отделались.

2. Федерация лыжных гонок России отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени.

3. МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Сочи-2014 на основании второй части доклада Макларена.

4. МОК решил проверить все допинг-пробы российских (и только российских) спортсменов с Олимпиады-2010 в Ванкувере. Причем мы все это воспринимаем чуть ли не с бурными овациями: «Да, правильное решение! Проверьте нас еще раз!»

5. Международная федерация лыжного спорта отстранила шесть спортсменов сборной России от международных стартов. Причем их фамилии снова не названы. Продолжается игра втемную.

6. «Имиджу российского спорта в 2016 году был нанесен большой урон, - сказал вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. – Все эти доклады основаны на показаниях людей, которые были сами нечистоплотны в плане допинга. Это для нас печальные факторы. Но мы должны делать из этого серьезные выводы».

Я ничего не забыл? Это похоже на сводки с фронта.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос «Советского спорта» на тему допинга.

«Если говорить о так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там все подряд или что-то придумывают, может быть. Я уже не помню фамилию гражданина, который удрал. Он возглавлял российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость.

Я с трудом себе могу представить, что, перемещаясь через границы Канады и США с этими препаратами, он никогда никем не был замечен. Он постоянно сюда эту дрянь таскал. Привозил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять.

А тех, кто отказывался, как пловцы, он против них придумывал какие-то санкции. Потом когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал. И начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем. Имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. Ну, на каком-то этапе создадут. Потом, как любого негодяя, бросят и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся?

Меня это наводит на мысли, что его там кто-то вел. Дождались определенного момента и сделали вброс. Но это не значит, что у нас этого нет. Есть и мы должны с этим бороться».

Понятно, что в спорте нас долбят со всех сторон. И это уже не имиджевый урон, а какая-то катастрофа.

Но удивляет, что мы сами в своей стране ничего с этим Григорием Родченковым ничего сделать не можем.

Может, я что-то не понимаю?

2011 год. Его младшая сестра Марина Михайловна Родченкова обвинена в незаконном обороте анаболических стероидов. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) провела обыски в доме Григория Родченкова и в антидопинговом центре. Никаких доказательств против Родченкова не было найдено. Дело не возбудили.

Июнь 2016-го. По результатам проверки интервью Родченкова, который уже взорвал свою информ-бомбу, главным следственным управлением Следственного комитета РФ против него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»). А августе по ходатайству следственных органов Басманным судом Москвы было вынесено постановление о наложении ареста на две трети дома и земельный участок Григория Родченкова. Но потом этот арест имущества был отменен.

Я уже не спрашиваю, как этот Родченков смог выехать за границу, прихватив с собой все документы. Конкретно сейчас меня интересует одно. Мы же сами наградили орденом Дружбы этого Григория Родченкова, исполнявшего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр».

Вот новость висит на сайте: http://museumsport.ru/nov osti/novosti_168.html

Награда присуждена за большой вклад в проведение, организацию и победу сборной России на Олимпиаде в Сочи.

Всего наградили восьмерых. Люди пришли на церемонию при параде, и только этот чудик Григорий Родченков явился в черной олимпийке, джинсах и кроссовках. Какой-то он не от мира сего, безумный химик из комиксов.

Ну ладно, тогда никто не знал, что так все выйдет. Но объясните, почему мы этот орден Дружбы у Родченкова не можем назад отобрать? У наших же спортсменов отбирают олимпийские медали.

Понимаю, что эта награда для Родченкова уже глубоко фиолетова, и у этого товарища теперь другая жизнь. Но свою-то ошибку мы можем исправить, стереть ее ластиком?

Но вот юристы говорят, что этот орден Дружбы можно отобрать у Родченкова только по решению суда. А пока идет следствие, никто не имеет права лишить человека награды.

Я никакие новости не пропустил? Орден Дружбы по-прежнему у Родченкова? Если да, то ничего себе дружба…

В конце января, как я слышал, Григорий Родченков представит свой документальный фильм на фестивале в Солт-Лейк-Сити.

Ну что ж, посмотрим кино. И потом снова будем отбиваться от нападок.

А у нас есть план «В», ребята?