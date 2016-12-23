Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Фенербахче
Хоккей  Медвешчак- : -Салават Юлаев
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Слован- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Родченков уничтожает российский спорт. А мы его орденом Дружбы наградили!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото - museumsport.ru
Фото - museumsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о личности Григория Родченкова в скандальном деле о допинге.

Уже сутки, со вчерашнего вечера, в мой телефон падают разные сообщения на тему допинга. В конце года все словно с цепи сорвались.

1. Из-за допинга едва не сняли сборную России по биатлону. Отобрали этап Кубка мира в Тюмени, и все обрадовались, что мы легко отделались.

2. Федерация лыжных гонок России отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени.

3. МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Сочи-2014 на основании второй части доклада Макларена.

4. МОК решил проверить все допинг-пробы российских (и только российских) спортсменов с Олимпиады-2010 в Ванкувере. Причем мы все это воспринимаем чуть ли не с бурными овациями: «Да, правильное решение! Проверьте нас еще раз!»

5. Международная федерация лыжного спорта отстранила шесть спортсменов сборной России от международных стартов. Причем их фамилии снова не названы. Продолжается игра втемную.

6. «Имиджу российского спорта в 2016 году был нанесен большой урон, - сказал вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. – Все эти доклады основаны на показаниях людей, которые были сами нечистоплотны в плане допинга. Это для нас печальные факторы. Но мы должны делать из этого серьезные выводы».

Я ничего не забыл? Это похоже на сводки с фронта.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос «Советского спорта» на тему допинга.

«Если говорить о так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там все подряд или что-то придумывают, может быть. Я уже не помню фамилию гражданина, который удрал. Он возглавлял российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость.

Я с трудом себе могу представить, что, перемещаясь через границы Канады и США с этими препаратами, он никогда никем не был замечен. Он постоянно сюда эту дрянь таскал. Привозил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять.

А тех, кто отказывался, как пловцы, он против них придумывал какие-то санкции. Потом когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал. И начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем. Имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. Ну, на каком-то этапе создадут. Потом, как любого негодяя, бросят и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся?

Меня это наводит на мысли, что его там кто-то вел. Дождались определенного момента и сделали вброс. Но это не значит, что у нас этого нет. Есть и мы должны с этим бороться».

Понятно, что в спорте нас долбят со всех сторон. И это уже не имиджевый урон, а какая-то катастрофа.

Но удивляет, что мы сами в своей стране ничего с этим Григорием Родченковым ничего сделать не можем.

Может, я что-то не понимаю?

2011 год. Его младшая сестра Марина Михайловна Родченкова обвинена в незаконном обороте анаболических стероидов. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) провела обыски в доме Григория Родченкова и в антидопинговом центре. Никаких доказательств против Родченкова не было найдено. Дело не возбудили.

Июнь 2016-го. По результатам проверки интервью Родченкова, который уже взорвал свою информ-бомбу, главным следственным управлением Следственного комитета РФ против него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»). А августе по ходатайству следственных органов Басманным судом Москвы было вынесено постановление о наложении ареста на две трети дома и земельный участок Григория Родченкова. Но потом этот арест имущества был отменен.

Я уже не спрашиваю, как этот Родченков смог выехать за границу, прихватив с собой все документы. Конкретно сейчас меня интересует одно. Мы же сами наградили орденом Дружбы этого Григория Родченкова, исполнявшего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр».

Вот новость висит на сайте: http://museumsport.ru/novosti/novosti_168.html

Награда присуждена за большой вклад в проведение, организацию и победу сборной России на Олимпиаде в Сочи.

Всего наградили восьмерых. Люди пришли на церемонию при параде, и только этот чудик Григорий Родченков явился в черной олимпийке, джинсах и кроссовках. Какой-то он не от мира сего, безумный химик из комиксов.

Ну ладно, тогда никто не знал, что так все выйдет. Но объясните, почему мы этот орден Дружбы у Родченкова не можем назад отобрать? У наших же спортсменов отбирают олимпийские медали.

Понимаю, что эта награда для Родченкова уже глубоко фиолетова, и у этого товарища теперь другая жизнь. Но свою-то ошибку мы можем исправить, стереть ее ластиком?

Но вот юристы говорят, что этот орден Дружбы можно отобрать у Родченкова только по решению суда. А пока идет следствие, никто не имеет права лишить человека награды.

Я никакие новости не пропустил? Орден Дружбы по-прежнему у Родченкова? Если да, то ничего себе дружба…

В конце января, как я слышал, Григорий Родченков представит свой документальный фильм на фестивале в Солт-Лейк-Сити.

Ну что ж, посмотрим кино. И потом снова будем отбиваться от нападок.

А у нас есть план «В», ребята? 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мосгорсуд отменил арест имущества информатора WADA РодченковаКак сообщает агентство «РИА-Новости», Мосгорсуд отменил арест земельного участка и дома, принадлежащего экс-главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору WADA Григорию Родченкову.Следователь: Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминовПо словам одного из следователей Могсорсуда, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне выступающий информатором ВАДА по допинговым скандалам в России, выдавал российским спортсменам запрещенные препараты под видом витаминов.Первые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяПервые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяФрагменты переписки экс-главы Московской антидопинговой лаборатории стали получать подтверждение.«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова«Три трупа уже не реанимировать». Отрывки из переписки Родченкова«Советский спорт» изучает опубликованные материалы, с которыми работала комиссия Ричарда Макларена.Михаил Мамиашвили: Слышал, что препарат, обнаруженный у Бароева, создал Родченков – господин ничтожествоПрезидент Федерации спортивной борьбы России прокомментировал ситуацию с лишением бронзовой медали Олимпиады-2008 российского борца Хасана Бароева. Он сказал, что препарат, обнаруженный в допинг-пробе спортсмена, создал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.Жизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойЖизнь после доклада Макларена. Два сценария: плохой и очень плохойОптимистичный и пессимистичный варианты развития событий после обнародования расследования комиссии WADA.Валентин Балахничёв: Думаю, скрытым свидетелем ВАДА является СоболевскийБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв выразил мнение, что вторым российским информатором Всемирного антидопингового агентства является Тимофей Соболевский.Валентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаВалентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаЧерез месяц будет обнародована вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена, которая полностью будет посвящена Играм в Сочи.Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеЛеонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеПочетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.За что арестовали земельной участок Григория Родченкова? ОпросБасманный суд Москвы наложил арест на земельный участок, принадлежащий экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.Суд в Москве арестовал земельный участок РодченковаБасманный суд Москвы наложил арест на земельный участок, принадлежащий экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.Владимир Маркин: Родченков занимался распространением допинга. Но нет доказательств того, что он уничтожал пробы для определенной целиОфициальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин рассказал о ходе расследования в отношении бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.Валентин Балахничев: Методики по обнаружению стероидов были разработаны в бытность РодченковаБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался о методиках по обнаружению стероидов в допинг-пробах.Владимир Морозов: Родченкова в Лос-Анджелесе я не искал (видео)Владимир Морозов: Родченкова в Лос-Анджелесе я не искал (видео)Лидер сборной России по плаванию Владимир Морозов в интервью Sovsport.ru прокомментировал ситуацию со своим допуском к Олимпиаде.Сергей Нарышкин: Родченков является преступником и его нужно судитьПредседатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин считает, что информатор WADA Григорий Родченков является преступником, которого необходимо судить.Виталий Мутко: Считаю Родченкова большим ученым. Человек опыты на себе делал!Министр спорта России Виталий Мутко поделился мнением о бывшем директоре «Антидопингового центра» Григории Родченкове.Павел Буре: Когда я играл в НХЛ, меня вообще никто не проверял на допинг!Павел Буре: Когда я играл в НХЛ, меня вообще никто не проверял на допинг!Легендарный хоккеист Павел Буре в беседе с обозревателем Sovsport.ru прокомментировал последние олимпийские новости.Леонид Тягачев: Правильно, что МОК запретил Степановой участвовать в ОлимпиадеПочетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев ожидал, что исполком МОК, рассматривая вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх-2016, не будет принимать решение во вред спорту.Николай Дурманов: Родченков – очень хороший специалист, но то, что он рассказывает, – это фантазииБывший глава РУСАДА Николай Дурманов в эфире «Матч ТВ» высказался о резолюции исполкома МОК, который в воскресенье принял решение не отстранять российских спортсменов от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.Елена Вяльбе: Родченков рассказывает сказки, Андерсен отдыхаетПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о решении Международного олимпийского комитета перепроверить допинг-пробы российских спортсменов, взятые на Олимпийских играх в Сочи.

Григорий Родченков
Григорий Родченковвсе новости